طرق للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في مستندات جوجل

تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة قياسية، وذلك بفضل فوائدها الواسعة، إذ يرى بعض الخبراء أن هذه التقنيات تعمل على تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع إنشاء المحتوى بشكل جذري.

يمكن لأي شخص الآن تقريبًا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنفيذ مجموعة من المهام الروتينية، مثل: إعادة تنظيم البيانات وتصنيفها، ولكن قدرت هذه التقنيات على إنشاء نصوص طويلة وصور ومقاطع صوتية من خلال مطالبات بسيطة هي التي تصنع الفارق سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات.

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لذلك تتسابق الشركات كلها تقريبًا إلى إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في كافة منتجاتها، وأبرزها بالتأكيد شركة جوجل التي طرحت خلال الأيام الماضية ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث، وخدمة جيميل، ومستندات جوجل، وغيرها من حزمة تطبيقاتها المكتبية.

وتُعد هذه الميزات جزءًا من خدمة المساعد الذكي (Duet AI) الذي أضافته جوجل في حزمة تطبيقاتها المكتبية (Workspace)، والذي يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتك في الكتابة، والتنظيم، وإنتاج الصور، وتسريع سير العمل، وهي متوفرة في إصدار تجريبي محدود حاليًا.

تسهل عليك ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مستندات جوجل القيام بالكثير من المهام، مثل: كتابة المقالات، وإنشاء مسودات أولية لرسائل البريد الإلكتروني المهمة، أو إعادة صياغة النصوص التي كتبتها بالفعل، وغير ذلك الكثير.

إليك بعض الطرق التي تساعدك في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في مستندات جوجل:

1- إنشاء مسودات رسائل البريد الإلكتروني:

يمكن أن تستهلك صياغة العشرات من رسائل البريد الإلكتروني الروتينية ساعات من أسبوع عملك، وللتغلب على هذه المشكلة يمكنك الآن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مستندات جوجل لصياغة رسائل البريد الإلكتروني بأسلوب رسمي، كما يمكنك ضبط لغة النص وطوله.

ولكن كن حذرًا عند استخدام هذه الميزة؛ إذ إنها تقدم لك مسودات أولية، لذلك يجب أن تقرأ الرسائل، وتعدلها قبل إرسالها.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة رسائل جيميل وتحريريها؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة رسائل جيميل؟“.

2- إعادة صياغة النصوص المكتوبة:

يتميز المساعد الذكي (Duet AI) في مستندات جوجل بقدرته على إعادة صياغة النصوص التي أنشأها أو النصوص التي كتبتها في محرر خارجي.

لذلك إذا كتبت رسائل جيميل طويلة أو مقالات واحتجت إلى تحريرها بسرعة مثل: إعادة صياغتها أو تقصيرها أو كتابتها بلغة أكثر رسمية يمكنك استخدام المساعد الذكي (Duet AI) في مستندات جوجل للقيام بهذه المهمة عنك.

كل ما عليك فعله هو كتابة النصوص في مستندات جوجل أو ألصقها إذا كنت كتبتها بالفعل في أي محرر نصوص آخر، ثم اضغط على زر (ساعدني في الكتابة) Help Me Write الذي يظهر في الهامش الأيسر من المستندات. سيظهر لك عدة خيارات منها: خيار (Shorten) لتقصير النص إذا كان طويلاً جدًا، وخيار (Elaborate) لشرح النص إذا كان قصيرًا جدًا، وخيار (إعادة صياغة) Rephrase لإعادة الكتابة باستخدام كلمات مختلفة.

3- كتابة الوصف الوظيفي:

إذا كنت تكتب وصفًا وظيفيًا، فلن يساعدك (Duet AI) في كتابة المحتوى فحسب، بل سيشمل أيضًا شرائح ذكية لمعلومات مثل: الموقع الجغرافي، والحالة الوظيفية، بالإضافة إلى إمكانية تغيير التفاصيل التي تريد تخصيصها مثل: اسم شركتك، مما يساعدك في إكمال الوصف بشكل أسرع دون مغادرة المستند.

4- إعادة صياغة ملاحظات الاجتماعات:

لا شك أن كتابة رسائل البريد الإلكتروني بالنغمة والأسلوب المناسبين قد يكون أمر صعب في بعض الأحيان، ولكن هذه المهمة يمكن يساعدك فيها المساعد (Duet AI) كما ذكرنا سابقًا.

إذا دونت بعض الملاحظات من اجتماعك الأخير مع الفريق وتريد تحويلها إلى ملخص أكثر دقة لمشاركته، هنا يمكنك لصق الملاحظات في مستندات جوجل، ثم اضغط على زر (ساعدني في الكتابة) Help Me Write الذي يظهر في الهامش الأيسر من المستندات. سيظهر لك عدد من خيارات التحرير، اختر منها خيار (Formalize) لإعادة كتابة النص باستخدام لغة أكثر رسمية.

الجدير بالذكر أن المساعد الذكي (Duet AI) يتوفر في (Workspace Labs) حاليًا للمختبرين، وإذا كنت ترغب في تجربته يحب عليك أولًا التسجيل في منصة (Workspace Labs)، ولمعرفة آلية التسجيل؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في مستندات جوجل؟“.