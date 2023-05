طرق لتحسين عمر البطارية في هاتف آيفون 14 برو 

يحتوي هاتف آيفون 14 برو على العديد من الميزات القوية، ولكنها تستنزف طاقة البطارية بسرعة، مثل: ميزة Always On Display وميزة ProMotion، وغيرها.

ولأن هواتف آيفون لا تدعم الشحن السريع بأكثر من 20 واطًا، فإن شحن الهاتف يستغرق وقتًا طويلًا، لذا لابد من التركيز في تجنب تفعيل بعض الميزات التي تستنزف طاقة البطارية لضمان استمرار الهاتف في العمل لأطول فترة ممكنة دون الاضطرار لشحنه كثيرًا.

إليك بعض الطرق البسيطة لتحسين عمر البطارية في هاتف آيفون 14 برو، مما يضمن استمراره في العمل طوال اليوم:

1- عطّل ميزة Always On Display:

تعرض ميزة Always On Display في هاتف آيفون جميع العناصر المرئية في شاشة القفل (Lock Screen)، مثل: صورة الخلفية وويدجات iOS 16، ويبقى كل عنصر في مكانه، مع عرض الإشعارات في وقت وصولها.

ومع ذلك، فإن تفعيل هذه الميزة سيؤدي إلى نفاد طاقة البطارية بسرعة. لذا؛ أوقف تشغيل ميزة Always On Display لتحسين عمر البطارية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون ثم اختر (الشاشة والسطوع) Display & Brightness . مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار Always On Display ثم انقر فوقه. أوقف تشغيل خيار Always On Display.

إذا كنت لا ترغب في تعطيل ميزة Always On Display، فقد أضافت آبل بعض الخيارات للمساعدة في تجنب استنزاف البطارية المفرط في آيفون 14 برو، ففي القائمة نفسها حيث وجدت خيار Always On Display، يمكنك تعطيل خيار (إظهار صور الخلفية) Show Wallpaper أو خيار (إظهار الإشعارات) Show Notifications بدلاً من إيقاف تشغيل الميزة تمامًا. فإذا عطّلت تلك الخيارات، سترى التاريخ والوقت والويدجات فقط عند قفل آيفون.

2- عطّل ميزة ProMotion:

في حين أن معدل التحديث العالي لشاشات الهواتف يزيد متعة النظر إليها ويُحسّن استخدامها بشكل كبير، إلا أنه يستنزف طاقة البطارية. لذا؛ إذا كنت ترغب في تحسين عمر البطارية في هاتف آيفون 14 برو، يمكنك تعطيل ميزة ProMotion والحد من معدل التحديث باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings ثم اختر (إمكانية الوصول) Accessibility . انقر فوق خيار Motion. لتقييد هاتفك بمعدل تحديث قدره 60 هرتز، فعّل خيار (Limit Frame Rate).

3- إيقاف تشغيل السطوع التلقائي:

طريقة أخرى لإطالة طاقة البطارية في آيفون 14 برو هي تعطيل إعداد Auto-Brightness الذي يُمكّن الهاتف من الوصول إلى أقصى سطوع والذي يبلغ 2000 شمعة عند استخدامه في الهواء الطلق. يمكن أن يؤثر مستوى السطوع هذا بشدة في عمر بطارية إذا استمر لفترة طويلة.

لكن يمكنك إيقاف تشغيل Auto-Brightness باتباع الخطوات التالية لتحسين عمر البطارية:

انتقل إلى الإعدادات في هاتفك ثم اختر (إمكانية الوصول) Accessibility . توجه إلى قائمة (الشاشة وحجم النص) Display & Text Size . مرر إلى الأسفل وأوقف تشغيل خيار (السطوع التلقائي) Auto-Brightness .

4- تعطيل ميزة Keyboard Haptics:

أضافت آبل في تحديث نظام iOS 16 ميزة Keyboard Haptics التي توفر استجابة لمسية يشعر بها المستخدم أثناء الكتابة، ولكن واحدة من صفحات دعم آبل أشارت إلى أن تشغيل هذه الميزة سيؤثر سلبًا في عمر بطارية هاتف آيفون.

لذا؛ يمكنك تعطيل هذه الميزة لتحسين عمر البطارية في هاتف آيفون 14 برو باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات واختر (Sounds & Haptics). انقر فوق خيار (Keyboard Feedback). ستجد خيار (الصوت) sound وخيار (الحس اللمسي) Haptics، عطّل خيار الحس اللمسي.

5- قلل نشاط التطبيقات في الخلفية:

من المعروف أن التطبيقات في أجهزتنا غالبًا ما تكون نشطة في الخلفية، إذ يساعد العمل في الخلفية وتحديث البيانات باستمرار في ضمان تلقي الإشعارات في الوقت المحدد ويمكنك الانتقال إلى التطبيقات وهي في الحالة نفسها التي تركتها فيها دون تأخير في تحميل البيانات.

ولكن، يمكن أن يتسبب العمل في الخلفية في استنزاف طاقة البطارية وبيانات الهاتف المحمول. لذا؛ فإن تعطيل ميزة Background App Refresh قد يحسّن عمر البطارية في هاتف آيفون 14 برو.

ولتعطيل هذه الميزة؛ اتبع الخطوات التالية: