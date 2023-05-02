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أطلقت شركة سناب قبل أسبوعين روبوت الدردشة My AI القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي لجميع مستخدمي تطبيقها عالميًا، مع ميزات جديدة. وبذلك، أصبح روبوت الدردشة الذي أُطلق في شهر فبراير الماضي، متاحًا مجانًا لمستخدمي سناب شات جميعهم، بعد أن كان حكرًا على مشتركي خدمة +Snapchat.

يستخدم روبوت الدردشة My AI في تطبيق سناب شات نموذج الذكاء الاصطناعي GPT للإجابة عن كافة الأسئلة التي يطرحها المستخدمون عليه، تماماً مثل روبوت الدردشة ChatGPT من OpenAI.

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ولكن بعد ما يقارب أسبوع من هذا الإعلان، تلقى تطبيق سناب شات Snapchat الكثير من المراجعات السلبية عبر متاجر التطبيقات المختلفة، وسط شكاوى متعددة من المستخدمين بخصوص روبوت الدردشة My AI. وزادت التقييمات السلبية ذات النجمة الواحدة لتطبيق سناب شات زادت قرابة 3 أضعاف مما كان عليه الوضع سابقاً قبل إطلاق روبوت الدردشة My AI.

تدور تلك الشكاوى حول ظهور الروبوت في التطبيق بغير تنبيه أو موافقة منهم، وأنه تمكّن من الوصول إلى بيانات خاصة بهم حتى وإن لم يسمحوا بذلك، كعرض معلومات متعلقة بالموقع الجغرافي حتى وإن لم يشارك المستخدم الموقع عبر خاصية الخرائط SnapMap.

لذلك؛ بدأ الكثير من المستخدمين بالتفكير في كيفية إزالته من قائمة الدردشة، وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

كيفية إزالة روبوت My AI من قائمة الدردشة في سناب شات:

لإزالة روبوت My AI من قائمة الدردشة في سناب شات، يجب أن تكون مشتركًا في خدمة +Snapchat مقابل 4 دولارات شهريًا. فإذا كنت مشترك في تلك الخدمة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق سناب شات، ثم مرر شاشة الكاميرا إلى الجهة اليُسرى للانتقال إلى شاشة الدردشة. اضغط مطولًا فوق My AI. اختر (إعدادات الدردشة) Chat Settings. اضغط فوق Clear from Chat Feed.

تتوفر طريقة أخرى لإزالة روبوت My AI من قائمة الدردشة، وهي: