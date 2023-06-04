طرق لإصلاح مشكلة انخفاض جودة الفيديو عند التحميل في تيك توك

تُعد الكاميرا الجيدة والإضاءة المناسبة أمور ضرورية لتسجيل مقاطع الفيديو العالية الجودة لتحميلها في تطبيق تيك توك وضمان انتشارها بشكل أفضل، فالمحتوى العالي الجودة هو المفتاح للظهور في صفحة For You في تطبيق تيك توك وضمان الحصول على مشاهدات أعلى.

ومع ذلك، حتى مع وجود كاميرا وإضاءة جيدة، من الممكن أن تبدو مقاطع الفيديو بجودة منخفضة بعد التحميل في تيك توك، ويحدث ذلك لعدة أسباب، منها: اختيار مواصفات الفيديو غير الصحيحة، أو دقة الفيديو العالية جدًا، أو عدم ضبط إعدادات التحميل بحيث يمكنك تحميل مقاطع الفيديو بجودة، وغير ذلك.

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ولكن يمكن حل هذه المشكلة بطرق بسيطة سنوضحها فيما يلي:

1- سجل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل:

للحفاظ على جودة الفيديو الأصلية في تيك توك، من الضروري مراعاة القيود الحالية للتطبيق، ففي الوقت الحالي، لا يدعم تيك توك دقة 4K. وإذا التقطت مقاطع فيديو بدقة 4K، فسيقلل تيك توك تلقائيًا دقة الفيديو إلى 1080 بكسل.

لتجنب هذه المشكلة، سجّل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل، وبهذه الطريقة ستضمن أن الجودة الأصلية لمقاطع الفيديو الخاصة بك تظل كما هي حتى بعد تحميلها في تيك توك.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون وترغب في ضبط دقة الفيديو، فانتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الكاميرا) Camera، ثم (تسجيل الفيديو) Record Video. ومن قائمة خيارات الدقة المتاحة، اختر 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، فانتقل إلى تطبيق (الكاميرا) Camera ثم انقر فوق (الفيديو) Video وابحث عن إعدادات الدقة واختر دقة 1080 بكسل من الخيارات المتاحة.

2- حافظ على مواصفات الفيديو الموصى بها في تيك توك:

لتجنب مشكلة انخفاض جودة مقاطع الفيديو في تيك توك، من المهم الالتزام بمواصفات الفيديو الموصى بها. إذا كنت تسجل مقطع الفيديو مباشرة من التطبيق، سيضبط تيك توك تلقائيًا مواصفات الفيديو وفقًا لمتطلباته.

ولكن إذا سجلت مقطع فيديو باستخدام تطبيق الكاميرا الأصلي الموجود في هاتفك أو أي تطبيق آخر تابع لجهة خارجية، فمن المستحسن مراجعة مواصفات الفيديو قبل تحميله في تيك توك. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن تيك توك لن يجري المزيد من التعديلات في الفيديو، مما قد يؤدي إلى انخفاض جودته.

فيما يلي المواصفات الموصى بها لمقاطع الفيديو المحملة في تيك توك:

يجب أن يكون حجم الملف أقل من 287.6 ميجابايت.

تسجيل مقاطع الفيديو رأسيًا بنسبة 9:16، لأن هذه هي الأبعاد التي يدعمها التطبيق.



يدعم تيك توك تنسيق (MOV.) وتنسيق (MP4.) فقط، فإذا حفظت الفيديو بأي تنسيق آخر، أعد حفظه بأي من هذين التنسيقين قبل تحميله في تيك توك للحفاظ على الجودة.

3- اسمح لتطبيق تيك توك بتحميل مقاطع الفيديو بدقة عالية:

قبل تحميل مقاطع الفيديو في تيك توك، تحقق من ضبط إعدادات التحميل بدقة عالية. لأنه عند إيقاف تشغيل خيار السماح بالتحميلات العالية الجودة؛ يقلل التطبيق تلقائيًا جودة الفيديو لتقليل أوقات التحميل واستخدام البيانات.

وللتحقق من هذا الإعداد، اتبع الخطوات التالية:

انقر فوق زر (+) الظاهر في الجهة السفلية من الشاشة. سجّل مقطع فيديو في التطبيق أو اختر مقطع مسجل سابقًا من هاتفك بالنقر فوق زر (التحميل) Upload، الظاهر في الجهة اليُسرى السُفلية من الشاشة، ثم انقر فوق (التالي) Next. في صفحة المنشور، انقر فوق (المزيد من الخيارات) More options، وابحث عن خيار السماح بالتحميلات العالية الجودة (Allow high-quality uploads) وتأكد من تفعيله.

4- أوقف تشغيل وضع توفير البيانات في تيك توك:

يُعد وضع توفير البيانات (Data Saver) هو إعداد آخر داخل تطبيق تيك توك يساعد في تقليل استخدام بيانات الهاتف، وعند تفعيله قد يضغط تيك توك مقاطع الفيديو لتقليل استخدام البيانات، مما قد يؤدي إلى انخفاض جودة الفيديو.

لإيقاف تشغيل وضع توفير البيانات، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة حسابك في تيك توك، وانقر فوق الزر الثلاثي الخطوط الظاهر في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. انقر فوق (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy، ثم انتقل إلى الأسفل للعثور على خيار (توفير البيانات) Data Saver في قسم Cache & Cellular، وانقر فوقه. عطّل خيار Data Saver.

تذكر التحقق من إعدادات هاتفك أيضًا، حيث تحتوي بعض الهواتف على ميزات توفير البيانات التي يمكن أن تؤثر في جودة التحميل في تيك توك. ومن خلال تعطيل إعدادات حفظ البيانات داخل التطبيق وفي هاتفك، يمكنك التأكد من أن مقاطع الفيديو تُحفظ بجودتها الأصلية بعد التحميل.

5- استخدم تطبيقات تابعة لجهات خارجية لتحرير مقاطع الفيديو:

قد يؤدي تحرير مقطع فيديو في تطبيق تيك توك إلى فقدان الجودة. لكن تتوفر تطبيقات لتحرير الفيديو أفضل بكثير وتوفر نطاقًا أوسع من أدوات التحرير المتقدمة، مما يساعدك في تعديل مقاطع الفيديو دون تقليل جودة الفيديو.

يوصي تيك توك بتحرير مقاطع الفيديو باستخدام تطبيق CapCut، الذي يُعد من أفضل تطبيقات تحرير الفيديو ليس فقط لمقاطع الفيديو الخاصة بتطبيق تيك توك. وهناك خيارات متعددة من تطبيقات تحرير الفيديو، ومنها: InShot، و Videoleap، و Shot FX، و FilmoraGo.