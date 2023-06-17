تطبيقات لتتبع التمارين الرياضية في ساعة سامسونج Galaxy Watch

يستخدم العديد من الأشخاص ساعة سامسونج جالاكسي الذكية (Galaxy Watch) لتتبع اللياقة البدنية، فهي تتميز بأجهزة استشعار دقيقة وشاشة ممتازة، وتدعم العديد من تطبيقات تتبع اللياقة البدنية التابعة لجهات خارجية.

فإذا كنت تريد تتبع كل تمرين تمارسه بدقة لمعرفة كيفية تحسين أدائك، يمكنك استخدام العديد من تطبيقات تتبع التمارين الرياضية المتوافقة مع ساعة سامسونج Galaxy Watch غير تطبيق Samsung Health المدمج في الساعة، وفيما يلي سنذكر بعض تلك التطبيقات:

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1- تطبيق Map My Run:

يُتيح لك تطبيق Map My Run اختيار روتين رياضي، وإنشاء خطط تتبع مخصصة، والمشاركة في تحديات اللياقة البدنية. ويتزامن هذا التطبيق بسلاسة مع الأجهزة القابلة للارتداء مثل: ساعة سامسونج Galaxy Watch، ويمكنه أيضًا الاتصال بتطبيقات أخرى مثل: MyFitnessPal لتتمكن من تتبع نظامك الغذائي.

يتميز Map My Run بقدرته على تتبع أكثر من 600 نشاط رياضي، مثل: الجري وتدريبات الصالة الرياضية وركوب الدراجات وغيرها. كما يمكنك تتبع موقعك وأدائك وتحديد السرعة والإيقاع والمسافة والمدة والسعرات الحرارية وغير ذلك.

تطبيق Map My Run مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Strava:

يُعد تطبيق Strava من أكثر تطبيقات تتبع اللياقة البدنية شمولًا التي يمكنك استخدامها مع ساعة سامسونج Galaxy Watch، فهو يحتوي على العديد من ميزات تتبع اللياقة البدنية، ويتيح لك هذا التطبيق أيضًا مشاركة تطورات الأداء والتنافس على لوحات المتصدرين لتشجيعك على الاستمرار في أداء التمارين الرياضية.

وسواء كنت تحب ركوب الدراجات أو الجري، تتيح لك ميزة الخريطة العالمية في Strava تتبع الطرق بسهولة، كما يدعم هذا التطبيق خدمة GPS، وعداد الميل (mile) ومتتبع المسافة. وكل هذه الميزات تستخدم أجهزة الاستشعار في ساعة جالاكسي لتتبع كل تلك العناصر بدقة.

تطبيق Strava مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق FitOn Workouts & Fitness Plans:

يُساعد تطبيق (FitOn Workouts & Fitness Plans) في تتبع اللياقة البدنية في ساعة سامسونج جالاكسي وهو مناسب للمبتدئين والمحترفين، ويحتوي على الكثير من التدريبات المنوعة وخطط اللياقة البدنية المدمجة مع إمكانية إعداد خطط مخصصة.

يدعم هذا التطبيق نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ويمكنه عد الخطوات، ويقيس بدقة المسافة بالإضافة إلى تتبع السعرات الحرارية المحروقة. كما يحتوي على ميزات تتيح لك مشاركة إحصائياتك مع الآخرين للحفاظ على حماسك، ولكنك تحتاج إلى الاشتراك في التطبيق للوصول إلى جميع الميزات المتاحة.

تطبيق FitOn Workouts & Fitness Plans مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Fitify:

Fitify هو تطبيق لتتبع اللياقة البدنية يحتوي على مكتبة شاملة من التدريبات ويساعدك في تتبع المؤشرات الصحية وأهدافك الخاصة بفقدان الوزن. ومن الميزات الفريدة للتطبيق هي أنه يمكنه تحديد فئات التمرين المناسبة لك بناء على المدة والكثافة والنشاط الذي تريد ممارسته. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا التطبيق على مجموعة واسعة من وصفات الطعام.

وبمجرد تنزيل التطبيق في ساعتك الذكية، اختر نوع التمرين الذي تريد ممارسته، وبعد الانتهاء سيظهر مقدار الوقت الذي قضيته في ممارسة التمرين والسعرات الحرارية المحروقة.

تطبيق Fitify مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Outdooractive:

Outdooractive هو تطبيق لتتبع اللياقة البدنية يهدف إلى مساعدتك في تتبع أدائك أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية. فهو يحتوي على الخرائط العالية الدقة التي يمكنك استخدامها عند المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات والجري وغيرها من الأنشطة الخارجية.

يوفر هذا التطبيق توجيهًا صوتيًا للمساعدة في الوصول إلى وجهتك بسهولة، ويمكنك أيضًا تلقي تنبيهات بالمسافة والوقت المتبقي حتى الوصول إليها. ويتتبع تطبيق Outdooractive المسافة التي تقطعها والوقت الذي تستغرقه وسرعتك، ويتيح لك مشاركة احصائياتك مع الآخرين.

تطبيق Outdooractive مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.