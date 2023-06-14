تطبيقات مجانية تساعدك في إنشاء جدول للتمارين الرياضية  

يُعتبر تحسين اللياقة البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام أحد الأمور المهمة للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية، ويُعد إنشاء جدول للتمارين الرياضية هو خطوة ممتازة لتنظيم نشاطك وتحفيز نفسك على ممارسة الرياضة باستمرار، وهناك العديد من التطبيقات المجانية التي تهدف إلى المساعدة في إنشاء جدول للتمارين الرياضية يناسب احتياجاتك وأهدافك.

تعتمد بعض هذه التطبيقات على الذكاء الاصطناعي لإنشاء جدول تمارين يناسب احتياجاتك، ومنها ما يعتمد على مقاطع الفيديو المتوفرة في يوتيوب ويختار منها ما يناسبك.

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إليك خمسة من أبرز التطبيقات المجانية لإنشاء جدول للتمارين الرياضية مناسب لك:

1- تطبيق Workout.lol:

Workout.lol هو تطبيق ويب بسيط لإنشاء جدول تمرين يناسبك، ولا يتطلب استخدامه التسجيل. ولإنشاء روتين للتمرين سيُطلب منك إضافة بعض المعلومات الأساسية، ثم سيمنحك التطبيق جدول مناسب لأهدافك.

في البداية يجب اختيار المعدات التي تريد استخدامها في الروتين الرياضي. وتشمل الخيارات: وزن الجسم (bodyweight)، والدمبل (dumbbell)، و barbell، وغيرهم. بعد ذلك، حدد العضلات التي تريد تدريبها من صورة الجسم الموجودة في التطبيق. وبعد إضافة جميع المعلومات، سيُنشئ تطبيق Workout.lol روتين للتمرين بناءً عليها.

في روتين التمرين، يظهر بجانب كل تمرين حرف يشير إلى العضلات التي يستهدفها مع عرض فيديو لكيفية ممارسته. وإذا كنت ترغب في استبدال تمرين معين بآخر مختلف، فيمكنك الاختيار من التمارين الأخرى المتاحة في التطبيق أو انقر فوق زر Shuffle للحصول على تمرين آخر عشوائي. ويمكنك إضافة تمارين أخرى إلى الروتين أو حذف بعضها.

2- تطبيق BruiserFit:

يوفر تطبيق BruiserFit جداول تمرين بسيطة تعتمد على وزن الجسم بناءً على أهدافك الخاصة، وتُعد التمارين الرياضية التي تعتمد على وزن الجسم طريقة شائعة لممارسة الرياضة بدون أي معدات، وجميع تلك التمارين يمكن ممارستها في أي مكان وفي أي وقت.

بعد التسجيل في التطبيق، سيتعين عليك الإجابة عن بعض الأسئلة حول أهدافك المتعلقة باللياقة البدنية وجدول التمارين الرياضية الأنسب لك. وبناءً على ذلك، سيقدم تطبيق BruiserFit روتين التمرين الخاص بك لمدة أسبوع.

انقر فوق (ابدأ) Start لبدء التمرين وسيُظهر التطبيق مؤقت مع صورة GIF توضح كيفية ممارسة التمرين، وبمجرد الانتهاء من التمرين الأول، انتقل إلى التمرين التالي.

يوفر BruiserFit نوعان من روتين التمرين، أحدهما يعتمد على الوقت، ويعرض مجموعة معينة من التمارين مع مؤقت لتحديد الوقت الذي يجب أن تُنهي فيه تلك التمارين. أما الآخر، فلا يوجد فيه مؤقت، لكنك بحاجة إلى إكمال جميع التدريبات بغض النظر عن الوقت الذي تحتاجه لإكمالها.

يسجل تطبيق BruiserFit كل أنشطتك ويشجعك على الاستمرار في ممارسة الرياضة، وهو مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Random.Training:

يتطلب استخدام تطبيق Random.Training تحديد مقدار الوقت الذي تريد ممارسة الرياضة فيه، مع تضمين فترات الراحة. ثم يمنحك التطبيق فورًا تمرين مناسب ويُظهر مؤقت لتوضيح مقدار الوقت الذي يجب إنهاء التمرين خلاله. وجميع التمارين التي يضيفها التطبيق قائمة على الوقت.

يستخدم هذا التطبيق تنبيهات الصوت لإخطارك بوقت بدء كل تمرين وعند انتهاء الوقت الخاص بالتمرين وعند بدء فترة الراحة. ولا يوفر مقاطع فيديو أو صور توضيحية لكيفية ممارسة التمارين، لذا؛ يُعد مناسبًا لأولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام ويعرفون سابقًا كيفية أداء معظم التمارين الرياضية.

4- تطبيق Flexit:

تتوفر الآلاف من القنوات في يوتيوب الخاصة بتعليم التمارين الرياضية المختلفة، ولكن عندما تريد البدء بممارسة الرياضة، فأنت لا تريد إضاعة الوقت في اختيار القناة التي توفر مقاطع فيديو للتمارين المناسة لك، لذا؛ طُوّر تطبيق Flexit بهدف مساعدتك في اختيار أفضل روتين للتمرين من قنوات اليوتيوب بناءً على بعض المعايير.

يوفر هذا التطبيق عوامل تصفية لمقاطع الفيديو الخاصة بالتمارين الرياضية في يوتيوب للعثور على ما تريده بالضبط. إذ يسمح لك باختيار حد زمني للتمرين من 20 دقيقة إلى 90 دقيقة، ثم اختيار نوع التمرين الذي تريد ممارسته، ثم يجب اختيار نوع المعدات التي تريد استخدامها أثناء التمرين. بعد ذلك سيقترح عليك مقاطع فيديو من اليوتيوب تتطابق مع متطلباتك.

يحتوي Flexit أيضًا على مجموعات مخصصة لأنواع مختلفة من خطط التمرين. على سبيل المثال: يتوفر جدول تمرين لجميع عضلات الجسم مدته 30 يومًا يتضمن 15 مقطع فيديو مختلف، وتمارين يومية تتراوح مدتها من 22 إلى 50 دقيقة.

5- تطبيق GymGenie:

GymGenie هو تطبيق ويب يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء جدول تمارين رياضية يناسب احتياجاتك، وللبدء باستخدامه سيتعين عليك تحديد مستوى لياقتك البدنية، وإدخال طولك ووزنك، وهدفك، وعدد المرات التي تخطط فيها لممارسة الرياضة في الأسبوع، وتحديد إذا كنت ستمارس الرياضة في المنزل أو في صالة الألعاب الرياضية.

وبعد إضافة كل تلك المعلومات، سيُنشئ تطبيق GymGenie جدول تمارين رياضية خاص بك بناءً على المعلومات التي أدخلتها، ويسمح لك هذا التطبيق بإنشاء جدول تمرين مجاني واحد فقط شهريًا، أو يمكنك الاشتراك مقابل دولارين و99 سنتًا شهريًا للحصول على جداول تمرين غير محدودة.