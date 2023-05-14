طرق بسيطة للحفاظ على صحة بطارية هاتف آيفون 

يمكنك اتخاذ إجراءات معينة لإطالة العمر الافتراضي لهاتف آيفون، وواحدة من أهم الإجراءات هي الاهتمام بالبطارية لأنها أكثر أجزاء آيفون قابلية للتلف، فإذا أهملت الاهتمام ببطارية هاتف آيفون، قد يتوقف عن العمل تمامًا، حتى عند توصيله بالشاحن.

لا توجد طريقة لمعرفة المدة التي ستستغرقها بطارية آيفون في العمل، حيث تؤثر العديد من العوامل في صحتها. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في استخدام جهازك لأطول فترة ممكنة، فإليك بعض النصائح للحفاظ على صحة بطارية آيفون:

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1- قلل دورات الشحن:

وفقًا لشركة آبل، بعد ما يقرب من 500 دورة شحن كاملة، تحتفظ هواتف آيفون بما يصل إلى 80% فقط من سعة البطارية الأصلية. ويمر الهاتف بدورة شحن عندما تستهلك 100% من طاقة البطارية.

لذلك، كلما قل استخدامك لهاتف آيفون، قل عدد دورات الشحن التي يمر بها وطالت مدة الحفاظ على البطارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على الجهاز في حالة الشحن الكامل أو استنزاف الشحن تمامًا يمكن أن يؤثر سلبًا في صحة بطارية آيفون. لهذا السبب، يجب أن تحاول الاحتفاظ بطاقة بطارية جهازك تتراوح بين 40% و 80% قدر الإمكان للحفاظ على صحة البطارية.

2- أوقف تشغيل الميزات غير المستخدمة:

لإكمال دورات شحن أقل والحفاظ على صحة البطارية لهاتف آيفون الخاص بك، يجب إيقاف تشغيل أي ميزات لا تحتاجها. ويمكن أن يشمل ذلك الميزات المستنزفة للطاقة مثل: البلوتوث، وإعدادات الموقع ويمكنك أيضًا تقليل سطوع الشاشة، وتفعيل عدد أقل من الإشعارات، وإيقاف تشغيل ميزة Always-On Display إذا كان هاتفك يحتوي على هذه الميزة.

3- لا تترك هاتف آيفون بدون شحن لفترة طويلة جدًا:

تتمتع خلايا البطارية التي تشكل بطاريات الليثيوم أيون بعمر محدود، مما يعني أنه يجب عليك الاهتمام ببطارية آيفون، إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدامه لفترة طويلة.

وواحد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في صحة البطارية هو تركها دون شحن لفترة طويلة، لأنه عندما تنفد طاقة البطارية وتترك دون شحن لفترة طويلة، فقد تدخل في حالة تفريغ عميقة ولا تعمل مرة أخرى.

لذلك، عندما تصل نسبة الشحن في هاتف آيفون إلى 20% أو أقل فعّل وضع الطاقة المنخفضة لإطالة عمر البطارية حتى تتمكن من وصله بالشاحن.

4- لا تترك هاتف آيفون موصولًا بالشاحن طوال الليل:

يشحن العديد من الأشخاص هواتفهم في الليل في فترة النوم خاصةً، لكن ذلك يؤثر سلبًا في هاتفك لأن الشحن الزائد لهاتف آيفون يمكن أن يؤدي إلى تلف البطارية.

ويعود السبب في ذلك إلى أن الشحن الزائد المتكرر يفرض المزيد من التيار على خلايا البطارية الممتلئة بالفعل، بحيث يصلها كمية من الطاقة أكثر مما هي مصممة للاحتفاظ بها. وهذا يعني أيضًا أن هاتفك يبقى معظم الليل بشحن 100%، وهو أمر ضار بصحة البطارية.

ومع ذلك، هناك ميزة مدمجة تُسمى (Optimized Battery Charging) تُساعد في الحفاظ على صحة بطارية آيفون. يمكنك تفعيلها بالانتقال إلى (الإعدادات) Settings، ثم (البطارية) Battery، ثم (صحة البطارية وشحنها) Battery Health & Charging، ومن هناك فعّل ميزة (Optimized Battery Charging).

عند تفعيل هذه الميزة سيؤخر آيفون عملية الشحن بعد الوصول إلى نسبة 80%. ويستخدم آيفون تعلم الآلي لفهم نمط الشحن اليومي، بحيث لا يعمل بهذه الميزة إلا عندما يتوقع توصيله بالشاحن لفترة طويلة.

5- تجنب استخدام هاتفك أثناء الشحن:

أثناء شحن هاتف آيفون، يمكنك قراءة الرسائل وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي لفترة بسيطة. ولكن تجنب اللعب بالألعاب لفترة طويلة. وذلك لأن ألعاب الفيديو تسبب ارتفاع حرارة الهاتف، وسيؤدي شحن جهازك في الوقت نفسه الذي تستخدم فيه الهاتف للعب إلى تفاقم المشكلة والتأثير في صحة بطارية آيفون على المدى الطويل.