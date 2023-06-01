كل ما تريد معرفته عن SGE .. بحث جوجل المستند إلى الذكاء الاصطناعي

يمر محرك بحث جوجل بتحول كبير، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ بدأت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي بطرح تجربة البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (SGE) للمستخدمين المسجلين في منصة (Google Labs)، وهي المنصة التي طرحتها للأشخاص الذين يريدون تجربة الميزات الجديدة التي تطرحها باكرًا.

كشفت جوجل عن إدماجها الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث لأول مرة خلال مؤتمر المطورين (I/O 2023)، وأكدت أن هذه الخطوة ستوفر تجربة جديدة تمامًا للبحث عبر الإنترنت.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية إنستاجرام

Telegram

Linkedin

Youtube

SnapChat

وقد أطلقت جوجل على تجربة البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي اسم (Search Generative Experience) التي تُعرف اختصارًا باسم (SGE)، وهي التجربة التي تمنح مستخدمي محرك بحث جوجل طرق جديدة ومختلفة تمامًا للوصول إلى المعلومات والحصول على إجابات عن الاستفسارات الخاصة بهم.

إليك كل ما تريد معرفته عن هذه التجربة الجديدة للبحث عبر محرك جوجل:

أولًا؛ كيف ستكون تجربة SGE الجديدة وكيف تختلف عن البحث العادي؟

توفر تجربة البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من جوجل (SGE) إجابات مباشرة عن الاستفسارات التي تكتبها دون الحاجة إلى البحث عن الإجابة داخل الروابط التي يوفرها بحث جوجل العادي، حيث سيظهر لك أسفل شريط البحث ملخص منظم للمعلومات الأكثر المعلومات صلة باستفسارك.

كما يمكنك استخدام وضع المحادثة أثناء البحث، حيث ستجد أسفل الملخص أسئلة مقترحة لاستكمال البحث وفقًا للسياق، مع وجود زر يُسمى (اطلب متابعة) ask a follow up يؤدي هذا إلى تشغيل وضع المحادثة – وهو عبارة واجهة تشبه الحوار مع روبوتات المحادثة مثل: Bard من جوجل أو ChatGPT – حيث يمكنك طرح أسئلة المتابعة بطريقة طبيعية. ستضع جوجل في الاعتبار السياق والأسئلة السابقة عند تقديم إجابات جديدة.

كما تعرض لك جوجل في الجانب الأيمن من واجهة البحث الرئيسية بعض من مواقع الويب الموثوقة والعالية الجودة كروابط قابلة للنقر. تشكل هذه المواقع جزءًا من الإجابة وهي مواقع تتمتع بدرجة عالية من ثقة جوجل.

ويمكنك الوصول إلى مواقع أكثر بالضغط على الزر الموجود الزاوية العلوية اليمنى، وإذا لم تعجبك كل هذه النتائج يمكنك التمرير إلى الأسفل لرؤية قوائم نتائج البحث التقليدية.

ثانيًا؛كيف تعمل تجربة SGE؟

تعتمد جوجل في تجربة البحث (SGE) مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، ونماذج اللغة الكبيرة، بالإضافة إلى خوارزميات البحث. ولكن العنصر الأساسي هذه التجربة الجديدة هي نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) الأكثر تقدمًا من جوجل حتى الآن، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: نموذج (PaLM 2) – وهو النموذج الذي يعمل به روبوت الدردشة (بارد) Bard – ونموذج (MUM) الذي تستخدمه جوجل لفهم أنواع متعددة من الوسائط.

دربت جوجل هذه النماذج اللغوية على تنفيذ مهام محددة للبحث، بما يشمل: طرق تحديد المواقع العالية الجودة التي تدعم المعلومات المقدمة في المخرجات، كما تستخدم جوجل أنظمة التصنيف الأساسية للبحث لأنها تخفف بعض الجوانب السلبية المعروفة لدى النماذج اللغوية الكبيرة، مثل: الهلوسة أو عدم الدقة.

علاوة على ذلك، تنشر جوجل أيضًا تصنيفات جودة البحث لتقييم هذه النتائج وتأخذ هذه التعليقات لتحسين النماذج في المستقبل.

ثالثًا؛ كيف ستكون تجربة التسوق مع الذكاء الاصطناعي؟

ستوفر تجربة البحث المستند إلى الذكاء الاصطناعي من جوجل (SGE) تجربة جديدة تماما للتسوق، فعند البحث عن منتج ما، ستظهر لك العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار قبل الإقدام على عملية الشراء، وأسفلها قائمة بالخيارات المتاحة للشراء تتضمن مراجعات وتقييمات لها وأسعارها وصورها وروابط للشراء، مما يسهل عليك الحصول على أفضل خيار للشراء.

تستخدم جوجل في تجربة التسوق هذه (Shopping Graph) وهي تقنية تستند في عملها إلى نموذج تعلم آلي مصمم لإظهار القوائم ذات الصلة للمستخدمين أثناء التسوق عبر محرك بحث جوجل، إذ يخزن المليارات من قوائم المنتجات العالمية، بالإضافة إلى معلومات محددة حول هذه المنتجات، مثل: التوافر والمراجعات من المتسوقين الآخرين والإيجابيات والسلبيات والمواد والألوان والأحجام.

تقول جوجل: ” إن تجربة البحث SGE يمكنها سحب 35 مليار قائمة المنتجات من (Google Shopping Graph) الذي يحتوي على نحو ملياري تحديث كل ساعة”. لذلك يحتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التحديث بسرعة لحظيًا تقريبًا لتقديم بعض الإجابات.

يمكنك أيضًا متابعة استفسارك أثناء التسوق بإضافة مزيد من التفاصيل أو مطالبات إضافية بالضغط على زر (اطلب متابعة) ask a follow up الموجود أسفل قائمة المنتجات.

وبالطبع؛ تعرض جوجل الإعلانات في تجربة البحث الجديدة تمامًا كما تفعل في محرك بحث جوجل العادي، حيث تظهر لك أسفل شريط البحث مباشرة مع تمييزها بكلمة “ممولة” sponsored في الزاوية العلوية اليسرى.

رابعًا؛ كيفية الوصول إلى محرك بحث جوجل المستند إلى الذكاء الاصطناعي:

لم تطرح جوجل تجربة البحث المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين بعد، ولكنه توفر للمشتركين في منصة (Google Labs) التي أطلقتها للمستخدمين الذين يرغبون في معاينة الميزات الجديدة في محرك البحث باكرًا في المراحل التجريبية الأولى لها، قبل إطلاقها بشكل نهائي للجمهور.

وإذا كنت ترغب في معرفة كيفية الانضمام إليها؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيفية التسجيل في Search Labs لتجربة محرك بحث جوجل الجديد“.