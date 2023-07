طرق بسيطة لتخصيص جيميل

في تبويب From Computer، يمكنك استخدام كاميرا الويب الخاصة بك لالتقاط صورة بعد اختيار ( التقاط صورة) Take a picture، أو يمكنك اختيار (تحميل من الحاسوب) Upload from computer لإضافة صورة موجودة سابقًا في حاسوبك.