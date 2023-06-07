تطبيقات ChatGPT لتحليل المستندات وملفات PDF

لقد أبهر ChatGPT العالم بكيفية تقديم إجابات موجزة لجميع الأسئلة، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات وأفكار والمساعدة في إنشاء المحتوى وكتابة الأكواد البرمجية، والتلخيص، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وغير ذلك.

ومن المهام التي يمكن لروبوت ChatGPT القيام بها وريما لا يعرفها الكثير من الناس هي قراءة ملفات PDF والمستندات وتقديم إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمحتوياتها. فإذا كنت ترغب في استخدام ChatGPT لهذا الهدف، فإن التطبيقات التالية المدعومة بميزات ChatGPT ستقدم لك خيارات أفضل فيما يتعلق بتحليل المستندات وملفات PDF:

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1- تطبيق Unliddle:

يستخدم تطبيق الويب Unliddle النموذج اللغوي GPT-4 وهو مصمم فقط لتحليل المستندات لإعطاء إجابات من المواد الممنوحة له. ويستطيع التعامل مع حوالي 500000 كلمة، وهو ما يزيد بكثير عن سعة ChatGPT البالغة 4000 كلمة.

يدعم هذا التطبيق تنسيقات الملفات PDF، DOC، URL، ويمكنه تحليل 120 صفحة مجانًا، ولكن إذا كنت تخطط لاستخدامه باستمرار، فستحتاج إلى الاشتراك بالخطة الاحترافية (Pro) مقابل 20 دولارًا شهريًا، أو خطة premium مقابل 50 دولارًا شهريًا.

من ناحية أخرى، يمكن لمستخدمي متصفح جوجل كروم تثبيت إضافة (Unriddle: AI-generated Summaries) التابعة للتطبيق لقراءة أي مقال طويل عبر الإنترنت بسهولة، إذ ستحلل هذه الإضافة المقال وتلخصه ويمكنك أيضًا طرح أسئلة حول محتوى المقال.

2- تطبيق Klavier:

يمكن لتطبيق الويب Klavier تحليل المستندات وملفات PDF بالإضافة إلى ملفات TXT، HTML كما يمكنك أن تطلب منه تلخيص مقالات عبر الإنترنت.

يختلف هذا التطبيق عن التطبيقات الأخرى في القائمة بأنه مجاني تمامًا. ومع ذلك، هو أبطأ من التطبيقات الأخرى، ولا يقدم إجابات متعمقة مثل الإجابات التي يقدمها تطبيق Unriddle.

من ناحية أخرى، لا يمكنك إنشاء حساب في Klavier لتخزين الملفات المحللة. إذ يجب العمل مع مصدر واحد فقط في كل مرة وستفقد المحتوى السابق إذا أضفت مصدرًا جديدًا لتحليله.

3- تطبيق LXI.ai:

يدعم تطبيق الويب LXI.ai تنسيقات الملفات PDF، DOCX، TXT، URL، ويحلل المستندات لتقديم إجابات مختصرة حول استفسارتك المتعلقة بمحتوى المستند.

وللبدء باستخدامه أضف مستندًا من حاسوبك، أو أضف نص من صفحة ويب، وسيحلل LXI.ai المعلومات الموجودة في النص أو المستند الذي أضفته، ثم يمكنك طرح أي أسئلة متعلقة بمحتوى المستند وسيقدم لك LXI.ai إجابات موجزة.

ولكن (LXI.ai) ليس تطبيقًا مجانيًا، وبعد الفترة التجريبية التي تبلغ 14 يومًا، ستحتاج إلى الدفع مقابل استخدامه، ولكنك ستدفع وفقًا لاستخدامك، وليس بالاشتراك بالخطط المحددة سابقًا. إذ يجب دفع 10 سنتات شهريًا لكل ميجابايت من البيانات التي حمّلتها. وكل سؤال تطرحه يكلف 0.0025 دولار.

4- تطبيق Docalysis:

يخزّن تطبيق Docalysis ملفات PDF ويحللها بتقنيته الخاصة. وبعد رفع ملف PDF إلى التطبيق يمكنك فتحه لإظهار محتوياته في الجهة اليُسرى من شاشة التطبيق، وسيظهر صندوق المحادثة مع الروبوت في الجهة اليُمنى. ويستخدم هذا التطبيق ميزات ChatGPT لفهم استفساراتك والإجابة عليها بناءً على المعلومات الموجودة في الملف.

يمكنك العمل مع ملف PDF واحد فقط في كل مرة، مع عدم وجود خيار للاستفسار عن مستندات متعددة معًا. وسيتذكر روبوت الدردشة سياق المحادثة القائمة لكنه لن يتذكر المحادثات السابقة بمجرد إغلاق نافذة الدردشة.

يدعم تطبيق Docalysis ملفات PDF فقط، ويمكنه تحليل 150 صفحة مجانًا، وإذا أردت استخدامه لتحليل عدد كبير من الملفات فيمكنك الاشتراك بواحدة من الخطط المدفوعة التي تبدأ أسعارها من 14 دولارًا شهريًا.

5- تطبيق ChatPDF:

يعد تطبيق الويب ChatPDF من أبرز التطبيقات الجديدة لتحليل ملفات PDF، ويستخدم نموذج ChatGPT 3.5 لتقديم إجابات حول المعلومات الموجودة في ملف PDF الذي تضيفه.

وللبدء باستخدامه، اسحب ملف PDF إلى المكان المخصص في الصفحة الرئيسية للتطبيق، أو أضف رابط URL لملف PDF من حاسوبك مباشرة، ثم اطرح أي سؤال يتعلق بالمعلومات الموجودة في الملف.

يدعم تطبيق ChatPDF تنسيق PDF فقط، ويمكنه تحليل 120 صفحة مجانًا، وإذا اشتركت في خطة Plus المدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا يمكنك استخدامه لتحليل 2000 صفحة.