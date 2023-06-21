طرق بسيطة لتخصيص مساعد جوجل

يمكن استخدام مساعد جوجل (Google Assistant) للمساعدة في إنجاز الكثير من المهام اليومية وتسهيل العديد من جوانب حياتك، فمن خلاله ستتمكن من طلب كتابة رسالة نصية وإرسالها إلى جهة اتصال تحددها أنت دون الإمساك بالهاتف، كما يمكنك استخدامه لتنفيذ إجراءات داخل بعض التطبيقات التي تستخدمها بكثرة، والكثير من مستخدمي هواتف أندرويد يعتمدون عليه لتعرّف الطقس كل يوم صباحًا، ولتذكيرهم بالمهام اليومية، وكل ذلك باستخدام الأوامر الصوتية فقط.

ولأن المساعد الصوتي يُسهّل العديد من المهام ويعتمد عليه الكثير من المستخدمين، تطوره جوجل باستمرار وتضيف إليه المزيد من الميزات بهدف تخصيص تجربة استخدامه. وفيما يلي سنذكر بعض الطرق البسيطة لتخصيص مساعد جوجل بما يناسبك:

1- اختر صوتًا محددًا للمساعد الصوتي:

بالإضافة إلى 29 لغة متاحة لمساعد جوجل، يمكنك أيضًا الاختيار من مجموعة واسعة من أنماط التحدث. وقبل أسبوعين تقريبًا أضافت جوجل نمطين جديدين إلى مجموعة الأصوات الإنجليزية الأمريكية، بهدف جلب المزيد من التنوع إلى الخيارات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من تغيير الصوت بسرعة وستحتاج فقط إلى قول: (مرحبًا جوجل، غير صوتك).

2- إعداد (Voice Match) لتسهيل تعرّف صوتك:

تتيح ميزة (Voice Match) للمساعد الصوتي تعرّف صوتك، وهو أمر مفيد بشكل خاص للأجهزة المشتركة في المنزل. ومع هذه الميزة سيتمكن المساعد من التحقق أنك أنت من تتحدث إليه عندما تقول: مرحبًا جوجل في هاتفك.

ولإعداد هذه الميزة في هاتفك؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (Google) في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

اضغط على خيار (Hey Google & Voice Match).

فعّل خيار (مرحبًا جوجل) Hey Google بالضغط على زر التبديل الموجود بجواره.

ولإعداد هذه الميزة في الأجهزة المتصلة التي تدعم المساعد مثل: سماعات الأذن وشاشات العرض الذكية، قل: (مرحبًا جوجل قم بإعداد Voice Match). سيُخزّن ملفك الصوتي فقط في الأجهزة التي أعددت فيها هذه الميزة، ولكن قد يُرسل مؤقتًا إلى خوادم جوجل حتى يتمكن المساعد من التعرف عليك.

3. الحصول على ردود شخصية:

بمجرد إعداد Voice Match، يمكن للمساعد تقديم المزيد من الردود الشخصية. على سبيل المثال: يمكنه إعلامك بالأحداث القادمة المدرجة في تقويم جوجل الخاص بك وتشغيل الموسيقى من خدمة البث المفضلة لديك.

إليك بعض أوامر الصوتية التي يمكنك إعدادها وتجربتها بنفسك: