خطوات تساعدك في تحسين فرص حصولك على وظيفة عبر الإنترنت

في ظل التطور الهائل الذي شهدته التكنولوجيا في العقد الأخير، أصبح البحث عن وظيفة عبر الإنترنت هو الخيار الأساسي للكثير من الباحثين عن العمل. ومع تزايد عدد المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات التوظيف وزيادة المنافسة في سوق العمل عن بُعد، أصبح من الضروري التميز والاستعداد جيدًا قبل التقدم إلى الوظائف.

لذا؛ سنذكر في هذا المقال خمس خطوات أساسية يمكنك اتخاذها قبل التقدم إلى وظيفة عبر الإنترنت لتساعدك في تحسين فرصك في الحصول على الوظيفة المناسبة:

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1- قيّم مهاراتك ومؤهلاتك:

قبل التقدم إلى وظيفة عبر الإنترنت، خذ بعض الوقت لتقييم مهاراتك ومؤهلاتك، وضع في اعتبارك تعليمك وخبرتك العملية وأي مهارات أخرى ذات صلة تجعلك مرشحًا مناسبًا للوظيفة التي تهتم بها. وقيّم أيضًا نقاط قوتك وضعفك وركز في المجالات التي تحتاج إلى تحسينها.

ستساعدك معرفة مهاراتك ومؤهلاتك في التقدم إلى وظائف تتماشى مع قدراتك وتزيد فرصك في الحصول على وظيفة مناسبة.

2- ابحث عن معلومات حول الشركة:

بعد تقييم مهاراتك ومؤهلاتك، ابحث جيدًا عن الشركة والمنصب اللذان تهتم بهما، وتعرف أكثر عن مهمة الشركة وبيئة عملها للتأكد من كونها مناسبة لك. ويمكن أن يساعدك ذلك في تصميم سيرتك الذاتية لتناسب احتياجات الشركة وتُظهر كيف يمكنك المساهمة في نجاحها.

من ناحية أخرى، افهم الوصف الوظيفي والمتطلبات المتعلقة بالمنصب لضمان ملاءمة الوظيفة لك، وابحث أيضًا عن نطاق الراتب وأي مزايا تقدمها الشركة لموظفيها قبل التقدم للوظيفة.

3- خصّص ملف السيرة الذاتية:

على الرغم من أنه قد يكون من السهل استخدام ملف السيرة الذاتية نفسه لكل طلبات التوظيف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل فرصك في الحصول على وظيفة. وذلك لأن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين يثبتون أنهم بحثوا عن معلومات متعلقة بالشركة ومتطلبات الوظيفة وصمموا ملف السيرة الذاتية ليناسب المنصب الوظيفي بشكل خاص.

ولتخصيص ملف السيرة الذاتية، ابدأ بقراءة الوصف الوظيفي بعناية وابحث عن الشركة لتعرف معلومات أكثر عنها. وابحث عن مهارات أو خبرات محددة يبحث عنها صاحب العمل وتأكد من تسليط الضوء عليها. على سبيل المثال: إذا كان الوصف الوظيفي يؤكد على العمل الجماعي والتعاون، فأضف إلى ملف السيرة الذاتية أمثلة على كيفية عملك بنجاح في بيئة جماعية.

4- حدّث معلومات حساباتك في المواقع المختلفة:

يمكن لأصحاب العمل التحقق من ملفك الشخصي في المواقع الإلكترونية المختلفة لمعرفة المزيد عنك، مثل: حساباتك في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الويب وأي منصات أخرى تستخدمها.

تأكد من أن المعلومات الخاصة بك الموجودة عبر الإنترنت، وأزل أي محتوى قد يبدو غير مناسب أو غير مهني. وحدّث ملفك الشخصي في LinkedIn، وهي منصة تواصل احترافية يستخدمها أصحاب العمل للعثور على مرشحين للوظائف، وتأكد من أن ملفك الشخصي يتضمن ملخصًا لعرض مهاراتك وخبراتك العملية.

5- استخدم صورة احترافية:

إن استخدام صورة احترافية أمرًا مهمًا فيما يتعلق بالتقدم لوظيفة عبر الإنترنت. ويمكن أن يكون له تأثير كبير في كيفية فهم أصحاب العمل المحتملين لشخصيتك.

اختر صورة احترافية وواضحة، وتجنب استخدام الصور الذاتية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الصورة مناسبة للوظيفة التي تتقدم إليها. على سبيل المثال: إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على وظيفة في الوظائف الإبداعية كالتصميم وغيرها، فقد تتمكن من استخدام صورة غير رسمية، ولكن يجب أن تكون احترافية وواضحة. ولكن، إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على وظيفة في مجال الأعمال، أو القانون، ستكون الصورة الرسمية مناسبة أكثر.