طرق للاستفادة من وقتك عبر الإنترنت بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي

يُعد الإنترنت واحد من أكبر المصادر الترفيهية والتعليمية المتاحة للأفراد في عصرنا الحالي، حيث يمكن الوصول إلى محتويات متنوعة ومفيدة بكل سهولة. ومع ذلك، تستحوذ منصات التواصل الاجتماعي على الكثير من الوقت الذي يقضيه الأفراد على الإنترنت، مما يؤثر سلبًا في الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية.

لكن هناك الكثير من الطرق لقضاء الوقت على الإنترنت بدلًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بعض تلك الطرق يساعدك في الاسترخاء وتقليل التوتر، وبعضها يساعدك في تعلم موضوعات جديدة وغير ذلك.

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وفيما يلي سنستعرض خمسة طرق لقضاء الوقت على الإنترنت بدلاً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي:

1- شاهد فيلمًا وثائقيًا :

يمكن لمقاطع الفيديو القصيرة التي تُعرض في تطبيق تيك توك، ويوتيوب وإنستاجرام أن تبقيك مستمتعًا لفترة طويلة لكن مشاهدة الكثير منها يمكن أن يقلل تركيزك وانتباهك، ويُعرضك لخطر إدمان مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة، مما يؤثر سلبًا في العديد من جوانب حياتك.

بالمقابل، تتيح لك مشاهدة فيلم وثائقي الانخراط في موضوع واحد مميز، وتحفيز عقلك على التركيز فيه بدلاً من مشاهدة دفعات بسيطة من المعلومات المنوعة المتوفرة في مقاطع الفيديو القصيرة. وهناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقدم الآلاف من الأفلام الوثائقية المفيدة التي تتحدث عن موضوعات متعددة كالعلوم والتكنولوجيا والطبيعة والتاريخ وغيرها.

2- استمع إلى البودكاست :

يعد الاستماع إلى البودكاست طريقة ممتازة لقضاء الوقت على الإنترنت بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعي، فهناك الكثير من الموضوعات المفيدة والمميزة والكوميدية المتوفرة في شكل مدونات صوتية ومتاحة مجانًا دون الحاجة إلى الاشتراك.

على سبيل المثال: تتضمن هواتف آيفون تطبيق مدمج للبودكاست وهو Podcasts من آبل الذي يحتوي على آلاف المدونات الصوتية المجانية التي يمكنك الاستماع إليها أثناء عملك في الهاتف أو الحاسوب. وهناك الكثير من تطبيقات البودكاست المتاحة في متاجر التطبيقات المختلفة، بعضها مجاني وبعضها يتطلب الاشتراك.

3- العب بألعاب الويب:

يُعدّ اللعب بألعاب الويب بدلًا من الألعاب المتوفرة للهواتف المحمولة، وسيلة للترفيه والاسترخاء والابتعاد عن الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي.

تكمن مشكلة ألعاب الهاتف المحمول في أنه في كثير من الأحيان، تصلك إشعارات من اللعبة لتحفيزك على اللعب باستمرار وقد يؤدي ذلك إلى إدمان ألعاب الفيديو. بالمقابل، تقدم الألعاب القائمة على الويب تجربة لعب مجردة، ولن يصلك إشعارات لاتمام مستوى معين أو كسب نقاط وما إلى ذلك.

4- اقرأ كتابًا إلكترونيًا:

عندما تتصفح منصات التواصل الاجتماعي، فإن معظم ما تقرأه هو مقتطفات من المعلومات المفيدة وغير المفيدة وآخر الأخبار في منطقتك، وقد يكون الكثير من تلك الأخبار سلبية مما يزيد مستويات التوتر لديك.

بينما توفر لك الكتب كمية أكبر من المعلومات المفيدة وتزيد ثقافتك، وتساعدك في نسيان الكثير من الأمور التي تسبب لك القلق. وهناك الكثير من مواقع الويب التي توفر كتب إلكترونية مجانية وبعضها يتطلب اشتراك، ومن تلك المواقع: Kindle for Web وهو موقع تابع لشركة أمازون يتيح لك الوصول إلى كتب Kindle في هاتفك المحمول والجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي.

يقدم هذا الموقع العديد من الخيارات لتخصيص تجربة القراءة الخاصة بك. إذ يمكنك تغيير لون الصفحة وحجم الخط وإضافة علامات مرجعية والبحث عن كلمات وعبارات محددة.

5- تعلم ممارسة اليوجا:

اليوجا نوع من الرياضة تُساعدك في الاسترخاء وتهدئة عقلك وجسمك، وتقليل التوتر الذي تسببه منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن تعلم ممارستها بمشاهدة مقاطع فيديو تعليمية متوفرة عبر الإنترنت في مواقع إلكترونية مختلفة.

ومن تلك المواقع، Yoga with Adriene الذي يوفر مجموعة من مقاطع الفيديو المجانية لتعليم اليوجا يمكنك تنزيلها في حاسوبك بالإضافة إلى المقالات التي تتناول موضوعات متعددة عن اليوجا. وفي تبويب Free Yoga Videos، ستجد مقاطع فيديو لتعليم أساسيات اليوجا وكيفية ممارستها لفقدان الوزن.