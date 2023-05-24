تطبيقات مفيدة تساعدك في تعلم مهارات جديدة بطرق ذكية 

تشير العديد من الدراسات إلى أن تعلم مهارات جديدة أمر مهم لتحسين حياتك الشخصية، وللتقدم في حياتك المهنية أيضًا، لأنه ينوع خياراتك ويساعدك في تطوير تقنيات جديدة لمواكبة هذا العالم السريع التغير.

وبالإضافة إلى ذلك؛ يوجد فوائد لا حصر لها لتعلم مهارات جديدة؛ بغض النظر عن عمرك أو مهنتك أو نوع المهارة التي تتعلمها، ومنها: تحسين صحتك – إذ إنه يدرب عقلك على التعامل مع مجموعة واسعة من التحديات، ويحافظ على مساراتك العصبية نشطة – وزيادة سرعة التعلم، والتخلص من الملل، والتكيف بشكل أفضل مع التغيير.

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ولكن لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع للتعلم، ففي الكثير من الأحيان قد يستغرق الأمر بعض التجارب لمعرفة أسلوب التعلم الأفضل بالنسبة لك. سواء كنت ترغب في تعلم مهارة جديدة، أو تطوير مهاراتك أو العثور على طرق ممتعة للدراسة، فهناك بعض التطبيقات التي توفر بيئة ممتعة ومنتجة لتعزيز تجربة التعلم.

فيما يلي سنستعرض مجموعة من التطبيقات المفيدة التي تساعدك في تعلم مهارات جديدة بطرق ذكية وممتعة:

1- تطبيق Kinnu:

يجعل تطبيق (Kinnu) التعلم ممتعًا باستخدام محرك تعليمي يشبه اللعبة، إذ يمكنك استكشاف مجموعة متنوعة من الموضوعات الجديدة والمحفزة في الصفحة الرئيسية؛ بما يشمل: علم النفس، والحضارات القديمة، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وغيرها.

وبدلاً من مناهج الدورات التدريبية الطويلة والمملة، ستنقل في تطبيق (Kinnu) إلى خريطة معرفية لاستكشاف الأفكار والموضوعات التي يمكن أن تتعلمها في جلسات قصيرة، إذ يمكنك قراءة الدروس أو الاستماع إليها في المنزل أو أثناء التنقل. وعندما تكمل دروس جديدة، ستربح مربعات تشكل مسارًا أكبر في اللعبة، بحيث تظل مستمتعًا أثناء رحلة التعلم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Refind:

إذا كنت تستمتع بالتعلم من المقالات ولكنك لا تستطيع متابعة كافة المصادر التي تتعلم منها في الوقت نفسه، فسيكون تطبيق (Refind) هو الخيار المناسب لك.

يتيح لك تطبيق (Refind) الوصول إلى محتوى مخصص بناءً على اهتماماتك من أكثر من 10000 مصدر، ويمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الموضوعات المنظمة في فئات، فعلى سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بالعلوم يمكنك متابعة مقالات ناسا و MIT Technology Review و TED.

يستند تطبيق Refind في عمله إلى الذكاء الاصطناعي ليقدم لك المحتوى الذي يناسب اهتمامك، ويتيح لك الاستماع إلى المقالات أثناء التنقل.

يمكنك أيضًا الاشتراك في مصادرك المفضلة وإنشاء مجموعات للمقالات في مواضيع محددة – تشبه هذه الميزة ميزة المجموعات في متصفح مايكروسوفت إيدج – وتدوين الملاحظات ما يساعدك في تنظيم معلوماتك بسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Brilliant:

يساعدك تطبيق (Brilliant) في تطوير مهاراتك في الرياضيات وعلوم الحاسوب وتحليل البيانات والعلوم الفيزيائية من خلال الدروس التفاعلية الصغيرة الحجم يوميًا.

يعتمد هذا التطبيق على طريقة تعليمية متخصصة لتعزيز الذاكرة والأداء، إذ يضمن لك التطبيق استيعاب ما تتعلمه بتقديم اختبارات سريعة أثناء الدروس، وهذا النهج أكثر فعالية بكثير من التعلم القائم على الدروس الطويلة التي يليها تقييم نهائي.

يقدم كل اختبار شرح الإجابات، حتى تتمكن من التعلم من أخطائك، بالإضافة إلى ذلك؛ يتيح لك التطبيق التنافس مع الآخرين في لوحة المتصدرين الأسبوعية.

لقد صمم جميع الدورات في هذا التطبيق مجموعة من المعلمين والباحثين الحائزين على جوائز من جامعات عريقة مثل: MIT، و Caltech، و Duke، وكبرى شركات التكنولوجيا، مثل: جوجل، ومايكروسوفت.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Knowable:

إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك الشخصية فإن تطبيق (Knowable) هو خيار رائع لمساعدتك في ذلك، وتعد ريادة الأعمال والإدارة والإنتاجية والذكاء العاطفي والإبداع مجرد عدد قليل من الموضوعات التي يمكنك تعلمها في التطبيق.

يجعل تطبيق Knowable التعلم أثناء التنقل أمرًا سهلاً بفضل تقديمه الدروس الصوتية القصيرة على غرار البودكاست، وليست هناك حاجة للاعتماد على الاتصال بالإنترنت للتعلم، إذ يمكنك تنزيل الدروس للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال، كما يتيح لك التحكم بسرعة تشغيل الملف الصوتي لتوفير وقتك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Deepstash:

يساعدك تطبيق (Deepstash) في تعلم شيء جديد يوميًا في 5 دقائق فقط، حيث يقدم لك المعرفة في شكل أفكار موجودة في بطاقات صغيرة يمكنك قراءتها بسرعة. الأفكار عبارة عن ملاحظات قصيرة تلخص المواضيع العميقة في جمل بسيطة، ويمكن أن تكون هذه الأفكار من كتاب أو مقال طويل،أو مقطع فيديو أو مقطع بودكاست أو اقتباسات ملهمة، أو نصائح عملية حول أي موضوع.

يمكنك اختيار نوعية المحتوى الذي يظهر لك في التطبيق أثناء عملية إعداد التطبيق عن طريق اختيار موضوعاتك المفضلة، إذ يوجد أكثر من 4000 موضوع للاختيار من بينه، ويمكنك أيضًا متابعة مستخدمين آخرين يشاركونك أفكار مماثلة.

تعرض كل فكرة عدد القراءات وتتضمن خيارات لحفظها ومشاركتها، كما يمكنك جمع الأفكار المتشابهة لتنظيم كل شيء تتعلمه. لعرض محتوى من موضوع جديد، توجه إلى علامة التبويب (اكتشف) Discover، حيث ستجد أيضًا اختيارات ومجموعات يومية.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

6- تطبيق Mentorist:

إذا كنت ترغب في اكتساب المعرفة من الكتب، ولكن ليس لديك وقت قراءتها بالكامل، فتطبيق (Mentorist) هو الحل المناسب لك، إذ يقدم لك ملخصات لكتب ريادة الأعمال والقيادة والتطوير الشخصي الأكثر مبيعًا، حتى تتمكن من الوصول إلى خلاصة الموضوع في دقائق، ويقدم لك أيضًا خطوات وتمارين قابلة للتنفيذ يمكنك تنفيذها بسهولة لتعلم مهارات جديدة.

تعرض علامة التبويب (Explore) الإصدارات الشائعة والحديثة من المؤلفين الأكثر مبيعًا، كما يتيح لك التطبيق خيار قراءة الملخص أو الاستماع إليه، وإذا اخترت خيار القراءة، فيمكنك تدوين الملاحظات أثناء التعلم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.