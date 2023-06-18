طرق لاستخدام أداة Google Lens لجعل حياتك أسهل

إذا كنت تستطيع رؤيته، يمكنك البحث عنه؛ هذه هي الفكرة البسيطة وراء (Google Lens) أداة البحث المرئي المتوفرة في تطبيق جوجل في نظامي التشغيل أندرويد و iOS.

باستخدام أداة (Google Lens) يمكنك البحث عما تراه بكاميرا الهاتف أو التقاط صورة أو لقطة للشاشة أو الضغط لفترة طويلة على الصورة التي تراها أثناء التصفح والحصول على مجموعة من النتائج المرئية لاستكشافها. وتقول جوجل إن أداتها (Lens) تُستخدم في البحث المرئي 12 مليار مرة شهريًا.

إذا لم تجرب أداة (Google Lens) من قبل؛ فإليك بعض الطرق لاستخدامها التي قد تجعل حياتك أسهل:

1- معرفة الأشياء التي تراها خلال يومك:

إذا رأيت مبنى أو معلمًا رائعًا لا تعلم عنه شيئًا وتريد معرفته، يمكنك استخدام أداة (Google Lens) التي ستخبرك بما تراه وتقدم لك روابط يمكنك الضغط عليها لمعرفة المزيد.

وبالمثل؛ سواء كنت على الطريق أو في حديقة منزلك فيمكنك استخدام (Lens) في هاتفك لاكتشاف النباتات والحيوانات والحشرات التي تراه والتي لا يمكنك وصفها بالكلمات بشكل مثالي للبحث عنها، إذ تساعدك أداة Lens في البحث عما تراه ومعرفة كل شيء عنه، مثل: هل النبات الغريب الذي تراه نبات يحتاج إلى ضوء الشمس باستمرار أم يمكنك زراعته داخل منزلك؟

2- البحث عن الأمراض الجلدية:

قد يكون من الصعب وصف شامة غريبة أو طفح جلدي ظهر على جلدك بالكلمات وحدها، لذلك قدمت جوجل ميزة جديدة في أداة (Google Lens) تساعدك في البحث عن حالات الجلد التي تشبه بصريًا ما تراه على جلدك، والوصول إلى أقرب تشخيص مبدئي لها.

كل ما عليك فعله هو التقاط صورة أو تحميل صورة من خلال Lens، وستعرض لك الأداة الصور المشابهة لحالتك، مصحوبة بمعلومات حولها من مقالات منشورة عبر الإنترنت.

وتعمل هذه الميزة أيضًا إذا لم تكن متأكدًا من كيفية وصف شيء آخر في جسمك، مثل: نتوء على شفتك، أو خط على أظافرك، أو تساقط الشعر من رأسك.

3- ترجمة لافتات الشوارع والقوائم إلى أكثر من 100 لغة:

إذا كانت خططك الصيفية تتضمن السفر، فيمكن أن تساعدك أداة (Google Lens) في تجاوز مشكلة اللغة بسهولة، إذ تتيح لك ترجمة النصوص التي تراه مثل: لافتات الشوارع وقوائم الطعام وغيرها إلى أكثر من 100 لغة.

كل ما عليك فعله لترجمة النصوص التي تقابلها هو الانتقال إلى أداة (Lens) في هاتفك، ثم الضغط على خيار (الترجمة) Translate الموجود في شريط أدوات الكاميرا، حيث يمكنك التقاط صورة أو تحميلها وحتى توجيه الكاميرا إلى النص الذي تريد ترجمته مباشرة، مثل: قائمة أو لافتة في الشارع، وسوف تكتشف الأداة تلقائيًا اللغة المكتوبة، وتستبدل النص القديم بالكامل بالنص المُترجَم في الصورة مباشرة في شاشة هاتفك.

4- حل الواجبات المنزلية:

إذا واجهت مشكلة أثناء أداء واجباتك المدرسية في الرياضيات أو التاريخ أو العلوم، فانقر على خيار (الواجب المنزلي) Homework، ثم التقط صورة، وستقوم أداة (Google Lens) بمشاركة الإرشادات لمساعدتك في تعلم كيفية حل المشكلة.

تتيح لك ميزة المساعدة في الواجبات المنزلية أيضًا معالجة الأسئلة بلغات متعددة، ويمكنك تعيين لغتك المفضلة لنتائج البحث.

5- تسوق المنتجات التي تجذب انتباهك:

إذا كنت تتصفح الإنترنت في هاتفك ولاحظت منتجًا ترغب في الحصول عليه، مثل: حذاء رياضي أنيق تحتاجه لبدء ممارسة المشي، أو حقيبة ظهر أنيقة وعملية، يمكنك استخدام أداة (Google Lens) للعثور على هذا المنتج وشرائه بسرعة.

ما عليك سوى حفظ لقطة للشاشة وتحميلها في الأداة، وستحصل على قائمة بالمطابقات القابلة للتسوق مع روابط إلى المكان الذي يمكنك إجراء عملية شراء فيه.

يمكنك استخدام الأداة بالطريقة نفسها إذا رأيت شيئًا أثناء تنقلك وأردت شرائه؛ وجّه الكاميرا باستخدام Lens إلى هذا الشيء، والتقط صورة وسترى خيارات من المتاجر عبر الإنترنت حيث يمكنك إجراء عملية الشراء.

6- العثور على المطاعم القريبة التي تقدم طبقك المفضل:

طورت جوجل أداة (Lens) لتدعم البحث المتعدد (Multisearch) للعثور على الأشياء القريبة منك بسرعة، مثل: الطعام من المطاعم المحلية.

لنفترض أنك صادفت صورة طبق جديد يبدو لذيذ وترغب في تجربته، ولكنك لا تعرف اسمه، للعثور على هذا الطبق بسرعة؛ ما عليك سوى تحميل تلك الصورة في (Lens) وإضافة عبارة (بالقرب مني) near me إلى بحثك، وستقدم لك الأداة المطاعم القريبة التي تقدم ما تبحث عنه.

7- أطلق العنان لإبداعك مع Lens وروبوت Bard:

أعلنت شركة جوجل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O 2023) الذي عُقد خلال شهر مايو الماضي أن روبوت Bard سيدعم قريبًا معالجة الصور في المطالبات والإجابات.

إذ سيعرض الروبوت صورًا ضمن إجاباته بجانب النصوص، كما يمكن للمستخدم تضمين صور في المطالبات للاستفسار عنها أو كتابة تعليقات نصية عما تحتويه، إذ يستخدم الروبوت أداة (Google Lens) لفهم محتوى الصور، مما يتيح لك الاستفادة من البحث المرئي والذكاء الاصطناعي التوليدي في الوقت نفسه.

سواء كنت ترغب في معرفة المزيد عن شيء ما رأيته، أو استكشاف أفكار جديدة تمامًا بطريقة أكثر وضوحًا، يمكنك استخدام روبوت Bard لمساعدتك في تلك الرحلة.

على سبيل المثال، يمكنك عرض صورة لحذاء جديد كنت تتطلع إلى ارتدائه أثناء قضاء عطلتك على Bard، واسأل عن اسمه. يمكنك أيضًا أن تطلب من Bard أفكارًا حول كيفية تصميم صندل صيفي يناسب عطلتك على البحر، ثم تابع التصفح باستخدام زر (Google it) الذي يتيح لك البحث في محرك جوجل، لاستكشاف مجموعة واسعة من المنتجات من المتاجر الإلكترونية.