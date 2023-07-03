كيفية إلغاء وصول التطبيقات الخارجية إلى حساب جوجل لتأمين بياناتك

يجب أن يكون الأمان هو الأولوية الأولى لديك في كل شيء يتعلق بالإنترنت، وبما أن حساب جوجل نستخدمه الآن في الوصول إلى كل شيء عبر الإنترنت، إذ يتيح لك الوصول إلى جميع خدمات ومنتجات جوجل في هاتفك أو حاسوبك، كما أنه قد يحتوي على بياناتك البنكية، وفواتير الشراء، وأسرار عملك، ناهيك عن استخدامه للتسجيل في الكثير من المواقع والخدمات الخارجية. لذلك تأمينه ليس رفاهية بل يُعتبر أمرًا ضروريًا للغاية.

يعد استخدام حساب جوجل لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات المختلفة أمرًا مريحًا للغاية، إذ لا يتعين عليك إنشاء حساب جديد لهذا الموقع أو التطبيق المحدد، ولكن عندما تتوقف عن استخدام تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية التي منحتها الإذن للوصول إلى حساب جوجل؛ فأنت تعرض حسابك وبياناتك للخطر.

تشير جوجل عادةً إلى أن إحدى الممارسات الأمنية المهمة هي تقليل عدد التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى حسابك في جوجل إلى الحد الأدنى – فقط تلك التي تثق بها تمامًا وتستخدمها بانتظام – كلما قل عدد التطبيقات والخدمات الخارجية المتصلة بحسابك، كلما كانت بيانات أكثر أمانًا.

إليك كيفية اكتشاف التطبيقات والخدمات الخارجية المتصلة بحساب جوجل، وكيفية إزالتها:

توجه إلى صفحة حساب جوجل الخاص بك.

اضغط على علامة تبويب (الأمان) Security من القائمة الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (خدمات وتطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنها الوصول إلى الحساب) Your connections to third-party apps & services.

اضغط على خيار (رؤية جميع الاتصالات) See all connections.

ستظهر لك قائمة بكل شيء مرتبط بحسابك، بما يشمل بعض التطبيقات التي نسيت أمرها بالتأكيد.

اضغط على التطبيق الذي تريد إلغاء وصوله إلى حساب جوجل، ثم اضغط على خيار (Delete all connections you have with Whatsapp) الظاهر في أسفل الصفحة.

اضغط على خيار (تأكيد) Confirm.

ملاحظة: لن تمنعك هذه الخطوة من استخدام التطبيق أو الخدمة مرة أخرى في المستقبل، ولكن إذا أردت استخدامها، فسيتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل.

جوجل درايف:

توجد قائمة منفصلة تمامًا من التطبيقات والخدمات المتصلة بحساب جوجل التي تستخدمها في (جوجل درايف) Google Drive، وهذه عادةً ما تكون الإضافات التي تستخدمها في درايف، أو ألعاب وتطبيقات تحتاج إلى مساحة تخزينية في السحابة.

للوصول إلى هذه التطبيقات والخدمات وإزالتها من جوجل درايف؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية: