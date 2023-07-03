طرق بسيطة لتخصيص جيميل

يُعد (جيميل) Gmail من أشهر منصات البريد الإلكتروني ويستخدمه ملايين الأشخاص منذ إطلاقه في عام 2004، ويضم الكثير من الميزات التي تساعدك في تنظيم الرسائل والبحث عنها بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك بتخصيص مظهر البريد الإلكتروني بعدّة طرق مختلفة بحسب تفضيلاتك الشخصية مما يعزز تجربة الاستخدام.

وفيما يلي سنوضح بعض الطرق البسيطة لتخصيص جيميل:

1- تغيير الألوان والخلفية:

يمكنك البدء بتخصيص المظهر العام لجيميل بتغيير الألوان والخلفية بحسب تفضيلاتك الشخصية، إذ يحتوي جيميل على قسم (Themes) الذي يمكنك استخدامه لتحديد الصور التي تود استخدامها لتخصيص المظهر العام باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق أيقونة الترس لفتح قائمة (الإعدادات السريعة) Quick settings. مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (Theme)، ثم اختر من الثمانية خيارات المتاحة. يمكنك رؤية المزيد من الخيارات بالنقر فوق (عرض الجميع) View all، ثم اختر (المزيد من الصور) More Images وحدد الصورة التي تريدها. انقر فوق زر (حفظ) Save.

2- فرز رسائل الصندوق الوارد:

تظهر رسائل البريد الإلكتروني في جيميل تلقائيًا ضمن ثلاث فئات: (الأساسية) Primary، و(الترويجية) Promotions، و(الاجتماعية) Social وتكون منظمة وفقًا لتاريخ وصولها. لكن يمكنك إضافة فئات جديدة أو إزالة الفئات الافتراضية باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات السريعة بالنقر فوق أيقونة الترس. في قسم (Inbox Type) فعّل خيار (تخصيص) Customize. ستظهر نافذة منبثقة تتضمن جميع الفئات، يمكنك تحديد الفئات التي تود إضافتها، وإزالة الفئات التي لا تريدها. انقر فوق (حفظ) Save بعد الانتهاء.

3- تغيير عدد الرسائل في كل صفحة:

يمكنك تقليل عدد رسائل البريد الإلكتروني في الصفحة الواحدة لتسهيل مشاهدتها كاملة، كما يمكنك زيادة العدد إذا كنت ترغب في رؤية المزيد من الرسائل دفعة واحدة.

يعرض جيميل افتراضيًا 50 رسالة في كل صفحة. ومع ذلك، يمكنك اختيار عرض 100 أو 25 أو 20 أو 15 أو 10. إليك كيفية القيام بذلك:

انقر فوق رمز الترس لفتح قائمة الإعدادات، ثم اختر (شاهد جميع الإعدادات) See all settings. في تبويب (عام) General، انتقل إلى قسم (الحجم الأقصى للصفحة) Maximum page size. انقر فوق القائمة المنسدلة وستجد أن رقم 50 محدّد افتراضيًا. غيّر الرقم حسب عدد الرسائل التي تود أن تظهر في كل صفحة. مرر إلى الأسفل ثم انقر فوق (حفظ التغييرات) Save Changes.

4- تحديث الصور الشخصية:

إذا لم تضف صورة شخصية إلى حسابك في جوجل، ستظهر صورة افتراضية تتضمن الحرف الأول من اسمك، لكن يمكنك بسهولة تغييرها للمزيد من التخصيص باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة (About Me) في حسابك في جوجل. في قسم (المعلومات الأساسية) Basic info، انقر فوق صورة حسابك، ثم اختر (إضافة صورة الملف الشخصي) Add profile picture. افتراضيًا، ستظهر نافذة تتضمن صور للاختيار منها، ولكن في الجهة العلوية من النافذة، ستجد تبويب (صور جوجل) Google Photos، و (من الحاسوب) From Computer. في تبويب From Computer، يمكنك استخدام كاميرا الويب الخاصة بك لالتقاط صورة بعد اختيار ( التقاط صورة) Take a picture، أو يمكنك اختيار (تحميل من الحاسوب) Upload from computer لإضافة صورة موجودة سابقًا في حاسوبك.

5- تخصيص شكل النص وحجمه ولونه:

يمكنك تغيير نمط النص وحجمه ولونه في رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها باتباع الخطوات التالية: