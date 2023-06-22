كيفية إصلاح مشكلة تعطل التطبيقات في آيفون

في بعض الأحيان، قد تبدأ اللعب بلعبة فيديو في آيفون وفجأة يُغلق التطبيق، وتتكرر المشكلة أكثر من مرة كلما حاولت فتح اللعبة، أو أنك تُشغّل تطبيق الكاميرا لالتقاط صورة، لكن تطبيق الكاميرا يستمر في التعطل في آيفون.

يمكن أن تتسبب عوامل مختلفة في تعطل التطبيقات في هاتف آيفون، ولكن هناك العديد من الحلول البسيطة لإصلاح هذه المشكلة وسنوضحها فيما يلي:

1- تحقق من الاتصال الإنترنت:

إذا كان التطبيق الذي تود استخدامه يتطلب اتصالًا بالإنترنت للعمل، فقد يتسبب ضعف شبكة الواي فاي أو Hotspot في تعطل التطبيق بشكل متكرر. ويمكنك اختبار إذا كان الإنترنت لديك يعمل بشكل جيد بالانتقال إلى أي موقع إلكتروني في تطبيق سفاري وتحميل بعض صفحات الويب. ولحل مشكلات الاتصال بالإنترنت، حاول إعادة تشغيل جهاز التوجيه، أو الاتصال بشبكة واي فاي مختلفة.

2- اشحن هاتف آيفون:

إذا كنت تلعب بلعبة متعددة اللاعبين ذات رسومات عالية الجودة، ومع ذلك لا يوجد طاقة في بطارية آيفون سوى نسبة 10% فقد يُغلق التطبيق فجأة لأن هاتفك يحاول توفير طاقة كافية لاستمرار عمله. في هذه الحالة، وصّل هاتف آيفون بالشاحن، وهذا قد يمنع التطبيق مؤقتًا من التعطل مرة أخرى.

ومع ذلك، لا يُنصح بشحن آيفون أثناء استخدامه، إذ يمكن أن يتسبب الاستخدام المكثف لهاتف آيفون أثناء الشحن في ارتفاع درجة حرارته، وهذا ما قد يؤدي إلى تعطل التطبيقات مرة أخرى.

3- أغلق التطبيق ثم أعد تشغيله:

إذا انغلق تطبيق فجأة في آيفون فقد يظل مفتوحًا في الخلفية، حتى إذا كان لا يستجيب. وعند إعادة فتح التطبيق من App Switcher، قد يعرض شاشة فارغة فقط ويتعطل مرة أخرى.

في هذه الحالة، حاول الخروج من التطبيق تمامًا قبل إعادة تشغيله، وذلك بالوصول إلى App Switcher، ثم انتقل إلى التطبيق المتعطّل وأغلقه، ثم توجه إلى الشاشة الرئيسية لإعادة تشغيله.

4- حدّث التطبيق:

غالبًا ما يصدر المطورون تحديثات للتطبيقات لإصلاح الأخطاء ومشكلات الأداء. وعندما تستمر التطبيقات في التعطل في آيفون فقد يساعد تحديثها في حل هذه المشكلة.

وللتحقق إذا كان هناك تحديث جديد للتطبيق، انتقل آب ستور (App Store) ثم اختر تبويب (بحث) Search للعثور على التطبيق. وإذا كان التحديث متاحًا، فسترى زر (تحديث) Update بدلاً من زر Open، انقر فوقه لتحديث التطبيق.

5- حدّث نظام التشغيل في آيفون:

مثل تحديثات التطبيقات الفردية، تأتي تحديثات نظام التشغيل iOS من آبل مع إصلاحات للأخطاء، وعندما تستمر التطبيقات في التعطّل في آيفون، يجب محاولة تحديث نظام التشغيل في هاتفك إذا لم تنجح الحلول التي ذكرناها سابقًا.

وللقيام بذلك، انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (عام) General، ثم (تحديث البرنامج) Software Update وتأكد إذا كان التحديث متاحًا لجهازك.

6- أعد تشغيل آيفون:

غالبًا ما تساعد خطوة إعادة تشغيل هاتف آيفون في إصلاح بعض المشكلات البسيطة ومنها تعطل التطبيقات بشكل متكرر. لذا، جرّب إعادة تشغيل هاتفك ثم تأكد من كون مشكلة تعطّل التطبيقات قد أُصلحت أم لا.

7- إزالة التطبيق ثم إعادة تثبيته:

إذا لم يتوفر تحديث للتطبيق المتعطّل، فإن الحل الآخر هو إزالته ثم إعادة تثبيته مرة أخرى في هاتفك. وللقيام بذلك؛ انتقل إلى الشاشة الرئيسية في آيفون، ثم اضغط مطولًا على أيقونة التطبيق ثم اختر (إزالة التطبيق) Remove App لإلغاء التثبيت، ثم انقر فوق خيار (حذف التطبيق) Delete App للتأكيد. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات؛ انتقل إلى آب ستور لتثبيت التطبيق مرة أخرى.