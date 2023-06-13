كيفية استخدام روبوت Bing Chat في تطبيق سكايب 

يستخدم الكثير من الأشخاص روبوت الدردشة Bing Chat للمساعدة في أداء العديد من المهام، وعادةً يصل المستخدمون إلى Bing Chat من خلال موقع بينج الإلكتروني أو إضافة Bing Chat في متصفح Edge أو تطبيق Bing في الهواتف.

لكن هناك طريقة أخرى للوصول إلى روبوت Bing Chat وهي عبر تطبيق سكايب، فإذا كنت من مستخدمي سكايب يمكنك تعزيز تجربة الاستخدام بإجراء محادثة مع Bing Chat، أو إضافته إلى المحادثات الجماعية للمساعدة في الحصول على المعلومات وإنجاز بعض المهام دون مغادرة تطبيق سكايب.

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إليك كيف يمكنك استخدام روبوت Bing Chat في سكايب، وما هي المهام التي يقوم بها، وكيفية إدماجه في المحادثات:

كيفية إعداد روبوت Bing Chat في تطبيق سكايب:

Bing Chat متاح في تطبيق سكايب للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ولكنه لن يظهر وحده، إذ يجب عليك إضافته إلى حسابك أولاً وقد تستغرق هذه العملية بضع دقائق فقط، ويمكنك القيام بها باتباع الخطوات التالية:

1- ابحث عن Bing في تطبيق سكايب:

انتقل إلى تطبيق سكايب في هاتفك أو استخدم إصدار سطح المكتب في حاسوبك، ثم اكتب كلمة Bing في شريط البحث وابحث عن الحساب الصحيح الذي يتضمن صورة شعار Bing. ثم أضف Bing إلى حسابك في سكايب، وسيظهر تنبيه لتأكيد رغبتك في تفعيل روبوت Bing Chat في سكايب، ثم انقر فوق زر Try It.

2- أرسل رسالة خاصة إلى Bing:

انتظر حتى يُحمّل سكايب محادثتك الخاصة مع Bing، ثم اكتب أي شيء للبدء بالمحادثة، أو انتقل إلى حساب Bing لقراءة مقدمة موجزة حول قدراته.

وبعد الانتهاء من محادثة الروبوت حول موضوع معين، يمكنك إعادة ضبط الذاكرة السياقية لروبوت Bing Chat يدويًا بكتابة: موضوع جديد (new topic). ولتغير أسلوب المحادثة، اختر (الإبداع) Creative أو (التوازن) Balanced أو (الدقة) Precise.

3- أضف Bing إلى المحادثات الجماعية في تطبيق سكايب:

يمكن أن يشارك Bing Chat أيضًا في المحادثات الجماعية. ولتجربة ذلك، انقر فوق حساب الدردشة الجماعية، واختر (إضافة المشاركين) Add Participants، ثم اكتب: Bing في شريط البحث وأضفه إلى المحادثة.

لن يشارك Bing في المحادثات إلا إذا أشارت إليه بكتابة: Bing@ في رسائلك أو بالنقر فوق شعار Bing في الجانب الأيمن من الشاشة.

طرق استخدام Bing Chat في سكايب:

يعتمد روبوت Bing Chat في سكايب على النموذج اللغوي GPT-4. وهو نموذج متطور يؤلف مقالات طويلة، ويسحب المعلومات لحظيًا من الإنترنت، ويحاكي نصوصًا تشبه النصوص التي يكتبها الإنسان، لذا؛ يمكنك استخدام Bing Chat في سكايب للمساعدة في إنجاز العديد من المهام، ومنها:

1- تحرير أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني:

يساعدك Bing Chat في كتابة رسائل البريد الإلكتروني الصعبة. وما عليك سوى نسخ الرسالة التي وصلتك، ثم اذكر المعلومات التي تريد تضمينها في الرد، وأرسل ذلك إلى الروبوت ثم انتظر الرد.

يُولّد Bing Chat عادة نص خالٍ من الأخطاء، ولن تقلق بشأن الأخطاء النحوية أو الأخطاء المطبعية، ولكن يجب عليك التحقق مرة أخرى من الرد قبل إرساله. ومن المهم أيضًا إعادة صياغة الردود، والتأكد من أنها تناسب أسلوبك الخاص.

2- الإجابة عن الأسئلة العامة:

يمكنك طرح العديد من الأسئلة العامة على Bing Chat. فهو متصل بالإنترنت ويمكنه سحب بيانات دقيقة لحظيًا للإجابة عن استفساراتك، كما يضيف المصادر التي اعتمد عليها لتقديم الرد في نهاية كل رسالة، ومن المهم استخدام تلك المصادر للتحقق من صحة المعلومات.

3- حل أسئلة الرياضيات الأساسية والمتوسطة:

يساعد النموذج اللغوي المتقدم الذي يعتمد عليه روبوت Bing Chat واتصاله بالإنترنت في الإجابة عن أسئلة الرياضيات بدقة، وخاصة ذات المستوى الأساسي والمتوسط، ولكن من المُحتمل أن لا يقدم إجابات دقيقة لمعادلات الرياضيات المتقدمة.

4- المساعدة في تخطيط اجتماعات العمل والرحلات:

يمكنك التخطيط لرحلات العمل والاجتماعات بشكل أسرع مع Bing Chat. إذ يمكنه إنشاء جدول زمني مفصل بناءً على طبيعة الرحلة ووجهتها وميزانيتها. فقط يجب توفير بيانات كافية حول الرحلة لتقديم الاقتراحات المناسبة.

5- حل المشكلات المتعلقة بالعمل:

إذا كنت تواجه بعض المشكلات في العمل، فاستخدم روبوت Bing Chat للحصول على المساعدة، وستكون بتقديم النصائح المفيدة ذات الصلة بالمشكلة من الموارد المختلفة عبر الإنترنت. ويمكنك الاستفادة من تلك النصائح لتعرّف كيفية التعامل مع المشكلات التي تواجهك في العمل.