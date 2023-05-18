كل ما تحتاج معرفته عن علّام أول تطبيق دردشة باللغة العربية

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دشنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) يوم الثلاثاء الماضي مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي بالتعاون مع شركة (إنفيديا) Nvidia، وأطلقت النسخة التجريبية لتطبيق (علّام) Allam في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة لأهميتهما في تحقيق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال التقني الحديث.

تطبيق علّام هو عبارة عن روبوت دردشة تفاعلي يمكنه فهم اللغة العربية الفصحى والعامية وإجراء محادثات مع المستخدمين في مواضيع متعددة ومجالات معرفية مختلفة، كما يفهم الأوامر النصية والصوتية، ويقدم إجاباته سواء بشكل نصي أو صوتي.

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أولًا؛ ما هي آلية عمل تطبيق علاّم؟

يستند تطبيق علاّم في عمله إلى النموذج اللغوي الضخم (LLM)، وقد دُرب هذا النموذج على بيانات ضخمة مع التركيز على البيئة المحلية، ونُقحت البيانات لتتواءم مع البيئة السعودية بشكل كامل.

يقوم علّام بالإجابة والرد على استفسارات المستخدمين في عدد من المجالات المعرفية باللغة العربية، وتدعم النسخة الحالية منه مئات الملايين من المقالات العربية والإنجليزية.

ويمكن لمستخدمي التطبيق كتابة النصوص أو تسجيل استفساراتهم عبر الصوت ليقوم التطبيق بمعالجة المدخلات وتقديم إجابات سواء بشكل نصي أو صوتي، حسب رغبة المستخدم، من خلال اختيار مجموعة من أهم مصادر المعرفة الموثوقة في السعودية والعالم العربي.

كما يساعد تطبيق علّام في تقديم المعلومات حول العديد من التخصصات، منها: التاريخ السعودي، والرياضة، والصحة، والتعليم، ويمكنه أن يوفر معلومات ذات صلة من مصادر مختلفة، مثل: بحث الويب، إذ تُحدث معلوماته على مدار الساعة.

#سدايا تطلق النسخة التجريبية من #تطبيق_علّام باللغة العربية الذي يعد الأول من نوعه في المملكة وعمل عليه كوادر وطنية متخصصة ليزود المستخدمين بمختلف المعارف ويرد على استفساراتهم من مئات الملايين من المقالات. #الذكاء_الاصطناعي_التوليدي pic.twitter.com/NNTU3DV9Ns — SDAIA (@SDAIA_SA) May 16, 2023

ثانيًا؛ ما هي المهام التي يقوم بها علّام؟

صياغة الملخصات والاقتراحات في الكثير من الموضوعات المختلفة.

معالجة المدخلات والإجابة عن الاستفسارات بشكل نصي أو صوتي حسب رغبة المستخدم.

تحسين الصور القديمة وتلوينها، ويفهم محتوى الصور أيضًا.

ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية، وتلخيصها.

يمكنه إنشاء الصور من النصوص.

الجدير بالذكر أن علاّم يتميز عن غيره من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية بالتزامه بقواعد اللغة العربية والنحو، مع درجة عالية من واقعية النطق.

ثالثًا؛ من يمكنه الاستفادة من التطبيق حاليًا؟

تطبيق علّام متاح حاليًا لكل من المهتمين بمجالات التقنية والثقافة والتاريخ والصحة كمرحلة أولى من الإطلاق، وكشفت (سدايا) أنها تعمل على تطويره ليصبح متاحًا للعامة في القريب العاجل، وسيتضمن ميزات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك؛ أعلنت سدايا عن مبادرة 4K للتدريب، وهي عبارة عن برنامج تدريبي مشترك بين سدايا ممثلة في أكاديميتها، وشركة (Nvidia)، لبناء القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل أهداف البرنامج في تدريب 4 آلاف مختص بالذكاء الاصطناعي في المملكة بأحدث المهارات والمعرفة في المجال، والاستفادة من منصة (Nvidia) فائقة الأداء، ودعم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى تمكين المهندسين والباحثين والخبراء من الوصول إلى معهد التعلم العميق (DLI) التابع لشركة (Nvidia)، وتقديم شهادات مهنية معتمدة صادرة بشكل مشترك من سدايا و Nvidia.