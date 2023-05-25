طرق بسيطة لإصلاح مشكلة الشاشة السوداء في هواتف أندرويد

الشاشة السوداء (Black Screen of Death) هو مصطلح يستخدم لوصف مشكلة في هواتف أندرويد تجعل الشاشة تتحول إلى اللون الأسود وتتوقف عن الاستجابة. ويمكن أن تحدث هذة المشكلة لأسباب مختلفة، مثل: مشكلات في البطارية، أو أخطاء في البرامج، أو أعطال في الجهاز، أو تعارض مع تطبيقات تابعة لجهات خارجية وغيرها.

وفي حالة حدوث مشكلة الشاشة السوداء في هواتف أندرويد، قد لا يستجيب الجهاز لأي إجراء، مثل: الضغط على زر الطاقة أو لمس الشاشة أو الضغط على أزرار ضبط مستوى الصوت أو أي أزرار أخرى، وقد لا يُظهر الهاتف أي علامة على أنه يعمل.

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هناك عدة طرق لإصلاح هذه المشكلة اعتمادًا على السبب، وسنوضح فيما يلي بعض الطرق البسيطة لإصلاحها:

1- التأكد من عدم وجود عُطل في الشاشة:

إذا أصبحت شاشة هاتفك سوداء بشكل متقطع، أو أنك تسمع أصوات خارجة من الهاتف على الرغم من تحول الشاشة إلى اللون الأسود، فقد تكون الشاشة نفسها معطلة وليس الهاتف، وفي هذه الحالة، من الأفضل أخذ الهاتف إلى مركز متخصص في إصلاح هواتف أندرويد.

2- التحقق من البطارية والشاحن:

السبب الأكثر شيوعًا وراء عدم إظهار هاتف أندرويد شيئًا سوى الشاشة السوداء هو عدم وجود طاقة تذهب إلى الشاشة أو الهاتف، وهذا يعني أن الهاتف بحاجة إلى الشحن.

لكن بعض الهواتف لن تظهر أي استجابة حتى بعد شحنها لبعض الوقت، وذلك لأن طاقة البطارية استُنزفت بالكامل ولم تُشحن لفترة طويلة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتجميع طاقة كافية للبدء بتشغيل الهاتف. لذلك؛ إذا وصلت الهاتف بالشاحن وبقيت الشاشة سوداء، فاتركه متصلًا لمدة نصف ساعة على الأقل ثم تأكد من ظهور مؤشر الشحن في الشاشة.

يمكن أن يكون كابل الشحن والمحوّل معطلان، لذا اختبرهما بجهاز آخر أو استخدم كابل USB ومحول مختلفان، وتأكد من أن منفذ الشحن غير مُعطّل ولا يحتاج إلى تنظيف.

من ناحية أخرى، قد تكون البطارية نفسها معطّلة وفي هذه الحالة توجه إلى مركز متخصص لإصلاح هواتف أندرويد لتحديد مشكلة البطارية واستبدالها.

3- التأكد من عدم وجود برامج ضارة:

يمكن أن يساعد إجراء فحص البرامج الضارة أحيانًا في حل مشكلة الشاشة السوداء في هاتف أندرويد. إذ يمكن أن تسبب البرامج الضارة مشكلات مختلفة في الهاتف، ومنها تحول الشاشة إلى اللون الأسود وتوقف الهاتف عن الاستجابة. كما يمكن لبعض البرامج الضارة أيضًا منع الهاتف من التشغيل بشكل صحيح أو التسبب في تعطله.

هناك عدة طرق للتحقق من وجود البرامج الضارة في هواتف أندرويد، مثل: استخدام التطبيقات المصممة لاكتشاف البرامج الضارة وإزالتها، ويمكنك تنزيل هذه التطبيقات من متجر جوجل.

4- تحديث نظام أندرويد:

تتضمن تحديثات النظام إصلاحات للمشكلات التي قد تتعرض لها الهواتف، لذا من المهم التأكد من تحديث نظام أندرويد إلى أحدث إصدار مُتاح لطراز هاتفك، فقد يكون نظام التشغيل القديم هو السبب في ظهور مشكلة الشاشة السوداء.

5- تحديث أو إلغاء تثبيت بعض التطبيقات:

في بعض الأحيان، يمكن إصلاح الأخطاء التي تسبب الشاشة السوداء بتحديث التطبيقات إلى أحدث إصدار. إذ يصدر العديد من المطورين تحديثات لإصلاح الأخطاء وتحسين أداء تطبيقاتهم، لذا، يمكن أن يساعد تحديث التطبيقات في إصلاح مشكلة الشاشة السوداء.

إذا بدأت الشاشة السوداء بالظهور بعد تثبيت تطبيق جديد، فألغِ تثبيته لمعرفة إذا كان ذلك يحل المشكلة أم لا. ففي بعض الأحيان، يمكن أن يتعارض التطبيق الجديد مع نظام تشغيل الهاتف أو التطبيقات الأخرى، مما يؤدي إلى ظهور مشكلة الشاشة السوداء.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته إلى حل المشكلة، إذ يمكن أن تساعد إعادة تثبيت التطبيق في إصلاح بعض الأخطاء.