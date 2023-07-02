طرق للاستفادة من ChatGPT في تحليل البيانات

لقد شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضي ارتفاعًا كبيرًا في عدد الأدوات الجديدة التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكنك الاستفادة منها في كافة المجالات تقريبًا، وقد قاد هذه الثورة روبوت ChatGPT.

يُعد ChatGPT – الذي طورته شركة OpenAI – روبوت دردشة تفاعلي قوي لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، إذ يستخدم نماذج اللغة المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي لفهم استفسارات اللغة الطبيعية وتوليد الردود المناسبة بسرعة.

لذلك يمكن لمحللي البيانات طرح أسئلة معقدة بلغة طبيعية على ChatGPT، وتلقي الإجابات في ثوانٍ، ولكن ChatGPT ليس مفيدًا فقط في تحليل البيانات النصية، إذ يمكن استخدامه أيضًا لتحليل البيانات المنظمة، مثل: البيانات المالية أو بيانات العملاء، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة ويساعد الشركات في البقاء في صدارة المنافسة.

يمكنك كمحلل بيانات الاستفادة بشكل كبير من قدرات ChatGPT في أداء العديد من المهام، مثل: إنشاء أكواد برمجية مخصصة بلغات Python و R و SQL ولغات البرمجة الأخرى، أو تحليل مجموعات البيانات والحصول على توصيات ورؤى جديدة بسرعة، أو المساعدة في البحث والمهام التي تعتمد على البيانات، وتخطيط المشاريع وتخصيص الموارد، وغير ذلك الكثير، مما يساعدك في توفير وقتك وتبسيط العمليات المعقدة وتعزيز كفاءتك كمحلل بيانات.

إليك أهم الطرق للاستفادة من ChatGPT في تحليل البيانات:

1- الحصول على الرؤى والتوصيات:

يُعد الحصول على أفكار جديدة أمر مهم لمحلل البيانات، لذلك إذا كنت تبحث عن أفكار جديدة أو رؤى لأي مهمة تقوم بها، يمكن أن يساعدك روبوت ChatGPT في ذلك، إذ يمكن أن يساعدك في الخروج بأفكار لمخططات ورسوم بيانية، كما يمكن أن يوفر لك توصيات لمشاريع تحليل البيانات التي تعمل عليها.

لنفترض أنك لديك مجموعة بيانات وتبحث عن أفكار وتوصيات لها، كل ما عليك فعله هو إدخال مجموعة البيانات للروبوت مع كتابة مطالبة بسيطة مثل: “هل يمكن أن تزودني بالأفكار والتوصيات حول مجموعة البيانات هذه؟”. كما يمكنك طرح المزيد من الأسئلة أو وجهات النظر البديلة في الرد للحصول على أفضل نتيجة.

2- توليد الصيغ والأكواد البرمجية:

من الشائع أن يواجه محلل البيانات بعض الصعوبات أثناء كتابة الصيغ الحسابية، والأكواد البرمجية، ولكن يمكن أن يساعدك ChatGPT في التغلب على هذه المشكلة، إذ يمكنك استخدامه في إنشاء أكواد برمجية مخصصة بلغة SQL أو أي لغة برمجة تستخدمها بسرعة استنادًا إلى مدخلات اللغة الطبيعية، مما يؤدي إلى تقليل الوقت المهدر في كتابة الأكواد المعقدة، وتخصيص المزيد من الوقت لاستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من البيانات.

3- استكشاف الأخطاء وإصلاحها:

في بعض الأحيان، يتعين على محلل البيانات العمل على أكواد برمجية طويلة جدًا، مما يجعله يواجه بعض الأخطاء التي يصعب اكتشافها بسهولة، وفي هذه الحالة يمكن أن يساعد ChatGPT في تحسين الأكواد البرمجية، واستكشاف الأخطاء الموجودة فيها بسرعة .

فكل ما عليك فعله هو إدخال الكود في الروبوت وكتابة مطالبة بسيطة للبحث عن الخطأ، وخلال ثوانٍ سيظهر لك الحل.

4- إجراء التحليلات التنبئية بسرعة:

نظرًا إلى أن روبوت ChatGPT لديه القدرة على معالجة البيانات بسرعة عالية، يمكن أن يساعد محللي البيانات في إجراء التحليلات التنبئية بسرعة، وتحقيق نتائج أكثر دقة.

إذ يمكنه إنشاء نماذج التنبؤ بناءً على البيانات المدخلة، أو تحسين النماذج التنبئية الحالية لإنشاء تقارير مع التحسينات، أو اكتشاف توجهات جديدة ضمن البيانات بسرعة.

5- تعلم مهارات جديدة:

يساعدك تعلم مهارات جديدة في اكتساب خبرات ومواكبة التطور في مجال عملك بسهولة، ولا شك أن مجال تحليل البيانات هو مجال متغير جدًا بسبب تطور التقنيات المستخدمة فيه – وهي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي – بسرعة كبيرة.

لذلك يمكنك الاستعانة بروبوت ChatGPT لمعرفة الميزات الجديدة وكيفية استخدامها، أو تطوير مهاراتك في كتابة الأكواد البرمجية، والصيغ، أو تعلم كيفية استخدام وظيفة معينة في الأداة التحليلية المفضلة لديك.