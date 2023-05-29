كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق إنستاجرام الجديد المنافس لتويتر

تشير التقارير إلى تراجع أعداد مستخدمي منصة تويتر خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في شهر أكتوبر الماضي، إذ أشارت دراسة جديدة أجراها مركز بيو للأبحاث (Pew Research Center) إلى أن نسبة 60% من مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة قالوا إنهم أخذوا استراحة من المنصة لمدة عدة أسابيع أو أكثر خلال العام الماضي.

في حين أن المستقبل لا يزال غير مؤكد بالنسبة لمنصة تويتر خاصة بعد تولي (ليندا ياكارينو) منصب المدير التنفيذي للشركة، فإن شركة (ميتا) Meta قررت دخول المنافسة بتطبيق جديد للتدوين قائم على واجهة إنستاجرام، ومن المتوقع إطلاق هذا التطبيق الجديد خلال هذا الصيف، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تمت مشاركتها مع مجموعة مختارة من المبدعين، واطلع عليها موقع (TechCrunch).

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وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الشركة تختبر حاليًا المشروع مع عدد من المشاهير والمؤثرين، كما أنها أتاحته بشكل غير معلن لعدد مختار من المبدعين منذ شهور، ولكن لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى الإصدار الكامل من التطبيق، وفقًا لتقرير وكالة بلومبرج.

سيكون التطبيق الجديد قائم بذاته ولكن سيُدمج جزئيًا مع إنستاجرام، إذ سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم، وسيتلقى جميع متابعيهم إشعارًا لمتابعتهم عبر التطبيق الجديد، كما سيكون التطبيق الجديد لا مركزي، ومتوافق مع تطبيقات أخرى مثل: (Mastodon) الذي طُور استنادًا إلى بروتوكول (ActivityPub)، وهو بروتوكول لا مركزي للشبكات الاجتماعية.

وقد نشرت (ليا هابرمان) Lia Haberman التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورنيا في تغريدة عبر تويتر لقطة شاشة للتطبيق الجديد، وقالت من المحتمل أن تطلقه شركة ميتا في أواخر شهر يونيو/حزيران القادم.

Meta’s been briefing creators on it’s upcoming text-based app — now looking at a possible late June launch. Details are in my newsletter but I’ll list some highlights 🧵 pic.twitter.com/KYqqXjrRmD — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

كيف سيكون التطبيق الجديد القائم على واجهة إنستاجرام؟

سيحمل تطبيق إنستاجرام اللامركزي الجديد الاسم الرمزي P92 أو (برشلونة) Barcelona كما ورد لأول مرة في تقرير موقع (MoneyControl) الذي قالت له شركة ميتا في بيان: “إنها بالفعل تستكشف شبكة اجتماعية لا مركزية مستقلة لمشاركة التحديثات النصية، وتعتقد أن هناك فرصة لمساحة منفصلة حيث يمكن لمنشئي المحتوى والشخصيات العامة مشاركة التحديثات في الوقت المناسب حول اهتماماتهم”.

وقالت (هابرمان) إن المشاركات النصية في التطبيق الجديد ستكون بحدود 500 كلمة، مع إمكانية إضافة الروابط والصور ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، ومثل: تويتر والتطبيقات المنافسة سيكون هناك موجز حيث يمكنك الإعجاب بالمحتوى أو الرد عليه أو إعادة نشره.

وسيتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم في إنستاجرام، ومزامنة المتابعين، ونقل اسم المستخدم، والسيرة الذاتية، وحتى علامة التوثيق إلى التطبيق الجديد.

كما سيحتوي التطبيق على عناصر تحكم في إنشاء المحتوى وميزات أمان للحسابات، إذ يمكن التحكم في الردود والإشارات وحظر البريد العشوائي أو الإبلاغ عنه بسهولة، كما ستنتقل الحسابات التي حُظرت في إنستاجرام.

يبدو التطبيق الجديد كما لو أنك خلطت إنستاجرام وتويتر معًا، وذلك استنادًا إلى لقطتي الشاشة المسربة.

وذكرت (هابرمان) أن ميتا لم تُشارك مع المبدعين حتى الآن خطة محددة لتحقيق الدخل من التطبيق الجديد، مما قد يعني عدم تشغيل أي إعلانات عبر التطبيق في البداية، وفي هذه الحالة من المتوقع أن يكون التركيز على انتشار التطبيق.

هل السوق مهيأ لبدائل تويتر؟

نظرًا إلى الارتباك الذي حدث للمستخدمين نتيجة تغيير سياسات تويتر في الفترة الأخيرة، فالسوق مهيأ لبدائل تويتر الجديدة بالفعل، وقد شهدنا هذا مع منصات مثل: Mastodon، و Bluesky الذي أطلقه جاك دورسي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لتويتر.

ولكن مثل أي شركة عندما تطلق Meta تطبيقات وتجارب جديدة، فإنها لا تحقق النجاح المتوقع دائمًا. ففي السنوات القليلة الماضية، قدمت الشركة منتجات مثل تطبيق (tbh) للمراهقين، وتطبيق (Cameo-like Super) الذي أغلقته خلال شهر فبراير الماضي، وتطبيق (Nextdoor clone) المخصص لتواصل الجيران ومشاركة الأخبار المحلية الذي أغلقته أيضًا في نهاية 2022، وتطبيق (Tuned) ، وتطبيق (Campus) الذي كان مخصص للطلاب، وغيرها الكثير من التطبيقات التي لم تحقق أي نجاح.

ولكن من المحتمل أن تكون شركة ميتا قد تعلمت من كل الإخفاقات السابقة، وتحقق في هذه المحاولة نحاجًا كبيرًا.