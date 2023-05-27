طرق بسيطة لإصلاح مشكلات الصوت في سماعات AirPods 

تتفوق سماعات AirPods من آبل في سوق سماعات الأذن اللاسلكية لما تحتويه من ميزات قوية، ولجودة الصوت فيها ووضوحه، هذا بالإضافة إلى التصميم المميز والراحة التي توفرها عند ارتدائها. لكن في بعض الأحيان قد تواجه مشكلات في الصوت كأن يكون هادئًا جدًا أو غير واضح أو لا يصدر صوت من السماعات على الإطلاق.

ومع ذلك، يمكن إصلاح مشكلات الصوت في سماعات AirPods بطرق بسيطة سنوضح أبرزها فيما يلي:

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1- حدّث نظام التشغيل في الجهاز المقترن بسماعات AirPods:

الخطوة الأولى التي يجب عليك اتخاذها هي تحديث نظام التشغيل للجهاز المقترن بسماعات AirPods، سواء كان هاتف آيفون، أو جهاز آيباد، أو حاسوب ماك، أو حاسوب ويندوز أو هاتف أندرويد، أو ساعة آبل الذكية (Apple Watch).

هذه التحديثات هي أفضل طريقة لإصلاح العديد من الأخطاء التي قد تسبب مشكلات في سماعات AirPods ومنها مشكلات الصوت.

2- تحقق من توازن الصوت:

إذا كنت بحاجة إلى إصلاح سماعات AirPods لأن مستوى الصوت أعلى من سماعة واحدة، فقد يكون ذلك نتيجة لتفعيل ميزة (تتبع الرأس الديناميكي) Dynamic Head Tracking التي تحرك الصوت في سماعات AirPods بحسب حركة رأسك.

وإذا لم تكن قد فعّلت ميزة تتبع الرأس الديناميكي، فقد تكون هناك مشكلة في إعدادات إمكانية الوصول وتوزن الصوت، وللتأكد من ذلك اتبع الخطوات التالية:

وصّل سماعات AirPods بهاتف آيفون أو آيباد. انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (إمكانية الوصول) Accessibility، ثم (Audio/Visual). مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى خيار (التوازن) Balance. تأكد من ضبط المؤشر على 0.00 في المنتصف.

3- أعد شحن AirPods وعلبة الشحن:

إن شحن AirPods وعلبة الشحن بالكامل قد يكون كل ما عليك فعله لإصلاح مشكلات الصوت في السماعات. لذا، أعد سماعات AirPods إلى العلبة ووصلها بكابل شحن حتى تُشحن بالكامل. ثم جرّب استخدام AirPods مرة أخرى لمعرفة إذا كانت مشكلات الصوت قد أُصلحت أم لا.

4- أعد ضبط مستوى الصوت وأعد إقران AirPods:

يمكنك إصلاح العديد من المشكلات، ومنها مشكلة الصوت الهادئ جدًا بإلغاء إقران السماعات ثم إعادة إقرانها مرة أخرى. ولكن قبل القيام بذلك، شغّل مقطع صوتي واخفض مستوى الصوت إلى أقل مستوى، ثم اتبع الخطوات التالية لإلغاء إقران السماعات:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في آيفون أو آيباد المتصل بالسماعات. اختر (البلوتوث) Bluetooth، ثم انقر فوق رمز (i) الظاهر بجانب اسم سماعات AirPods المتصلة بالجهاز. انقر فوق خيار Forget This Device.

بعد القيام بذلك، أعد إقران سماعات AirPods مرة أخرى كما فعلت عندما كانت جديدة، ثم ارفع مستوى الصوت مرة أخرى أثناء تشغيل المقطع الصوتي لمعرفة إذا كانت مشكلة الصوت في سماعات AirPods قد أُصلحت أم لا.

5- أعد ضبط AirPods:

إذا كان صوت سماعات AirPods ما يزال به مشكلات ولا يصدر بشكل صحيح، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط السماعات. ويمكنك القيام بذلك بإلغاء إقران السماعات بالجهاز المتصل باتباع الخطوات التي ذكرناها في النقطة السابقة، ثم أعد AirPods إلى علبة الشحن، واترك العلبة مفتوحة ثم اضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من العلبة لمدة 15 ثانية تقريبًا حتى يصبح الضوء المنبثق من علبة الشحن لونه أبيض، مما يؤكد إعادة ضبط AirPods.

6- نظف سماعات AirPods:

من المُحتمل أن تكون مشكلات الصوت في سماعات AirPods سببها تراكم شمع الأذن أو الأوساخ التي تسد شبكة السماعة. لذا؛ يُنصح بتنظيف السماعات بحذر بين الحين والآخر لضمان عدم تراكم الأوساخ وشمع الاذن.