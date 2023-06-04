كل ما تريد معرفته عن نظام iOS 17 القادم من آبل

سينطلق غدًا مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) الذي تكشف خلاله شركة آبل النقاب عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية، حيث ستقدم هذا العام إصدارات: iOS 17، و iPadOS 17، و watchOS 10، و macOS 14، وtvOS 17.

تشير التقارير إلى أن نظام التشغيل (iOS 17) سيمثل تحديث مهم لمستخدمي هواتف آيفون، إذ سيضم بعض الميزات التي ينتظرها المستخدمون منذ فترة طويلة، ومنها: إمكانية تثبيت التطبيقات من مصادر غير (آب ستور) App Store لأول مرة، وذلك ووفقا للصحفي مارك جورمان من بلومبرج.

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فما هي أبرز التغييرات والميزات الجديدة المتوقعة في نظام iOS 17 هذا العام؟

عادةً ما تتسرب أخبار المنتجات الجديدة من أجهزة آبل قبل أشهر من الإعلان عنها، وذلك لأن معظم تسريبات الأجهزة تأتي من سلسلة التوريد الضخمة لشركة آبل، وليس من داخل الشركة نفسها، بعكس تسريبات أنظمة التشغيل التي عادة ما تكون قليلة جدًا وقبل أيام قليلة من الإعلان عنها، ويرجع ذلك إلى أن آبل تختبر الأنظمة الجديدة مع عدد قليل من الأشخاص بداخلها.

وقد أشار تقرير من بلومبرج أن نظام التشغيل iOS 17 وأنظمة التشغيل الأخرى لا تحتل المكانة الأولي في جدول أعمال آبل هذا العام، حيث تركز الشركة على تطوير نظارة الواقع المختلط التي تُعد أول جهاز جديد تطلقه آبل منذ إطلاق ساعتها الذكية (Apple Watch) في عام 2015.

يقال إن إصدار iOS 17 يحمل الاسم الرمزي (Dawn) وهو قيد التطوير والاختبار المستمر داخل آبل قبل مؤتمر 2023 WWDC. وفيما يلي سنستعرض أهم الميزات الجديدة المتوقعة في هذا النظام:

1- تصميم جديد لمركز التحكم:

لم يتلق مركز التحكم في نظام التشغيل iOS أي تغييرات ملحوظة منذ إطلاق (iOS 11) و iPhone X في عام 2017، ولكن تشير بعض التقارير إلى أن آبل تستعد لإجراء تغييرات كبيرة في مركز التحكم في نظام iOS 17.

لا توجد تفاصيل حول ما سيتغير بالضبط في مركز التحكم الجديد، ولكن من المتوقع أن تسمح آبل للمستخدمين بتخصيصه بشكل أكبر.

وفي الوقت الحالي؛ يمكن الوصول إلى مركز التحكم في هواتف آيفون بالتمرير إلى الأسفل من أعلى يمين الشاشة، ويتميز بوصول سريع إلى الإعدادات الخاصة بأشياء مثل: شبكة الواي فاي Wi-Fi، ووضع الطائرة، والبلوتوث، بالإضافة إلى عناصر التحكم في الوسائط والاختصارات لبعض التطبيقات الأصلية، ويمكنك أيضًا تخصيص المربعات الموجودة في الجزء السفلي لتضمين الإعدادات الأكثر استخدامًا.

2- عرض بيانات أكثر في شاشة القفل:

أفاد تقرير نشرته وكالة (بلومبرج) أن نظام iOS 17 القادم سيحمل ميزة جديدة في شاشة القفل (Lock Screen) في هواتف آيفون تعمل على تحويلها إلى شاشة ذكية تعرض بيانات أكثر مثل: حالة الطقس، والإشعارات، والمواعيد في التقويم، عندما يُقفل الهاتف، ويوضع على جانبه بشكل أفقي.

وبذلك ستُحاكي هذه الميزة في شاشة قفل آيفون ما يُعرض في شاشات العرض الذكية مثل: شاشة Echo Show من أمازون، وشاشة Nest Hub من جوجل.

ستُطور هذه الميزة استنادًا إلى خيارات الأدوات التي أضافتها آبل إلى شاشة القفل في نظام iOS 16؛ إذ يشير التقرير إلى أن آبل تخطط إلى جعل هواتف آيفون أكثر فائدة عندما لا تُستخدم بشكل نشط وتُضع على مكتب أو منضدة. وتخطط آبل لاستخدام خلفية داكنة مع عرض النصوص بألوان فاتحة لتسهيل قراءة المعلومات في الشاشة.

3- تطبيق جديد لتسجيل اليوميات:

سيضم نظام iOS 17 تطبيق جديد لتسجيل اليوميات مصمم للسماح للمستخدمين بتتبع أنشطتهم وتسجيل أفكارهم من خلال سجل حياتهم اليومية، ووفقًا لتقرير من صحيفة (وول ستريت جورنال) سيحلل التطبيق سلوك المستخدم لتحديد أنشطته المعتادة خلال اليوم، بما يشمل: مقدار الوقت الذي يقضيه في المنزل، وسيقترح مواضيع محتملة قد يرغب المستخدم في الكتابة عنها، وسيكون قادرًا على اكتشاف الأصدقاء القريبين لمشاركة الأنشطة معهم.

وبحسب ما ورد في التقرير؛ سيكون التطبيق قادرًا على التكامل مع الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، ولكن ستجرى جميع البيانات والتحليلات اليومية في الجهاز. كما ذكرت بلومبرج أن تطبيق تسجيل اليوميات سيشمل إمكانات تستند إلى الموقع الجغرافي، واصفةً أنه سيكون بمثابة امتداد لخدمة Find My، وميزات الموقع الأخرى.

4- تحديث تطبيقات Find My و Wallet:

أفاد الصحفي (مارك جورمان) أيضًا أن كل من تطبيق Find My، وتطبيق Wallet سيتلقى تحديثات هذا العام. لا توجد تفاصيل كثيرة حول ماهية هذه التحديثات، ولكن تطبيق Wallet على وجه الخصوص سيشمل حسبما ورد بعض التعديلات والتحسينات في واجهة المستخدم.

5- ميزات جديدة في تطبيق Health:

تشير بعض التقارير إلى أن آبل ستقدم ميزات جديدة في تطبيق (Health) في نظام iOS 17، ومنها إمكانية تتبع الحالة المزاجية والعاطفية. وستتيح هذه الميزات وفقًا لتقرير من بلومبرج، للمستخدمين تسجيل حالتهم المزاجية، والإجابة عن أسئلة مختلفة حول يومهم، ومعرفة كيف تتغير ردودهم بمرور الوقت.

كما تشير التقارير إلى أن آبل لديها خطط أكثر طموحًا لهذه الميزة في المستقبل، ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الحالة المزاجية للمستخدمين من خلال كلامهم، والكلمات التي كتبوها والبيانات الأخرى الموجودة في أجهزتهم.

كما يقال إن آبل ستقدم إصدار من تطبيق Health لمستخدمي أجهزة (آيباد) iPad اللوحية لأول مرة هذا العام، إذ إن التطبيق متاح فقط لمستخدمي آيفون وساعة آبل حتى الآن.

6- إمكانية تثبيت التطبيقات من مصادر غير آب ستور:

تشير بعض التقارير أيضًا إلى أن آبل ستتيح لمستخدمي هواتف آيفون إمكانية تنزيل التطبيقات من متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية في نظام iOS 17 ولكن هذه الميزة ستقتصر على المستخدمين الموجودين في الاتحاد الأوروبي فقط، وليس في جميع أنحاء العالم.

وبالطبع لن تتخد آبل هذه الخطوة إلا من أجل الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act) الذي يسعى لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا للحد من احتكارها.

متى سيصل نظام iOS 17 إلى هاتفك؟

كما هي العادة كل عام؛ ستعلن آبل خلال مؤتمر المطورين عن نظام iOS 17؛ وستصدر نسخة تجريبية من النظام للمطورين؛ ثم في وقت ما في يوليو ستطلق إصدارًا تجريبيًا عامًا يمكن لجميع مستخدمي هواتف آيفون تجربته.

وبعد ذلك، ستطلق الإصدار النهائي من نظام iOS 17 للجميع خلال شهر سبتمبر، وذلك مع إطلاق هواتف سلسلة (iPhone 15) الجديدة.

ما هي الأجهزة المؤهلة للحصول على نظام iOS 17؟

هناك شائعات متضاربة حول الأجهزة التي المؤهلة للحصول على نظام التشغيل iOS 17، وكلتا الشائعات تأتي من مصادر كانت دقيقة في السابق.

أشار المصدر الأول إلى أن هواتف: iPhone 8 و iPhone 8 Plus، و iPhone X لن تكون مؤهلة للحصول على النظام، وبعد فترة خرج مصدر آخر ليقول إن جميع الأجهزة التي تدعم iOS 16 ستدعم نظام iOS 17 أيضًا، وصرح هذا المصدر أنه حصل على هذه المعلومة من شخص موجود في فريق تطوير iOS.