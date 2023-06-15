تيك توك تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء الفيديو .. إليك التفاصيل

تسعى جميع منصات التواصل الاجتماعي إلى إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمتها، لتسهيل عمليات التسويق على الأفراد والشركات، وقد انضمت حديثًا منصة (تيك توك) TikTok لمقاطع الفيديو القصيرة إلى هذه المنصات بإطلاقها أداة جديدة تسهل على المعلنين إنشاء نصوص الإعلانات.

فقد أطلقت منصة تيك توك أداة جديدة تُسمى (Script Generator) يمكنها إنشاء نصوص الإعلانات في غضون ثوانٍ من مطالبات بسيطة.

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فكيف تعمل هذه الأداة الجديدة، وكيف يمكنك استخدامها؟

أولًا؛ كيف تعمل أداة Script Generator في تيك توك؟

تقول تيك توك إن أداة (Script Generator) الجديدة يمكنها مساعدة المعلنين في تطويرهم عملهم الإبداعي بتوفير أفكار نصية تحتوي على مشاهد تجذب العملاء بسرعة، وعبارات تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في ثوانٍ، مما يساعد في تحسين جودة الإعلانات وتوفير الوقت.

تقترح هذه الأداة الجديدة على المستخدم آليات صنع مقطع فيديو جذاب، وكل ما يتعين على المستخدم فعله هو إدخال اسم الشركة واسم المنتج ووصف المنتج وأي علامات تصنيف يرغب في تضمينها.

كما يمكنه اختيار تنسيق الفيديو ومدته، حيث يوجد خياران لمدة الفيديو، الأول: مدة قصيرة تتراوح بين 15 و 30 ثانية، والثاني: مدة أطول تتراوح بين 31 و 60 ثانية.

وبمجرد تقديم هذه المعلومات للأداة، ثم الضغط على زر (إنشاء) Generate ستظهر لك ثلاثة خيارات نصية مختلفة في غضون ثوانٍ. تحتوي الخيارات أيضًا على سطر الوصف، والمشاهد، وعبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، بالإضافة إلى توفير العناصر الصوتية والمرئية التي يمكنك استخدامها.

في الجزء العلوي من صفحة الأداة، تقدم منصة تيك توك لافتة تحذر المستخدمين من استخدام النصوص التي أنشأتها الأداة على مسؤوليتهم الخاصة، حيث لا تقدم تيك توك أي وعود أو ضمانات بشأن المحتوى الذي تقدمه الأداة. وتُعد هذه اللافتة وسيلة تيك توك للتحذير من الهلوسة التي تتعرض لها نماذج الذكاء الاصطناعي والعواقب السلبية التي قد تترتب على هذه الهلوسة.

أداة (Script Generator) هي مجانية ومتاحة لجميع حسابات تيك توك للأعمال، ويمكنك العثور عليها في (مركز الإبداع) Creative Center الموجود في إصدار تيك توك لسطح المكتب.

كيف يمكنك استخدام أداة Script Generator؟

سجّل الدخول إلى مركز الإبداع في تيك توك باستخدام حساب (TikTok for Business).

اضغط على خيار (أدوات إبداعية) Creative Tools الموجود في شريط الأدوات في الجزء العلوي.

اضغط على خيار (Script Generator).

اختر مجال عملك؛ مثل: السيارات، أو العقارات، أو الملابس، وهكذا.

أدخل اسم علامتك التجارية أو اسم المنتج.

اكتب وصفًا موجزًا للمنتج، ثم وسع قسم الإعدادات المتقدمة وحدد تنسيق الفيديو.

أدخل ما يصل إلى خمس كلمات رئيسية ضرورية تريد أن تظهر في النص.

اضغط على زر (إنشاء) Generate، وانتظر حتى تقدم لك الأداة 3 مخرجات أولية.

راجع النصوص التي أنشأتها الأداة للعثور على نص مناسب لعلامتك التجارية وهدفك.

اضغط على خيار (نسخ) Copy لنسخ النص الذي يناسبك.

يمكنك أيضًا تقديم ملاحظاتك حول جودة النصوص المولدة بالضغط على زر الإعجاب أو عدم الإعجاب، مما يساعد الأداة على التعلم.

إذا لم تعجبك النتيجة؛ يمكنك الضغط على خيار (إنشاء المزيد) Generate more لطلب نصوص إضافية.

تيك توك تختبر روبوت دردشة تفاعلي جديد:

تشير بعض التقارير إلى أن منصة تيك توك تختبر حاليًا روبوت دردشة تفاعلي يُسمى (تاكو) Tako يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويمكنه الإجابة عن مجموعة واسعة من الاستفسارات، والتوصية بمقاطع الفيديو بناءً على ما يطلبه المستخدمون.