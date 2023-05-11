طرق بسيطة لاستخدام ChatGPT للمساعدة في الدراسة

ظهرت مخاوف عديدة حول استخدام الطلبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وChatGPT لكتابة المقالات المطلوبة منهم أو أداء المهام الدراسية المختلفة الأخرى دون جهد. ورغم ذلك، يمكن لجميع الطلبة استخدام ChatGPT للمساعدة في الدراسة بطرق منطقية تحفزهم على الإبداع والتفكير، ومن هذه الطرق ما يلي:

1- استخدام ChatGPT لمناقشة المواضيع:

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يمكن لإجراء محادثة مع شخص آخر لمناقشة موضوع معين أن يمنحك أفكار جديدة، وهذا الأمر يمكنك تطبيقه مع روبوت الدردشة ChatGPT.

اسأل روبوت ChatGPT عن موضوع ترغب في كتابة مقال عنه وتناقش معه كأنه شخص حقيقي، ستلاحظ أن الروبوت يمحنك أفكار جديدة ستساعدك في الوصول إلى حلول أكثر إبداعًا يمكنك إضافتها إلى الموضوع الذي تكتبه.

2- استخدام ChatGPT لتلخيص المقالات:

إذا كان عليك قراءة الكثير من المقالات أو التقارير، فحاول استخدام روبوت ChatGPT لتلخيصها. هذا سيساعدك في توفير الوقت والجهد وتعزيز الإنتاجية أثناء الدراسة، حيث ستتمكن من الوصول إلى النقاط الأساسية في كل مقال دون الحاجة إلى قراءته كاملًا.

جرّب إدخال رابط لمقال طويل في مربع الدردشة مع ChatGPT واطلب منه تلخيصه، وخلال أقل من دقيقة سيكتب فقرة تلخص الموضوعات الرئيسية المذكورة في المقال بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

3- استخدام ChatGPT لتنظيم الملاحظات:

إذا كان من الصعب قراءة ملاحظاتك أو فرزها، فيمكن أن يساعدك ChatGPT. فإذا كنت تدوّن ملاحظات في مستندات جوجل على سبيل المثال، وأثناء التدوين تضيف الكثير من المعلومات لكل الفصول الدراسية في مستند واحد، فقد يصبح من الصعب إعادة ترتيبها.

في هذه الحالة، انسخ ملاحظاتك وضعها في مربع الدردشة واطلب من ChatGPT إخبارك بأهم المعلومات الموجودة فيها. سيعطيك الروبوت ملخص مفيد يتضمن أهم المعلومات بطريقة بسيطة مما يساعدك في تحديد المعلومات التي يجب التركيز فيها أثناء الدراسة.

4- استخدم ChatGPT لاختبار نفسك:

اطلب من ChatGPT اختبارك في موضوع معين تدرسه، وذلك بالانتقال إلى الموقع الرسمي للروبوت ثم كتابة: اختبرني في … (ثم اكتب الموضوع الذي تدرسه) في مربع الدردشة. بعدها سيطرح عليك الروبوت أسئلة متنوعة، ابدأ بالإجابة عليها، وعندما تكتب إجابات صحيحة، سيخبرك أن إجابتك صحيحة، بالإضافة إلى ذلك، سيقدم معلومات أكثر تفصيلاً حول الإجابة، مما يساعدك في تعرّف المزيد من المعلومات عن الموضوع الذي تدرسه.