تطبيقات تشجعك على ممارسة المشي لتحسين صحتك

تتوفر العديد من التطبيقات والأجهزة القابلة للارتداء لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية المختلفة، ويتضمن ذلك عد الخطوات أثناء المشي. والهدف الأساسي من تتبع الخطوات هو التشجيع على الحركة وتحسين اللياقة البدنية بطريقة بسيطة، وتجنب المشكلات الصحية الناتجة عن الجلوس لفترات طويلة.

تبدأ معظم تطبيقات عدّ الخطوات بحساب خطواتك تلقائيًا بعد تثبيتها في هاتفك، بينما يتطلب بعضها تشغيل أداة التتبع عندما تبدأ بممارسة المشي أو الركض، وتوفر تلك التطبيقات بيانات تدل على مدى تقدمك والتزامك بالحركة المستمرة، وبعضها يوفر أدوات لتتبع النظام الغذائي والسعرات الحرارية وغير ذلك.

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إليك مجموعة من التطبيقات التي تشجعك على ممارسة المشي لتحسين صحتك:



1- تطبيق Google Fit:

Google Fit هو تطبيق لعد الخطوات وتتبع اللياقة البدنية من شركة جوجل، يمكنك استخدامه لتتبع الأنشطة البدنية المختلفة ومنها المشي، كما يمكنك مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم وغير ذلك.

يدعم هذا التطبيق الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS وساعات Xiaomi Mi Bands. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Google Fit مع تطبيقات تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية الأخرى، مثل: Runkeeper و Strava و MyFitnessPal و Lifesum وغيرها الكثير.

تطبيق Google Fit مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق Leap Fitness Step Counter:

يُعد Leap Fitness Step Counter من أبسط التطبيقات لعد الخطوات، ولا يتطلب استخدامه تسجيل الدخول ولا التتبع عبر نظام GPS ويحسب خطواتك فقط مع المستشعرات الموجودة في الهاتف. وتتضمن بعض الميزات الأخرى المتوفرة في هذا التطبيق: تقارير الأداء، وإمكانية إنشاء نسخة احتياطية من البيانات في خدمة (جوجل درايف) Google Drive.

جميع الميزات قابلة للاستخدام في الإصدار المجاني، لكن يمكنك الاشتراك في الإصدار المدفوع مقابل دولارين و99 سنتًا لإزالة الإعلانات.

تطبيق Leap Fitness Step Counter مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Map My Walk:

(Map My Walk) يُعد من أبرز التطبيقات لتتبع اللياقة البدنية فهو من تطوير شركة (Under Armour) لصناعة الملابس الرياضية، ويضم مجموعة كاملة من أدوات التتبع والتدريب لتشجيعك على المشي والجري لتحسين صحتك.

يتتبع تطبيق (Map My Walk) خطواتك أثناء المشي عبر GPS، ويقدم لك خريطة بالمسافة التي قطعتها أثناء المشي مع بيانات أخرى مثل: عدد السعرات الحرارية التي حرقتها خلال المشي، كما يتيح لك حفظ مساراتك المفضلة للمشي، وإضافة مسارات جديدة ومشاركتها مع الآخرين.



بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التطبيق مشاركة تقدمك اليومي مع أصدقائك أو مجتمع كبير من الرياضيين والمستخدمين الذين يصل عددهم إلى 40 مليون عضو، مما يشجعك على ممارسة المشي يوميًا.



تطبيق Map My Walk مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق Pedometer:

Pedometer هو تطبيق بسيط لعد الخطوات، يمكنك استخدامه لتتبع رياضة المشي أو الجري. وللبدء باستخدامه، انقر فوق زر (البدء) start، ثم ابدأ بالمشي أو الركض وسيبدأ التطبيق بعدّ خطواتك. وبعد الانتهاء من التمرين انقر فوق زر (الإيقاف) stop. وبالإضافة إلى عدّ الخطوات يتتبع هذا التطبيق أيضًا السعرات الحرارية ويحسب المسافة التي تقطعها أثناء المشي أو الركض والوقت والسرعة.

تطبيق Pedometer – Step Counter App مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق لإزالة الإعلانات.

5- تطبيق Pacer Pedometer & Step Tracker :

يُعد تطبيق Pacer Pedometer & Step Tracker من أكثر تطبيقات عدّ الخطوات شيوعًا. ويتيح لك تعديل حساسية عداد الخطوات بعدة طرق مما يُساعد في الحصول على نتائج أكثر دقة.

يتميز التطبيق أيضًا بتتبع الخطوات عبر GPS وهي ميزة اختيارية، كما يمكنك تجربة استخدام التطبيق بدون تسجيل الدخول، بالإضافة إلى ذلك يتكامل هذا التطبيق مع كل من تطبيق Fitbit و MyFitnessPal.

تطبيق Pacer Pedometer & Step Tracker مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.