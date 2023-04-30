تطبيقات تساعدك في ممارسة العلاج الطبيعي الوقائي في المنزل

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غالبًا ما يرتبط العلاج الطبيعي بالشفاء، إذ يتلقى المريض الرعاية الجسدية مثل: التدليك، والمعالجة الحرارية بهدف تخفيف الآلام وتحسين طريقة الحركة بعد الإصابة. ولكن هل تعلم أن تمارين العلاج الطبيعي يمكن أن تمنع الإصابات أيضًا؟

عادةً ما يوصي المعالج الرياضي، أو اختصاصي العلاج الطبيعي (PTs) بأداء تمارين المد والإطالة الصحيحة قبل أداء الأنشطة الرئيسية وبعدها، بهدف رئيسي هو تحسين المرونة وقوة الجسم لتقليل خطر الإصابة والشعور بالألم، وهذا ما يُسمى (العلاج الطبيعي الوقائي) Preventive Physiotherapy.

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ما هو العلاج الطبيعي الوقائي؟

يختلف العلاج الطبيعي الوقائي عن الأنواع الأخرى من العلاج الطبيعي في أن هدفه هو منع حدوث الإصابات والمشاكل الجسدية. ويوضح تقرير منشور في موقع (Harvard Health) أن العلاج الطبيعي الوقائي والتمدد مهمان، لأنهما يحافظان على مرونة العضلات وقوتها وصحتها، ونحن نحتاج إلى تلك المرونة للحفاظ على نطاق الحركة في المفاصل، لأنه بدون المرونة والقدرة على الحركة، قد تكون عضلاتك ضعيفة جدًا بالنسبة لأداء أنشطة معينة، مما يعرضك لخطر الإجهاد وآلام المفاصل وتلف العضلات.

وعلى سبيل المثال؛ يؤدي الجلوس على كرسي لفترات طويلة من اليوم إلى حدوث مشكلات في أوتار الركبة وتصلب الشرايين مما يجعل من الصعب تمديد ساقك أو فرد ركبتك بالكامل وعلى المدى الطويل قد يؤثر ذلك في طريقة المشي.

لذلك يمكنك استخدام العلاج الطبيعي الوقائي لتثقيف نفسك، وتعلم التقنيات الصحيحة لأداء التمارين، والحركات الأخرى لمنع الإصابة، إذ يمكن أن تساعدك ممارسة تمارين العلاج الطبيعي على المدى الطويل في تحسين صحتك الجسدية، وتقليل مخاطر الإصابات، وتقوية جسمك.

ولبدء ممارسة العلاج الطبيعي الوقائي بطريقة صحيحة، إليك خمسة تطبيقات يمكنك استخدامها في المنزل:

1- تطبيق MoovBuddy:

يستند تطبيق (MoovBuddy) في عمله إلى الذكاء الاصطناعي ليقدم لك أفضل خطة تمارين مخصصة لأهدافك، لمساعدتك في تحسين مرونة جسمك ومنع الإصابة.

عندما تفتح التطبيق لأول مرة، سيطلب منك الإجابة عن مجموعة الأسئلة، وإدخال تفاصيل حول وضعك الصحي؛ مثل: أي آلام تعاني منها، ومستوى اللياقة والنشاط، وجودة النوم، ووفقًا لإجاباتك، والأهداف العامة التي تريد العمل عليها؛ سيقوم مدربك الصحي بإعداد خطة التمارين المثالية لك.

يقدم تطبيق (MoovBuddy) أكثر من 250 برنامجًا للتمارين الخاصة التي طورها مجموعة من الأطباء والمعالجين الفيزيائيين لتحصل على برنامجك المخصص وفقًا لمستوى صحتك ولياقتك.

ويمكنك استخدام تطبيق (Moovbuddy) للعلاج الطبيعي الوقائي بعدة طرق بسيطة:

التمارين: ستجد جميع أنواع تمارين العلاج الطبيعي الوقائي ضمن علامة التبويب (التمارين) Exercises، ويمكنك اختيار تمارين لتخفيف الألم الذي تحسه في أي جزء من الجسم – على سبيل المثال ألم أسفل الظهر أو الرقبة أو الركبة – أو لتحسين قوامك، أو زيادة مستوى لياقتك مع تمارين القوة والتمدد.

التذكيرات والتوصيات اليومية: بالإضافة إلى التمارين المخصصة، يشجعك هذا التطبيق على تتبع كمية المياه التي تتناولها وخطواتك.

النصائح: ستجد ضمن علامة تبويب (استكشاف) Explore مجموعة مخصصة من النصائح وتمارين التمدد والإطالة الوقائية التي يمكن أن تساعد في منع الإصابات، بالإضافة إلى نصائح يومية حول بيئة العمل، وتمارين قصيرة لتحسين صحتك العقلية وتقليل القلق والتوتر من خلال تمارين التنفس.

تطبيق تطبيق (MoovBuddy) متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق للوصول إلى كافة الميزات.

2- تطبيق Pure Physiotherapy:

إذا كنت تعاني من ألم في أي جزء من أجزاء الجسم فيمكنك استخدام تطببيق (Pure Physiotherapy) لمعرفة الأسباب، وطرق العلاج المتاحة، كل ما عليك فعله هو النقر على المنطقة التي تسبب لك الانزعاج في مخطط الجسم التفاعلي المتاح في التطبيق للتعرف على أسباب الإصابة، والحصول على تمارين العلاج الطبيعي المقترحة.

ويمكنك استخدام هذا التطبيق في العلاج الطبيعي الوقائي باتباع خطط إعادة التأهيل قبل الأنشطة البدنية أو الرياضة وبعدها المتاحة في التطبيق، لتقوية أي منطقة في جسمك وللمساعدة في الحماية من الإصابات.

تطبيق (Pure Physiotherapy) متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

3- تطبيق pliability:

سواء كنت رياضيًا متمرسًا أو تبحث فقط عن طريقة للحفاظ على مرونة جسمك وتحسين لياقتك البدنية، فتطبيق (pliability) يعد الخيار المثالي لك؛ إذ يدمج التطبيق بين تمارين المرونة وتمارين التأهيل السابق، وتمارين إعادة التأهيل والتعافي والقوة لتحسين الحركة والأداء والتعافي من أي إصابات من خلال مقاطع الفيديو اليومية القصيرة المخصصة.

يقدم هذا التطبيق أكثر من 500 ساعة من المحتوى الأصلي العالي الجودة المصمم لتحسين المرونة وتقليل فرصة الإصابة وتحسين الأداء الرياضي، وتُضاف تمارين جديدة للإطالة يوميًا.

يضم تطبيق (pliability) أكثر من 1700 روتين يومي للإطالة تستهدف مناطق معينة في الجسم، ويمكنك اختيار ما يناسبك بناءً على أهدافك، ومقدار الوقت الذي لديك.

تطبيق (pliability) متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق GOWOD:

صُمم تطبيق (GOWOD) لعشاق اللياقة البدنية، فهو تطبيق رائع للوصول إلى تمارين المرونة وتحسين اللياقة البدنية، وبرامج التعافي المتعلقة بإصابات التمارين.

ويمكنك استخدام تطبيق (GOWOD) لتحسين لياقتك البدنية، بالإضافة إلى المرونة والقدرة على الحركة – المكونان الرئيسيان في العلاج الطبيعي الوقائي – ويقدم أيضًا تمارين اللياقة العالية الكثافة (CrossFit) للمبتدئين، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للمستخدمين.

يتيح لك هذا التطبيق الوصول إلى أكثر من 240 تمرينًا لتحسين المرونة مجانًا، ويمكنك إنشاء مجموعة مختارة من الحركات المفضلة لديك لإنشاء برنامج تمارين العلاج الطبيعي الخاص بك.

كما يتيح لك التطبيق تجربة الإصدار المدفوع (GOWOD Premium) لمدة 14 يومًا مجانًا قبل الاشتراك، ولكن النسخة المجانية من كافية لأداء جميع تمارين العلاج الطبيعي الوقائي.

تطبيق (GOWOD) متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق SmartWOD Workout Generator:

يقدم لك تطبيق (SmartWOD Workout Generator) التمارين والتدريبات التي تناسب المعدات المتاحة لديك، لذلك إذا كنت تمارس التمارين الرياضية في المنزل، ولا تحب التدريب في الصالات والأندية الرياضي، فتطبيق (SmartWOD) هو الخيار المثالي لك، فما عليك سوى تحديد المعدات البسيطة التي لديك في المنزل، وسيقدم لك التطبيق التمارين المناسبة لمعداتك أو تمارين لا تحتاج إلى أي معدات مثل: التمارين التي تعتمد على وزن الجسم.

وإذا كنت تسافر كثيرًا، وترغب في الحفاظ على لياقتك البدنية، فسيقدم لك التطبيق تمارين بسيطة مناسبة للسفر، بالإضافة إلى ذلك يقدم التطبيق مجموعة كبيرة من تمارين الإطالة والتمدد عبر مقاطع الفيديو التي تساعد في تحسين مرونة الجسم والحفاظ على حركة المفاصل.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.