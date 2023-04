يحتوي متصفح (إيدج) Edge على زر مدمج يُمكّنك من الدردشة مع روبوت Bing المدعوم بميزات ChatGPT، والقصد من ذلك هو تحسين نتائج البحث وسرعة الوصول إلى المعلومات.

لم تكتفي مايكروسوفت بإدماج زر للوصول السريع إلى محرك Bing في متصفح إيدج، بل طرحت خلال شهر أبريل الحالي تحديثًا جديدًا لتطبيق لوحة المفاتيح (Microsoft SwiftKey) لنظامي أندرويد، و iOS، يتيح للمستخدمين الوصول إلى روبوت الدردشة (Bing Chat)، من خلال لوحة المفاتيح.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت مايكروسوفت تطبيق يُسمى (Bing – Your AI copilot) لاستخدامه كمساعد بحث للوصول إلى نتائج بحث موثوقة بسرعة، واستخدامه كأداة ابداعية للمساعدة في كتابة القصص وأفكار المشاريع، وغيرها.

فإذا كنت تفضّل استخدام التطبيقات بدلًا من متصفح الويب، وترغب في تجربة Bing Chat المدعوم بميزات ChatGPT في هاتف أندرويد، يمكنك تنزيل تطبيق Bing، والبدء باستخدامه. وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

كيفية استخدام تطبيق Bing في هواتف أندرويد:

للبدء باستخدام تطبيق Bing في هواتف أندرويد نزّله من متجر جوجل (Google Play)، ثم اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق Bing.

2. سجّل الدخول إلى حسابك في مايكروسوفت.

3. اضغط فوق شعار Bing الظاهر في الجهة السُفلية من الشاشة.

4. بعد فتح دردشة Bing ستجد ثلاثة أنماط أساسية للمحادثة معروضة كأزرار، يمكنك اختيار منها بحسب طبيعة البحث، وتلك الأنماط هي (أكثر إبداعًا) More Creative و(أكثر توازنًا) More Balanced، و(أكثر دقة) More Precise.

النمط الإبداعي مثالي لرواية القصص وتوليد الصور، أما المتوازن فهو مناسب للحصول على إجابات عامة، ويعد النمط الدقيق مثاليًا للتحقق من الحقائق والحصول على معلومات دقيقة.

يشبه استخدام تطبيق Bing كيفية استخدام ChatGPT، إذ يمكنك كتابة مطالبة معينة وسيولّد الروبوت استجابة. وسيوفر لك روبوت Bing روابط للمصادر التي استخدامها لتقديم الإجابات، وستظهر الروابط في الجهة السُفلية من كل رد، ويمكنك النقر فوقها لزيارة مواقع الويب والتأكد من المعلومات.

قد تلاحظ أن الردود في تطبيق Bing تأتي مع عداد ولا يمكن أن تتجاوز 20 ردًا للمحادثة الواحدة. وذلك لأن المحادثات المطولة ستؤدي إلى أعطال من جانب روبوت Bing، وقد يقدم استجابات غير دقيقة. وعندما تصل إلى الحد الأقصى، اضغط فوق زر مسح الدردشة للبدء بمحادثة جديدة.

ميزات استخدام تطبيق Bing في هواتف أندرويد:

في حين أن روبوت Bing مُتاح في متصفح إيدج ومدمج في بعض التطبيقات والبرامج، تبرز بعض الميزات أكثر عند استخدام التطبيق في هواتف أندرويد، ومنها ما يلي:

توليد صور بالذكاء الاصطناعي:

يمكن لتطبيق Bing إنشاء الصور استنادًا إلى المطالبات، ولتجربة هذه الميزة، اختر أسلوب المحادثة الإبداعي، ثم اكتب وصف للصورة وسيقدم لك Bing صور متعددة للاختيار منها.

وبالرغم من أن هذه الميزة يمكنك الوصول إليها عبر زر بينج المدمج في متصفح إيدج، سيكون من الأسهل تخزين الصور في هاتفك ونشرها عبر التطبيقات الأخرى عند استخدام تطبيق Bing.

ميزة البحث الصوتي:

يحتوي تطبيق Bing على ميزة (تحويل الصوت إلى النص) voice-to-text لتسريع عملية البحث، ويمكنك استخدام هذه الميزة بالنقر فوق رمز الميكروفون الظاهر في شريط الدردشة والبدء بالتحدث لوصف مطالبتك.

الحصول على النتائج القائمة على الموقع الجغرافي:

يوفر تطبيق Bing نتائج قائمة على الموقع الجغرافي، ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة للعثور بسهولة على المتاجر والمطاعم والمواقع الأخرى الموجودة في المنطقة التي تعيش فيها.