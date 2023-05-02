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يُعدّ تطبيق (تيليجرام) Telegram واحد من أكثر تطبيقات المراسلة ثراءً بالميزات، ويستخدمه أكثر من 700 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. وهو من أوائل تطبيقات التواصل التي تبنت فكرة الروبوتات التي تُسمى (Telegram bots) مما سمح للمستخدمين بأتمتة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من إدارة البريد الإلكتروني والترجمة إلى تحويل الملفات.

فإذا كنت تتطلع إلى تجربة ميزات ChatGPT في تطبيق تيليجرام، فإن الطريقة الأبرز هي استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي المبنية على GPT، وهو النموذج اللغوي الذي يُشغّل روبوت ChatGPT الشهير من OpenAI. وهناك خيار آخر وهو روبوت Bing Chat، المدمج في لوحة مفاتيح Swiftkey من مايكروسوفت.

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وسنوضح فيما يلي كيفية استخدامه، بالإضافة إلى كيفية استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بميزات ChatGPT في تطبيق تيليجرام:

كيفية استخدام ChatGPT في تطبيق تيليجرام عبر لوحة مفاتيح Swiftkey:

تتضمن لوحة مفاتيح Swiftkey زر مدمج للسماح لك باستخدام روبوت Bing Chat الذي يعتمد على أحدث نموذج لغوي وهو GPT-4 وهو النموذج الذي يشغل الإصدار المحدث من ChatGPT. ولكن على عكس ChatGPT، يتيح لك Bing Chat المدمج في لوحة مفاتيح SwiftKey اختيار أسلوب الإجابات بين الإبداعية والمتوازنة والدقيقة.

فإذا كنت ترغب في الوصول إلى ميزات ChatGPT في تطبيق تيليجرام، ستكون هذه من أفضل الطرق التي يمكنك اتباعها، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

انتقل إلى (متجر جوجل) Play Store إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، أو (آب ستور) App Store إذا كنت تستخدم آيفون، ثم نزّل تطبيق Microsoft SwiftKey. بعد تنزيله، اضبط الإعدادات لتعيين SwiftKey كلوحة المفاتيح المفضلة في هاتفك. وللقيام بذلك، افتح لوحة المفاتيح المثبتة سابقًا في هاتفك في تطبيق تيليجرام واضغط فوق أيقونة الكرة الأرضية، وستظهر قائمة بلوحات المفاتيح المتاحة. من النافذة المنبثقة، اختر Microsoft SwiftKey كلوحة المفاتيح المفضلة لديك. انقر فوق رمز Bing Chat الظاهر في الزاوية اليُسرى العُلوية. سترى ثلاثة خيارات في الأعلى: Search و Tone و Chat.

اختر (الدردشة) Chat للبدء بمحادثة روبوت Bing Chat. بعد الانتهاء من المحادثة، انقر فوق أيقونة الفرشاة الظاهرة في الجهة اليُسرى لتبدأ بمحادثة جديدة.

كيفية استخدام روبوتات ChatGPT في تيليجرام:

الخيار الآخر للوصول إلى ChatGPT في تيليجرام هو عبر روبوتات المحادثة المدعومة بميزات ChatGPT والتي يمكنك استخدامها في تيليجرام مباشرة مثل: ChatGPTonTelegram و BuddyGPT و RogerDaVinci.

ومع ذلك، فهذه الروبوتات ليست سريعة الاستجابة مثل Bing Chat في SwiftKey. ومعظمها يتطلب اشتراك مدفوع على عكس روبوت Bing المجاني.

فيما يلي سنوضح كيفية استخدام روبوت ChatGPTonTelegram، وستكون طريقة استخدامه مشابهة لطريقة استخدام الروبوتات الأخرى:

1- افتح متصفح الويب في هاتفك وانتقل إلى موقع chatgptontelegram.com.

2- في الصفحة الرئيسية للموقع، انقر فوق زر (Get Started for Free). سيؤدي القيام بذلك إلى فتح صفحة دردشة مع الروبوت في تطبيق Telegram.

3- بعد إعادة توجيهك إلى التطبيق، سيشارك الروبوت سلسلة من الرسائل الإرشادية.

4- بعد الانتهاء من تعرّف التعليمات، اكتب أي استعلام لديك، وسيقدم الروبوت استجابة مناسبة. ويمكنك أيضًا استدعاء روبوت ChatGPT في المحادثات الجماعية أو في محادثة شخصية.