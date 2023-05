كل ما تحتاج معرفته عن تطبيق إنستاجرام الجديد المنافس لتويتر

تشير التقارير إلى تراجع أعداد مستخدمي منصة تويتر خلال الفترة الماضية، وبالتحديد منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في شهر أكتوبر الماضي، إذ أشارت دراسة جديدة أجراها مركز بيو للأبحاث (Pew Research Center) إلى أن نسبة 60% من مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة قالوا إنهم أخذوا استراحة من المنصة لمدة عدة أسابيع أو أكثر خلال العام الماضي.

في حين أن المستقبل لا يزال غير مؤكد بالنسبة لمنصة تويتر خاصة بعد تولي (ليندا ياكارينو) منصب المدير التنفيذي للشركة، فإن شركة (ميتا) Meta قررت دخول المنافسة بتطبيق جديد للتدوين قائم على واجهة إنستاجرام، ومن المتوقع إطلاق هذا التطبيق الجديد خلال هذا الصيف، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تمت مشاركتها مع مجموعة مختارة من المبدعين، واطلع عليها موقع (TechCrunch).

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الشركة تختبر حاليًا المشروع مع عدد من المشاهير والمؤثرين، كما أنها أتاحته بشكل غير معلن لعدد مختار من المبدعين منذ شهور، ولكن لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى الإصدار الكامل من التطبيق، وفقًا لتقرير وكالة بلومبرج.

سيكون التطبيق الجديد قائم بذاته ولكن سيُدمج جزئيًا مع إنستاجرام، إذ سيسمح للأشخاص بربط حساباتهم، وسيتلقى جميع متابعيهم إشعارًا لمتابعتهم عبر التطبيق الجديد، كما سيكون التطبيق الجديد لا مركزي، ومتوافق مع تطبيقات أخرى مثل: (Mastodon) الذي طُور استنادًا إلى بروتوكول (ActivityPub)، وهو بروتوكول لا مركزي للشبكات الاجتماعية.

وقد نشرت (ليا هابرمان) Lia Haberman التي تعمل بتدريس التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين بجامعة كاليفورنيا في تغريدة عبر تويتر لقطة شاشة للتطبيق الجديد، وقالت من المحتمل أن تطلقه شركة ميتا في أواخر شهر يونيو/حزيران القادم.

Meta’s been briefing creators on it’s upcoming text-based app — now looking at a possible late June launch.

Details are in my newsletter but I’ll list some highlights 🧵 pic.twitter.com/KYqqXjrRmD

— Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023