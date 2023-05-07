طرق سهلة لاستخدام ChatGPT بدون حساب OpenAI

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يُعد روبوت ChatGPT أداة قوية ويستخدمها الملايين من الأشخاص، ولكن هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات. وهذا ما جعل الكثير من الأشخاص يفكرون في تجنب استخدام ChatGPT. ولكن هناك طرق بديلة لاستخدامه بدون إنشاء حساب في OpenAI وإدخال بياناتك الخاصة في الموقع الرسمي للروبوت.

وسنذكر فيما يلي أربع طرق يمكنك من خلالها استخدام ChatGPT بدون حساب OpenAI:

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1- روبوت Bing Chat:

يُعد استخدام Bing Chat من أسهل الطرق للوصول إلى جميع ميزات ChatGPT بدون حساب OpenAI. إذ يعتمد روبوت الدردشة (Bing Chat) من مايكروسوفت على إصدار GPT-4 الأحدث.

وللوصول إلى Bing Chat، فإن كل ما ستحتاجه هو حساب مايكروسوفت ومتصفح (إيدج) Edge. وإذا كنت تستخدم حاسوب ويندوز، فقد يكون لديك حساب في مايكروسوفت من قبل ومن خلاله يمكنك البدء باستخدام روبوت Bing Chat المدعوم بميزات ChatGPT.

وللبدء باستخدامه، افتح متصفح إيدج وستجد زر Bing مدمج يظهر في الجهة اليُمنى العُلوية، انقر فوقه ثم ابدأ بإدخال مطالبات واستفسارات وستحصل على إجابات مع المصادر التي اعتمد عليها الروبوت لتقديم إجابته.

2- تطبيق Bing للهواتف:

بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون استخدام هواتفهم، فيمكنهم الوصول إلى روبوت Bing Chat بسهولة دون استخدام المتصفح، فقد طّورت مايكروسوفت تطبيق Bing: Chat with AI & GPT-4، وهو مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل، ولمُستخدمي آيفون في آب ستور مجانًا.

يحتوي هذا التطبيق على معظم ميزات Bing Chat المتوفر في المتصفح كما أنه يضم ميزة البحث باستخدام الصوت، حيث يمكنك التحدث بدلًا من كتابة الاستفسار. فإذا كنت تبحث عن طريقة لاستخدام ChatGPT في هاتفك بدون حساب OpenAI، فهذه أفضل طريقة للقيام بذلك، ومن خلالها ستتجنب مكشلات الخصوصية المتعلقة باستخدام ChatGPT.

3- إضافة Merlin:

Merlin هي إضافة لمتصفحات الويب متاحة لمُتصفح (جوجل كروم) Google Chrome و(مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge. وبعد تثبيتها، تعمل كمساعد افتراضي في المتصفح. ومن المهام التي يمكن أن تؤديها ما يلي:

المساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني: يمكن أن تساعدك إضافة Merlin في الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني الترويجية أو الرسمية وغيرها.

إضافة ردود على عمليات البحث في جوجل: تقدم إضافة Merlin إجابات للاستفسارات التي تبحث عنها في جوجل بطريقة مبسطة.

تلخيص المقالات أو مقاطع الفيديو في يوتيوب: يمكن استخدام Merlin لتلخيص المقالات الطويلة ومقاطع الفيديو. ويمكن استخدامها أيضًا لنسخ محتوى مقاطع فيديو كاملة في يوتيوب.

وللبدء باستخدام هذه الإضافة، ستحتاج إلى تثبيتها في متصفحك وإنشاء حساب خاص بك، ويمكنك تنزيلها لمتصفح إيدج وجوجل كروم مجانًا.

4- إضافة ChatGPT Writer:

ChatGPT Writer هي إضافة لمتصفحات الويب مشابه جدًا لإضافة Merlin. ويمكنك استخدامها بسهولة لكتابة بريد إلكتروني، وتلخيص النصوص، والترجمة، والتدقيق النحوي وغيرها. وهي مُتاحة لمُتصفح إيدج وجوجل كروم مجانًا.