كل ما تريد معرفته عن نظارة Quest 3 للواقع المختلط الجديدة من ميتا

كشفت شركة ميتا خلال الأيام الماضية عن نظارتها الجديدة للواقع المختلط التي تحمل اسم (Quest 3)؛ التي تتميز بتصميم أقل حجمًا وأكثر راحة، ودقة أعلى وأداء أقوى، بالإضافة إلى دعمها تقنية (Meta Reality) المتطورة، التي تدعمها نظارة (Quest Pro) الأغلى سعرًا.

تراهن شركة ميتا على تقنيتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم (ميتا رياليتي) Meta Reality، التي تسمح للمستخدم بتجربة الواقع المختلط بسلاسة، إذ تعمل التقنية على إدماج العالم الواقعي المحيط بالمستخدم مع نظيره الافتراضي بسلاسة، من خلال فهم الأشياء الموجودة في المساحة المحيطة والاستجابة لها بسرعة، والسماح للشخص بالتنقل في تلك المساحة بطرق طبيعية وبديهية كانت شبه مستحيلة من قبل، وذلك بحسب ما ذكرته الشركة في منشور لها.

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إليك كل ما تريد معرفته عن نظارة Quest 3 للواقع المختلط الجديدة من ميتا

تصميم متطور:

تأتي نظارة (Meta Quest 3) بتصميم أنحف بنسبة 40% من الإصدار السابق (Meta Quest 2)، وتحتوي على المزيد من القماش، مما يجعلها أكثر راحة.

كما حصلت أذرع التحكم (Touch Plus) على تصميم جديد، حيث اختفت الدائرة الكبيرة التي كانت تحتل مقدمة كل ذراع، مما يجعلها أخف وأكثر راحة للاستخدام.

وتدعم أذرع التحكم تقنية TruTouch اللمسية التي قدمتها الشركة لأول مرة في أذرع (Touch Pro) لتوفير شعور بالتفاعل مع العناصر الرقمية المختلفة من خلال اهتزازات قوية.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم النظارة تقنية جديدة تُسمى (Direct Touch) التي تتيح لك استخدام يديك فقط للتفاعل مع الكائنات الافتراضية، مما يتيح لك الاستغناء عن أذرع التحكم الخارجية، واستخدام النظارة بحرية كاملة.

كما يحتوي جسم النظارة على منفذ من نوع (USB-C) وأزرار للتحكم في مستوى الصوت، وزر دوار يُسمى (IPD) من المفترض أن يسمح للمستخدم بالانتقال بين الواقع الافتراضي والواقع المختلط بسلاسة، بالإضافة إلى زر الطاقة.

تحسين الأداء:

ستعمل نظارة (Quest 3) بمعالج كوالكوم (Snapdragon XR2 Gen 2) الأحدث، وقد أشارت الشركة إلى أن المعالج الجديد يقدم ضعف قوة معالجة الرسومات مقارنة بنظارات الجيل السابق (Quest 2)، مما يعني أنك ستحصل على أداء أفضل، وسلاسة في العرض، وتجربة غامرة وغنية بالتفاصيل مع الألعاب الرقمية.

وستتوفر النظارة مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، وقد قالت الشركة إنها ستكشف عن المزيد من خيارات التخزين أعلى من 128 جيجابايت في مؤتمرها السنوي (Meta Connect 2023) الذي سيُعقد في 27 سبتمبر المقبل.

نظارة Quest 3 وتقنية (Meta Reality) الثورية:

أعلنت الشركة أن نظارة (Quest 3) ستأتي تقنيتها الثورية الجديدة (ميتا رياليتي) Meta Reality؛ التي تتيح للمستخدم الاستمتاع بالواقع الافتراضي، والتفاعل مع البيئة المحيطة به بشكل طبيعي ومباشر في الوقت نفسه دون الحاجة إلى خلع النظارة.

وتتيح تقنية (Meta Reality) الجديدة للنظارة القدرة على فهم البيئة المحيطة وإدراكها على أرض الواقع، بحيث يتمكن مرتديها من الحصول على تجربة مميزة تدمج بين العالم الحقيقي والعناصر الرقمية الافتراضية من خلال خاصية تُسمى (الرؤية النافذة الملونة العالية الدقة) High-fidelity color Passthrough، وتقنيات التعلم الآلي، و(الإدراك المكاني) Spatial Understanding، مما يقدم إمكانيات لا حدود لها للاستكشاف.

وتضم النظارة الجديدة كاميرا مزدوجة العدسات كل منها بدقة 4 ميجابكسل تلتقط الألوان، ومستشعر للعمق للحصول على تمثيل أكثر دقة لمساحة اللعب الخاصة بك، ما يسهل عليك إدراك أبعاد العناصر، ويقدم هذا المستشعر بكسلات أكثر 10 مرات مقارنة بتجربة (الرؤية النافذة) Passthrough الموجودة في نظارة (Quest 2).

مكتبة ضخمة وألعاب جديدة:

تتوافق نظارة (Quest 3) مع مكتبة نظارة (Quest 2) السابقة التي تضم أكثر من 500 لعبة وتطبيق وتجربة للواقع الافتراضي، كما تعاونت ميتا مع المطورين لتقديم المزيد من تجارب الواقع الافتراضي VR، والواقع المختلط MR الجديدة، وهذا يعني أن Quest 3 سيكون لديها مكتبة ضخمة للتجارب الغامرة في اليوم الأول من إطلاقها.

ومن بين الألعاب التي طورتها ميتا لتتناسب مع نظارة (Quest 3)، هي لعبة (Demeo) – وهي لعبة مغامرة تعاونية متعددة اللاعبين قائمة على تبادل الأدوار – وقد طورتها لتناسب تجارب الواقع المختلط، حيث تُعرض طاولة اللعب الموجودة فيها على أي مسطح في المكان الحقيقي، وكذلك تطبيق (Painting VR) الذي يتيح لمستخدميه إضافة أنماط مختلفة من الديكور والألوان والأثاث بشكل افتراضي في البيئة المحيطة.

موعد توفر نظارة 3 Quest وسعرها:

يبدأ سعر نظارة (Quest 3) الجديدة من 499 دولارًا للإصدار الذي يحمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 128 جيجابايت، وستأتي خيارات أخرى بحلول سبتمبر المقبل.

وقد خفضت الشركة أسعار نظارة (Quest 2) إلى 300 دولار لإصدار 128 جيجابايت، و350 دولارًا لإصدار 256 جيجابايت.