تطبيقات لمساعدتك في تتبع العادات وتحقيق الأهداف الشخصية

تؤثر العادات اليومية بشكل كبير في الصحة والإنتاجية، وفي كثير من الأحيان نحتاج إلى اكتساب عادات جديدة لتحقيق أهداف مختلفة متعلقة بالصحة أو الوظيفة وغير ذلك. ولكن قد يكون تتبع العادات مهمة مملة وتحتاج إلى وجود عناصر للتحفيز على الاستمرارية، فإذا كنت تجد صعوبة في اكتساب عادات جديدة يمكنك الاستفادة من التطبيقات المصممة خصوصًا للمساعدة في هذه المهمة بطرق بسيطة وفعّالة.

معظم هذه التطبيقات ترسل تذكيرات وتنبيهات للقيام بالأنشطة المهمة، وتوفر تقارير وإحصائيات تفصيلية عن تقدمك، وتشجعك على الاستمرار والالتزام بالعادات الجديدة.

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إليك 5 من أبرز التطبيقات للمساعدة في تتبع العادات وتحقيق الأهداف الشخصية:

1- تطبيق Habit Tracker Planne:

يتيح لك تطبيق (Habit Tracker Planner) تتبع عاداتك التي تضيفها إلى التطبيق عبر تبويب Journal. يمكنك إنشاء عادات خاصة بما يتعلق بالصحة، والوظيفة، والعديد من الفئات الأخرى، وستُظهر الصفحة الرئيسية عاداتك مميزة بالألوان حسب فئتها.

يوفر تبويب Journal العديد من الطرق الإبداعية لمتابعة تقدمك في العادات المختلفة التي أضفتها، إذ يمكنك تحميل الصور أو كتابة قوائم المهام أو تدوين الملاحظات.

تطبيق Habit Tracker Planner مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Habio:

Habio هو تطبيق لتتبع العادات مصمم لتحسين صحتك النفسية والجسدية ويساعدك في الالتزام بالعادات التي تحاول اكتسابها بطرق فعّالة، حيث تنقسم الأهداف التي تضيفها في التطبيق إلى مهام صغيرة قابلة للتنفيذ، مما يجعل تشكيل العادات أمرًا سهلًا.

يمكنك تتبع تقدمك عبر ميزة (Voyage Map) في التطبيق التي تمنحك خطوات بسيطة تساعدك في تشكيل العادات الجديدة. وفي قسم (Routine Set-Up) ستتمكن من إضافة مكافآت لنفسك، وتحديد الدافع لبناء عادة جديدة.

يتميز تبويب Discover بتقديم نصائح بسيطة مرتبطة بالعادات الشائعة وبعض الممارسات الفعالة التي يمكنك استخدامها للمساعدة في تحقيق أهدافك. وسواء كنت ترغب في الاعتناء بصحتك النفسية أو الجسدية، يوفر Habio جميع الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك.

تطبيق Habio مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Avocation:

يجعل تطبيق (Avocation) تحقيق الأهداف وتتبع العادات أمرًا ممتعًا من خلال زراعة نبات افتراضي ضمن التطبيق، وعندما تكمل المهمة الخاصة بالعادات، يزداد حجم النبات.

يمكنك إضافة العادات الجديدة في التطبيق بسهولة باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق علامة الجمع (+) في الصفحة الرئيسية.

أضف اسمًا للعادة واختر أيقونة مناسبة لها.

حدد عدد مرات تكرار العادة.

في تبويب (الإحصاء) Statistics ستظهر مؤشرات توضح تقدمك، ويمكنك اختيار الإحصائيات الأسبوعية أو الشهرية، حتى تتمكن من تتبع تقدمك على المدى القصير والطويل.

أما في تبويب Light bulb فستجد مجموعة من المقالات القصيرة التي توضح سبب أهمية اكتساب العادات الجديدة، وغيرها من الموضوعات الخاصة بالعادات. وتستغرق قراءة كل مقالة خمس دقائق فقط أو أقل ويمكن أن تساعدك تلك المقالات في اكتساب العادات الجديدة بشكل أسرع.

تطبيق Avocation مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Tusk:

Tusk هو تطبيق بسيط لتتبع العادات يساعدك في اكتساب عادات جديدة، ويتضمن عدّة أدوات لإضافة المهام الخاصة بالعادة الجديدة، إذ تحتوي الصفحة الخاصة بكل مهمة على خيار (One-time) لتكرار العادة لمرة واحدة فقط وخيار (Regular) لتكرارها باستمرار. كما ستجد في الصفحة نفسها مجموعة من أدوات التخصيص مثل: الأيقونات المختلفة للاختيار منها وأدوات لتعديل لون الخلفية الخاصة بصفحة العادة، كما يمكنك ضبط الإشعارات لتذكيرك بالعادات.

تطبيق Tusk مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Taskade:

Taskade هو تطبيق يستند في عمله إلى الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في تكوين عادات جديدة بسهولة، ومن السمات الرئيسية لتطبيق Taskade هي قدراته الفريدة في بناء القوائم، إذ يمكنك استخدامه لبناء قوائم للعادات وأنواع أخرى من القوائم لتعزيز الإنتاجية.

عند إضافة العادات في Taskade يمكنك إما تصميم قوائم خاصة أو استخدام قالب جاهز، وستجد مخطط العادات الأسبوعي (Weekly Habit Planner) الذي يمكنك استخدامه لتتبع أهدافك طوال الأسبوع.

وإذا كنت ترغب في تتبع العادات مع الأصدقاء، فيمكنك دعوة الآخرين إلى صفحتك وإرسال الرسائل إليهم. ويمكنك أيضًا تتبع عاداتك عبر Taskade من أي جهاز باستخدام إصدار سطح المكتب.

تطبيق Taskade مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.