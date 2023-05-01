كيفية استخدام ميزة نسخ الرسائل الصوتية في هواتف Pixel

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الرسائل الصوتية مفيدة وتُسهّل التواصل في الكثير من الأحيان، لكنها قد تكون مزعجة في بعض الأوقات، خاصةً إذا كنت في مكان غير مناسب لتشغيل رسالة صوتية مثل: مكتب مليء بزملاء العمل، أو في الفصل الدراسي. بغض النظر عن أسباب عدم قدرتك على الاستماع إلى الرسائل الصوتية، يمكنك الاستفادة من ميزة (نسخ الرسائل الصوتية) Audio Message Transcription المتوفرة في هواتف Pixel 7 وبعض هواتف أندرويد الأخرى، لقراءة الرسالة الصوتية بدلًا من سماعها.

إليك كيفية استخدام هذه الميزة في هواتف Pixel من جوجل:

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ما هي الأجهزة التي تدعم ميزة نسخ الرسائل الصوتية؟

أطلقت جوجل ميزة (Audio Message Transcription) في سلسلة هواتف Pixel 7، وكانت واحدة من الميزات الحصرية المتاحة لهاتفي Pixel 7 و Pixel 7 Pro فقط. أما في الوقت الحالي، فقد بدأت بالوصول إلى المزيد من هواتف أندرويد مثل: سلسلة Pixel 6، بالإضافة إلى بعض أجهزة سامسونج مثل: سلسلة Galaxy S22.

تعمل هذه الميزة مع جميع الرسائل التي تصل عبر تطبيق (رسائل جوجل) Google Messages مثل: الرسائل القصيرة (SMS) ورسائل MMS و RCS، ويمكنها نسخ الرسائل الصوتية باللغة الإنجليزية واليابانية والألمانية والفرنسية والإسبانية، ولا تدعم اللغة العربية في الوقت الحالي.

كيفية استخدام ميزة نسخ الرسالة الصوتية:

تكون ميزة نسخ الرسالة الصوتية مُفعّلة افتراضيًا في الهواتف التي تدعهما، وفيما يلي سنوضح كيفية استخدامها في هاتف Pixel 7 الذي يعمل بنظام أندرويد 13، وقد تكون بعض الخطوات مختلفة اعتمادًا على نوع هاتفك وإصدار نظام التشغيل:

افتح رسالة صوتية وصلتك في تطبيق رسائل جوجل. سترى مربع قابل للتوسيع يظهر فوق الرسالة الصوتية مباشرة. انقر فوقه. سيظهر نص الرسالة الصوتية، لتتمكن من معرفة محتوى الرسالة دون الحاجة لسماعها. يمكنك النقر فوق زر (إخفاء) Hide لإغلاق مربع النص.

كيفية إيقاف تشغيل ميزة نسخ الرسالة الصوتية:

هناك طريقتان لإيقاف تشغيل ميزة نسخ الرسائل الصوتية، وهما:

1- من إعدادات رسائل جوجل:

افتح تطبيق Google Messages. اضغط فوق صورتك، ثم اختر (إعدادات الرسالة) Message settings. اختر (Voice message transcription). عطّل خيار (Show transcription of voice messages)، ولإعادة تفعيل هذه الميزة مرة، اتبع الخطوات نفسها وفعّل هذا الخيار.

2- من الرسالة الصوتية نفسها: