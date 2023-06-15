طرق لإصلاح مشكلة عدم شحن هاتف أندرويد

تُعد مشكلة عدم شحن هاتف أندرويد مسألة تستدعي الحلول الفورية، فجميعنا يعتمد على هاتفه للقيام بالكثير من المهام اليومية والتواصل مع الآخرين، وعدم شحنه يعيق أداء الكثير من المهام. وقد تتعرض هواتف أندرويد لهذه المشكلة لعدّة أسباب، منها: تعطّل الشاحن، وتأثير بعض التطبيقات التابعة لجهات خارجية، وغيرها.

ولكن يمكن إصلاح هذه المشكلة بسهولة باتباع طرق بسيطة سنوضحها فيما يلي:

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1- أعد تشغيل هاتف أندرويد:

أوقف تشغيل هاتفك ثم شغّله مرة أخرى لتجربة إصلاح المشكلة، ففي كثير من الأحيان، يكون سبب عدم شحن هاتفك عند توصيله بالشاحن وجود خلل مؤقت وتحتاج فقط إلى إعادة تشغيل هاتفك لإصلاح المشكلة.

ولإعادة تشغيل الهاتف بسرعة، ما عليك سوى الضغط مطولًا على زر التشغيل ثم النقر فوق خيار (إعادة التشغيل) Restart. واعتمادًا على نوع هاتفك، قد تحتاج إلى الضغط على زري التشغيل ورفع مستوى الصوت في الوقت نفسه لإعادة تشغيل هاتفك.

2- فعّل الوضع الآمن في هاتفك:

إذا لم يُشحن هاتفك بعد إعادة التشغيل، فإن الخطوة التالية لإصلاح المشكلة هي محاولة تشغيل هاتفك في الوضع الآمن (safe mode) الذي يُتيح الوصول إلى التطبيقات الأساسية فقط التي تأتي مثبتة سابقًا في هاتفك، وهذا يعني أن أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية لن تعمل عند تفعيله.

ولتفعيل الوضع الآمن، اضغط مطولًا على زر التشغيل حتى تظهر قائمة تضم خيار (إعادة التشغيل) Restart، وخيار (إيقاف التشغيل) Power off في شاشة الهاتف، ثم اضغط مطولًا فوق خيار (إعادة التشغيل) Restart. وللخروج من الوضع الآمن، ما عليك سوى إعادة تشغيل هاتفك.

إذا كنت قادرًا على شحن هاتفك في الوضع الآمن، فهذا يعني أن واحد من التطبيقات التابعة لجهات خارجية هو المسبب لمشكلة عدم شحن الهاتف. في هذه الحالة، جرب إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة آخرًا أو غير الموثوقة، ثم أعد تشغيل هاتفك وتحقق من كون مشكلة عدم الشحن قد أصلحت أم لا.

3- استخدم كابل أو محول مختلف:

قد يحتوي الكابل على سلك تالف، أو قد يكون المحول قد تعطل، أو أن المقبس الذي توصل الشاحن به معطل. ولاستبعاد هذه الاحتمالات، اشحن هاتفك باستخدام كابل أو محول مختلف.

وأسهل طريقة للتحقق من كون الكابل هو سبب المشكلة أم لا هي توصيل هاتفك بالحاسوب عبر كابل USB. إذا كان هاتفك يشحن عبر الحاسوب، فيمكنك البدء بالتحقق من المحول والمقبس.

4- نظف منفذ الشحن:

يمكن أن تتراكم جزيئات الغبار والأوساخ بسرعة في مدخل الشحن وتعيق اتصال هاتفك بمصدر الطاقة. لذا؛ تفقد منفذ الشحن في هاتفك وإذا لاحظت وجود أوساخ متراكمة فيه، فنظفه بلطف بقطعة قماش قطنية جافة، واستخدم عود أسنان لإزالة الأوساخ، ولكن كن حذرًا لتجنب إتلاف منفذ الشحن، وبعد الانتهاء من تنظيفه، حاول شحن هاتفك مرة أخرى.

5- تحقق من أن هاتفك لم يتضرر من الماء:

إذا تبلل هاتفك لأي سبب، فمن المحتمل أن يكون الماء هو سبب مشكلة عدم الشحن، ولا يجب أن تشحن هاتفك إطلاقًا إذا تعرّض للمياه، إذ يجب التأكد أولًا من أن الأجزاء الداخلية لهاتفك جافة تمامًا، والطريقة الآمنة للقيام بذلك هي ترك هاتفك في منطقة جيدة التهوية والانتظار لمدة يوم كامل. وفي اليوم التالي، وصّل هاتفك بالشاحن، وتحقق من كون مشكلة الشحن قد أصلحت أم لا.

إذا لم تنجح أي طريقة من الطرق التي ذكرناها سابقًا، فقد يكون هناك عُطل في هاتفك ويحتاج إلى إصلاح في مركز صيانة متخصص بإصلاح هواتف أندرويد.