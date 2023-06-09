 روبوت My AI أم ChatGPT .. أيهما تستخدم؟

أصدرت شركة سناب شات روبوت الدردشة التفاعلي My AI بعد عدة أشهر من إطلاق ChatGPT، وهو مجاني للاستخدام في الوقت الحالي، ويعتمد في عمله على النموذج اللغوي الذي يعمل به روبوت ChatGPT.

ومع أن روبوتي الدردشة مدعومان بالتقنية نفسها، إلا أن إمكانية الوصول إليهما وتفاعلهما مع المتطلبات المختلفة وتصميمهما أمور تجعل من كل واحد منهما روبوت مناسب لمهام معينة أكثر من الآخر، فإذا كنت لا تعرف أيهما تستخدم فسنوضح لك أيهما الأفضل للاسخدام في الحالات المختلفة:

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روبوت My AI في سناب شات وروبوت ChatGPT:

يُعد روبوت My AI في سناب شات مثالي لكل ما يتعلق بتطبيق سناب شات، إذ يمكنك أن تطلب منه المساعدة في كل ما تحتاج معرفته عن سناب شات بشكل أفضل من سؤال ChatGPT.

على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من My AI أن يوضح لك كيفية إضافة تعليقات توضيحية (captions) إلى السناب الخاص بك، وسيخبرك بدقة كيفية ذلك.

ومع أن ChatGPT قد يكون قادرًا أيضًا على مساعدتك في بعض الأشياء الخاصة بسناب شات، إلا أن الإصدار المجاني غير متصل بالإنترنت. هذا يعني أنه إذا كانت هناك أي تغييرات في سناب شات أحدث من البيانات الموجودة لدى ChatGPT، فلن يستطيع تقديم المعلومات الصحيحة حولها.

لا يمكن لروبوت ChatGPT أيضًا منحك روابط مباشرة لعدسات سناب شات Snap Lenses، على عكس روبوت My AI، إذ يمكن أن تطلب من My AI أن يقترح عليك عدسة مناسبة وسيرسل لك رابطًا يوصلك إلى العدسة.

ولكن نظرًا إلى أن ChatGPT ليس روبوت موجود في منصة تواصل اجتماعي، فهو يوفر بيئة تحتوي على القليل من المشتتات وأكثر ملاءمة للعمل، كما أنه يخزن جميع محادثاتك بطريقة منظمة، حتى تتمكن من الرجوع إليها لاحقًا. بينما المحادثات مع روبوت My AI قد تختفي إذا لم تحفظها.

المساعدة في الأبحاث وكتابة المقالات:

بالطبع روبوت My AI ليس مناسبًا للمساعدة في الأمور المهنية أو الأكاديمية. بينما يمكن أن يساعدك ChatGPT في البحث وكتابة المقالات، ويمكنه تقديم مقالات مترابطة إلى حد ما وأفكار مختلفة بناءً على مطالباتك.

لكن يجب أن تكون حذرًا لأن ChatGPT أحيانًا يتعرض للهلوسة ويقدم معلومات غير صحيحة، ومن المهم البحث عبر الإنترنت عن الحقائق التي يضيفها الروبوت في المقال للتأكد من صحتها.

التسلية واللعب بالألعاب:

في حين أنه من الممكن اللعب بالألعاب باستخدام ChatGPT والقيام بأشياء ممتعة، فإن الاختلاف الرئيسي في استخدام روبوت My AI هو أنه أسرع في الوصول إليه من ChatGPT. فكل ما عليك فعله للوصول إلى My AI هو إمساك هاتفك وفتح تطبيق سناب شات، بينما تطبيق ChatGPT متاح لمستخدمي آيفون فقط في الوقت الحالي.

وبالنظر إلى أن روبوت My AI صُمم خصوصًا للمهام البسيطة المتعلقة بالتسلية والمرح واللعب، فستلاحظ أنه يقدم استجابات ممتعة أكثر فيما يتعلق بالألعاب والنكات والتسلية.

المساعدة في إنجاز المهام الخاصة بالعمل:

ChatGPT هو الروبوت الأنسب فيما يتعلق بالمساعدة في إنجاز المهام الخاصة بالعمل، إذ يمكنك الوصول إليه بسهولة من المتصفح أثناء العمل في حاسوبك مع فتح تبويبات أخرى في المتصفح نفسه، ويمكنك سؤاله عن أي موضوع تحتاج إلى المساعدة فيه مباشرة دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك.

يمكن أن يكون روبوت My AI مناسبًا لطرح الأسئلة البسيطة التي لا تحتاج إلى التعمق فيها كثيرًا، فهو لا يقدم إجابات مفصلة للأسئلة بالطريقة التي يفعلها ChatGPT.

تقديم الاقتراحات الخاصة بالأماكن:

يمكن لروبوت My AI الوصول إلى الإنترنت وخرائط Snap وموقعك. لذلك، فهو أفضل لإعطاء التوجيهات الخاصة باتجاهات السير والأماكن القريبة منك من ChatGPT غير المتصل بالإنترنت. هذا لا يعني أنه يمكنك الوثوق بشكل كامل بروبوت My AI لمنحك توجيهات إلى مكان ما، إذ يجب استخدامه فقط عندما تحتاج إلى فكرة عامة أو وصف للمكان الذي تريد الذهاب إليه.

لذا؛ لا تتردد في طرح أسئلة على روبوت My AI تتعلق بالأماكن مثل: سؤاله عن أقرب الحدائق أو الملاعب، والمطاعم، وسيمنحك وصفًا لها.

تقديم التوصيات الشخصية:

لأن روبوت My AI يمكنه الوصول إلى معلومات سناب شات الخاصة بك، والإنترنت، وموقعك، يمكنه تقديم توصيات مخصصة لك بشكل أفضل من ChatGPT.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوصي أيضًا بأشياء يمكنك القيام بها بناءً على اهتماماتك، مثل: المشي لمسافات طويلة أو التسوق وغير ذلك. هذه أشياء لا يمكن لروبوت ChatGPT تقديمها بالدقة نفسها لعدم قدرته على الوصول إلى موقعك والإنترنت.