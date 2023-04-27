لسنوات؛ كانت واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه مستخدمي واتساب هي أنه لا يمكن استخدام الحساب نفسه إلا في هاتف واحد فقط، نعم يمكنك استخدام حساب واتساب في أجهزة إضافية مثل الحاسوب باستخدام (WhatsApp Web) أو (WhatsApp Desktop)، ولكن لا يمكنك استخدامه في هاتفين في الوقت نفسه.

إذ سيتعين عليك تسجيل الخروج من أحد الهواتف قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول إلى هاتف آخر، مما يتطلب منك نسخ جميع محادثاتك احتياطيًا، وهذا يستغرق الكثير من الوقت.

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وأخيرًا لحل هذه المشكلة؛ بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب بطرح تحديث جديد، يسمح بتشغيل حساب واتساب واحد في أربعة هواتف ذكية في الوقت نفسه، تمامًا كما تفعل مع واتساب في متصفحات الويب والأجهزة اللوحية والحواسيب.

وبذلك تُحسن هذه الميزة تجربة المستخدمين، بعد أن كان بإمكانهم تشغيل الحساب في هاتف واحد و ثلاثة حواسيب في الوقت نفسه، يمكنهم الآن تشغيله في أربعة هواتف في الوقت نفسه.

إليك كيفية استخدام حساب واتساب في هواتف متعددة:

ثبت تطبيق واتساب في هاتفك الجديد، أو الهاتف الثاني الذي تريد استخدامه فيه.

وافق على الإشعارات، والأذونات التي يطلبها التطبيق، وحين يطلب منك إدخال رقم هاتفك اضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (ربط جهاز) Link a Device، سيظهر لك رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

انتقل إلى هاتفك الأساسي الذي يعمل فيه واتساب، ثم اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

اضغط على خيار (الأجهزة المرتبطة) Linked Devices.

اضغط على خيار (ربط جهاز) Link a Device؛ ثم استخدم الكاميرا لمسح رمز الاستجابة السريعة الذي ظهر في هاتفك الجديد.

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات سيكون بإمكانك استخدام حساب واتساب واحد في الهاتفين، حيث تُزامن محادثات واتساب بينهما، مما يتيح لك إرسال الرسائل واستقبالها في الهاتفين في وقت واحد.

الجدير بالذكر أن واتساب أكدت أن استخدام حساب واتساب نفسه في هواتف متعددة لن يؤثر في الخصوصية، إذ تدعم هذه الميزة التشفير التام بين طرفين، بما يشمل المكالمات الصوتية والمرئية.

ولكن في حال عدم استخدام حساب واتساب في الهاتف الأساسي لفترة تتخطى 14 يومًا، فإن واتساب ستسجل الخروج تلقائيًا من جميع الأجهزة المصاحبة.

لقد بدأت واتساب بطرح الميزة في بعض البلدان، وستطرحها عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لذلك إن لم تجدها الآن في تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار بعضَ الوقت.

طريقة أسهل لربط الأجهزة المختلفة بحساب واتساب:

بالإضافة إلى ذلك؛ أعلنت واتساب أنها تعمل على تسهيل تشغيل الحسابات في أجهزة أخرى، فحاليًا عند تشغيل الحساب في الحاسوب أو الجهاز اللوحي، يحتاج المستخدم إلى مسح رمز الاستجابة السريعة الظاهر في شاشة الجهاز الجديد عبر كاميرا هاتفه، ولكن الميزة الجديدة ستتيح له استقبال رمز تأكيد لمرة واحدة في هاتفه، بحيث يقوم بإدخاله في الجهاز الجديد لتسجيل الدخول.