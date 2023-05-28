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تُعد مشكلة الشاشة السوداء من أكثر مشكلات الشاشة شيوعًا في هواتف آيفون، وهي مشكلة تؤدي إلى توقف الشاشة عن الاستجابة وتصبح سوداء تمامًا دون عرض أي محتوى، لكن في معظم الأوقات، يكون السبب خطأ بسيط يمكن إصلاحه بسهولة في غضون دقيقتين فقط.

فإذا كنت تواجه مشكلة الشاشة السوداء في هاتف آيفون الخاص بك، فهناك طريقة بسيطة لحل هذه المشكلة تساعدك في استعادة الوظائف الطبيعية لهاتفك، وسنوضح هذه الطريقة فيما يلي:

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كيفية إصلاح مشكلة الشاشة السوداء في هاتف آيفون

إذا لم يستجب هاتف آيفون عند لمسه، وكانت الشاشة سوداء تمامًا، فهناك حل بسيط لإعادة هاتف آيفون إلى وضعه الطبيعي، وسنوضحه فيما يلي:

إذا كنت تستخدم iPhone 8 أو أي طراز أحدث، أو طرز SE (الجيل الثاني والثالث)، فاتبع الخطوات التالية:

اضغط فوق زر رفع مستوى الصوت واتركه. اضغط فوق زر خفض مستوى الصوت واتركه. اضغط مطولًا فوق الزر الجانبي حتى ترى شعار آبل في الشاشة.

تأكد من تحرير الزر بسرعة والانتقال إلى الزر التالي في التسلسل المذكور سابقًا، لأنك إذا ضغطت لفترة طويلة فوق تلك الأزرار، فسيتعين عليك البدء من جديد.

في طرز iPhone 7 أو iPhone 7 Plus:

اضغط مطولًا فوق الزر الجانبي وزر خفض مستوى الصوت في الوقت نفسه حتى ترى شعار آبل.

في طراز iPhone 6s أو الطرز الأقدم، وطراز iPhone SE (الجيل الأول):

اضغط مطولًا فوق زر الشاشة الرئيسي والزر الجانبي في الوقت نفسه حتى ترى شعار آبل.

إذا لم تساعد هذه الخطوات في إصلاح الشاشة السوداء في هاتف آيفون، فستحتاج إلى معرفة المشكلة التي يعاني منها هاتفك ثم البحث عن حلول لإصلاحها.

حاول تغيير كابل الشحن أو الشاحن، فقد يكون أحدهما معطّل، وقد تكون طاقة بطارية هاتفك منخفضة جدًا، ولكن إذا غيّرت الكابل والشاحن وتركت هاتف آيفون قيد الشحن لمدة ساعة وبقيت الشاشة سوداء، فيجب عليك التواصل مع دعم آبل (Apple Support) لتعرّف السبب وإصلاح المشكلة.

فهناك العديد من الأسباب التي تجعل شاشة آيفون تتحول إلى اللون الأسود، ويمكن أن يكون السبب أحيانًا فشل بعض الأجزاء الرئيسية داخل هاتفك. في هذه الحالة، قد تحتاج إلى إحضار هاتف آيفون إلى مركز متخصص لإصلاح هواتف آيفون.