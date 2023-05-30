سواء كنا نتسوق أو نتواصل مع الآخرين أو نقوم بأي شيء آخر عبر الإنترنت، فغالبًا ما نسجل حسابات في العديد من المواقع لنتمكن من الاستمرار في استخدام الخدمات المتوفرة فيها. ولكن مع كل هذه الحسابات تأتي تفاصيل تسجيل الدخول التي تتضمن كلمات المرور، وهي وسيلة الأمان للحفاظ على حساباتنا لذا؛ من المهم أن نحافظ عليها آمنة.

ولكن ما هي الطرق التي يمكنك استخدامها للحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بك، وما هي الأمور التي يجب أن تتجنبها؟

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إليك طرق بسيطة للحفاظ على أمان كلمات المرور:

إليك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك تجربتها للحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بك وتخزينها لتسهيل الوصول إليها في أي وقت:

1- استخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور:

تُشير التقارير إلى أن نسبة 60% من خروقات البيانات التي تحدث حتى يومنا هذا تعود إلى كلمات المرور الضعيفة، وبما أن متوسط عدد كلمات المرور التي يستخدمها الشخص عبر المواقع والخدمات المختلفة تصل إلى 100 كلمة مرور، وهذا عدد كبير يصعب التعامل معه.



لذلك ينصح خبراء الأمن عادة باستخدام تطبيقات إدارة كلمات المرور لأنها تساعد في إنشاء كلمة مرور فريدة لكل موقع أو تطبيق تستخدمه، وتحفظها تلقائيًا، وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك استخدامها لحفظ تفاصيل بطاقة الدفع ومعلومات جواز السفر والبيانات الحساسة الأخرى التي تريد الحفاظ عليها آمنة.

يسهل تثبيت تلك التطبيقات واستخدامها، ومعظها يتتطلب إنشاء حساب، وللبدء باستخدامها ما عليك سوى إدخال البيانات التي تريد تخزينها، والضغط فوق زر الحفظ، وسيخزن التطبيق كلمات المرور بشكل آمن.

2- استخدام محرك USB مشفر:

في بعض الحالات؛ قد تستخدم أي محرك أقراص USB قديم لتخزين كلمات المرور الخاصة بك، والأوراق الرسمية وغيرها من الملفات المهمة والحساسة، ولكن ضع في اعتبارك أن هذه الخطوة تعرض كل بياناتك للخطر لأن محرك أقراص USB غير مشفر، وبذلك عند توصيله بالحاسوب، تصبح الملفات المخزنة متاحة فورًا. لذا؛ إذا كنت تخزن كلمات المرور في محرك أقراص USB عادي، وضاع منك أو تمكن شخص معين من الوصول إليه، ستكون جميع حساباتك في خطر.



لذلك تُعد محركات الأقراص USB المشفرة خيار أفضل، فقد صُممت خصوصًا لحماية جميع المعلومات المخزنة فيها باستخدام التشفير والنسخ الاحتياطي وغيرها من وسائل حماية البيانات. ولكنها أغلى بشكل عام من محركات أقراص USB العادية نظرًا لميزاتها الإضافية، ولكن إذا كنت تميل إلى تخزين الكثير من البيانات الحساسة في محركات الأقراص USB فقد يكون شراء محرك USB مشفر هو الخيار الأنسب لك.

3- الاحتفاظ بنسخة احتياطية:

إذا فقدت كلمات المرور بالكامل المخزنة في تطبيق مدير كلمات المرور أو في محرك USB، ستفقد القدرة على الوصول إلى حساباتك وستضطر إلى تغيير كلمات المرور كلها؛ لذا؛ من المهم أن يكون لديك دائمًا طريقة لحفظ نسخة احتياطية آمنة من بياناتك.

يمكن أن تكون الطريقة نفسها التي خزنت بها كلمات المرور لأول مرة أو طريقة مختلفة، على سبيل المثال: يمكنك تخزين كلمات المرور الخاصة بك باستخدام تطبيق مدير كلمات المرور، والاحتفاظ بنسخة أخرى في محرك أقراص USB مشفر. ويمكنك أيضًا الاحتفاظ بقائمة ورقية تتضمن كلمات المرور، ولكن من الضروري الاحتفاظ بها في مكان آمن لتجنب التلف أو السرقة.

وبالإضافة إلى استخدام الطرق السابقة، لابد من اختيار كلمات المرور القوية لضمان الحفاظ على أمان البيانات، ففي الغالب يتمكن قراصنة الإنترنت من الوصول إلى كلمات المرور من خلال البحث عبر الآلاف أو الملايين من تراكيب كلمات المرور المُحتملة حتى العثور على التركيبة الصحيحة.

وعندما تجعل كلمة المرور الخاصة بك أكثر تعقيدًا، فإن وقت الذي يستغرقه تخمين كلمة المرور الخاصة بك يزداد بشكل عام. على سبيل المثال: استخدام كلمة المرور (friday 112) أقل أمانًا بكثير من استخدام كلمة (Friday@112.) لأن وجود حرف كبير ونقطة ورمز داخل كلمة المرور يضيف المزيد من التعقيد. وإذا كنت تستخدم الأحرف والأرقام والرموز في كلمة المرور الخاصة بك، فقد يستغرق اختراقها سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المعلومات الشخصية، مثل: أسماء الحيوانات الأليفة وتاريخ الميلاد، يمكن أن يسهل أيضًا اختراق كلمة المرور الخاصة بك. لذا، تأكد من أن كلمات المرور التي تستخدمها لا تدل على معلومات شخصية.

أمور يجب تجنبها للحفاظ على أمان كلمات المرور:

هناك بعض الأشياء التي يجب تجنبها للحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بك، مثل: