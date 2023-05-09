علامات تدل على حاجتك إلى شراء آيفون جديد

إذا كنت من مُستخدمي هواتف آيفون قد لا تحتاج دائمًا إلى شراء أحدث طراز لكنك ستحتاج في وقت ما إلى شراء آيفون أحدث من الذي تستخدمه في الوقت الحالي، ولكن تحديد الموعد الأنسب لذلك قد يكون أمر صعب في بعض الأحيان.

فإذا كنت تواجه بعض المشكلات في هاتفك ولكنك لا تعرف ما إذا كان يجب عليك إصلاحه أو شراء هاتف جديد، سنوضح لك فيما يلي أبرز العلامات التي تدل على حاجتك إلى شراء آيفون جديد، وما هي المدة التي يستمر فيها آيفون بالعمل:

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كم من الوقت يستمر هاتف آيفون بالعمل؟

إذا كنت تعتني بهاتف آيفون الخاص بك، سيستمر معك لفترة طويلة تتراوح بين أربع وسبع سنوات، وستعتمد المدة التي يستمر فيها هاتفك بالعمل جيدًا على طريقة استخدامك له.

أما فيما يتعلق بتحديثات نظام التشغيل iOS فإن طرز آيفون تتلقى دائمًا تحديثات لنظام التشغيل بعد وقت طويل من تاريخ إطلاقها. ففي عام 2021، كان لا يزال بإمكان مستخدمي طراز (iPhone 6) – الذي صدر في عام 2014 – الحصول على نظام iOS 14، وهذا العام يمكن لمستخدمي هواتف سلسلة (iPhone 8) – التي صدرت عام 2017 – تثبيت نظام iOS 16.



علامات تدل على حاجتك لشراء آيفون جديد:

بعد أن عرفت كم من الوقت يمكن أن يستمر هاتف آيفون، تعرّف بعض العلامات التي تدل على حاجتك لشراء آيفون جديد:

1- لا يمكنك تنزيل أحدث إصدار من iOS:

إن تحديث تظام التشغيل في هاتفك بانتظام أمر ضروري لأسباب تتجاوز الحصول على الميزات الجديدة. فقد يتسبب تجنب تحديث نظام التشغيل في تعرض هاتفك للبرامج الضارة والمخاطر الأمنية الأخرى.

بمجرد توقف هاتفك عن تلقي أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS، قد تجد أنه لا يزال يعمل كالمعتاد لفترة من الوقت. ولكن للحفاظ على أمان بياناتك وتجنب أي مخاطر أمنية، سيكون من الأفضل شراء هاتف آيفون جديد.

2- نفاد طاقة البطارية بسرعة كبيرة:

مع استخدام هاتف آيفون لعدة سنوات، ستجد طاقة البطارية تنفد بشكل أسرع. ولكن إذا أصبحت غير قادر على استخدام هاتفك لوقت طويل دون الحاجة إلى شحنه، فقد يكون شراء آيفون جديد هو الحل الأفضل. وإذا كان هاتفك لا يزال يتلقى التحديثات الجديدة لنظام iOS ولا ترغب في شراء هاتف جديد، فيمكنك استبدال البطارية.

3- لا يمكنك استخدام أحدث أجهزة الشحن والملحقات:

من حين لآخر، تُحدّث آبل تصميم ملحقات آيفون، على سبيل المثال: التحول من موصلات 30pin إلى موصلات Lightning، وإزالة مقبس سماعة الأذن.

على الرغم من أنك لست بحاجة إلى شراء آيفون جديد بمجرد حدوث هذه التحديثات، قد تجد صعوبة في العثور على إصدارات عالية الجودة إذا تعطلت الملحقات الخاصة بهاتفك بعد أن تتوقف آبل عن إنتاج هذه الملحقات.

4- إصلاح آيفون القديم أكثر تكلفة من شراء هاتف جديد:

إذا تعرض هاتفك لأضرار كبيرة نتيجةً لسقوطه على سبيل المثال، واحتجت إلى استبدال الكاميرات الأمامية والخلفية أو زر الشاشة الرئيسية، بالإضافة إلى الشاشة، فقد يكون شراء هاتف آيفون جديد أقل تكلفة خاصة إذا مضى على استخدامه بضع سنوات. أما بالنسبة إلى طرز آيفون الحديثة، سيكون استبدال هذه الأجزاء أقل تكلفة من شراء هاتف جديد.

5- عدم القدرة على استخدام أحدث الميزات:

بمرور الوقت، تتطور هواتف آيفون وتتحسن ميزات الكاميرا وغيرها، وحتى لو كان هاتفك القديم ما زال يتلقى آخر تحديثات نظام التشغيل ويعمل بشكل جيد، فقد لا تتمكن من الوصول إلى الميزات التي تحتاجها. على سبيل المثال: قد تشعر أن كاميرا هاتف آيفون ليست جيدة بما يكفي لتصوير صور احترافية ومقاطع فيديو عالية الجودة.

فإذا كنت ترغب في إنشاء محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي أو تصوير منتجاتك الخاصة، فمن المحتمل أن يكون شراء آيفون جديد بمواصفات أفضل وكاميرا أكثر تطورًا هو الخيار الأنسب لك.