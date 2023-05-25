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إذا كنت تبحث عن روبوت دردشة يمكنك استخدامه في تطبيق Slack للإجابة عن الأسئلة وتوفير المعلومات حول موضوعات مختلفة، وإنشاء المحتوى وتلخيصه دون مغادرة التطبيق فيمكنك استخدام روبوت Claude.

يمكنك إدماج روبوت Claude في تطبيق Slack حتى تتمكن أنت والأشخاص الآخرون في مساحة العمل الخاصة بك من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للحصول على المساعدة في العمليات والمشاريع المتعلقة بالعمل، وتسهيل العديد من المهام، وتعزيز الإنتاجية.

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إليك كيفية استخدام روبوت الدردشة Claude في تطبيق Slack:

ما هو روبوت Claude؟

كشفت شركة (أنثروبيك) Anthropic في شهر مارس عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Claude الذي يُمكن اعتباره أول مُنافس فعلي لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT.

Anthropic هي شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي، أسسها موظفون سابقون في OpenAI، وقد قالت الشركة إن Claude يمكنه مساعدة مستخدميه في مجموعة واسعة من المهام من بينها البحث، وتلخيص النصوص وتأليفها والإجابة عن الأسئلة وكتابة الأكواد البرمجية.

يمكن الوصول إلى Claude كتطبيق ويب ومن خلال إضافته إلى تطبيق Slack. وبعد إدماجه في مساحة العمل الخاصة بك في تطبيق Slack، يمكنك إرسال استفسار مباشرة إليه. ويمكنك أيضًا تضمينه في سلسلة محادثات كأنه عضو في فريقك، مما يسمح للأشخاص الآخرين برؤية الإجابات التي يقدمها والتفاعل معه.

يمكن أن يساعد Claude في الكتابة الإبداعية، والتلخيص وغير ذلك. وسيتذكر أيضًا جميع الرسائل حتى تتمكن من الرجوع إلى نقاط محددة في المحادثة في أي وقت.

وفيما يلي بعض المهام التي يمكنك أن تطلبها من Claude في تطبيق Slack:

الحصول على ملخص لمحادثات Slack الطويلة أو صفحات الويب الطويلة.

مشاركة موقع إلكتروني مع Claude وطرح أسئلة حول المحتوى.

تبادل الأفكار مع زملاء العمل في المجموعة، حيث يستطيع كل مشارك ذكر Claude لطرح الأسئلة وطلب اقتراح أفكار حول مواضيع العمل.

كيفية استخدام روبوت Claude في تطبيق Slack:

للبدء باستخدام روبوت Claude ستحتاج إلى مساحة عمل خاصة بك في Slack أو مساحة عمل تديرها، بعد ذلك، اتبع الخطوات التالية: