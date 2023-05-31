تطبيقات تساعدك في تعلم البرمجة وتطوير مهاراتك

تعد مهارة البرمجة من أكثر المهارات المطلوبة والمرغوبة في عصرنا الحالي. فمع تزايد اعتماد العديد من الصناعات على التكنولوجيا، أصبحت البرمجة أساسية لفهم عالم الحوسبة وتطوير التطبيقات وحل المشكلات الرقمية. ولتسهيل عملية تعلم البرمجة طُورت العديد من التطبيقات التي تتضمن أدوات وميزات تساعد المبتدئين في تعلم لغات البرمجة المختلفة، وتساعد المبرمجين المحترفين في تطوير مهاراتهم وتعلم لغات برمجة جديدة.

تتوفر العديد من تلك التطبيقات لمُستخدمي آيفون وآيباد بشكل خاص، فإذا كنت من مُستخدمي تلك الأجهزة وترغب في تعلم البرمجة أو تطوير مهاراتك البرمجية يمكنك الاستفادة من التطبيقات التالية:

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1- تطبيق Swift Playgrounds:

يوفر تطبيق Swift Playgrounds المُتاح لمُستخدمي آيباد فقط طريقة ممتعة وسهلة لتعلم لغة Swift وهي لغة البرمجة الخاصة بشركة آبل. وقد أنشأت آبل هذا التطبيق للمطورين المبتدئين والأطفال لتعلم كيفية بناء تطبيقاتهم لنظامها الخاص.

يحتوي التطبيق على ألغاز يمكن حلها باستخدام كود برمجي، وهناك أيضًا محرر أكواد برمجية فارغ لإنشاء تطبيقاتك وألعابك الخاصة.

التطبيق مجاني بشكل كامل ويوجهك خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء تطبيقات أفضل باستخدام لغة Swift. ويُعد هذا التطبيق مثالي لأي شخص يرغب في تعلم البرمجة وليس لديه أي خبرة سابقة.

تطبيق Swift Playgrounds مُتاح لمُستخدمي آيباد في آب ستور مجانًا.

2- تطبيق Sololearn:

يضم تطبيق Sololearn مجموعة كبيرة من دورات تعليم لغات البرمجة المختلفة، مثل: Python و ++C و Javascript و Java وغيرها. ومع كل دورة تأخذها في Sololearn ستحصل على شهادة خاصة يمكنك إضافتها إلى ملف السيرة الذاتية. وبالإضافة إلى تعلم البرمجة من خلال تطبيق Sololearn يمكنك أيضًا تحسين مهاراتك البرمجية من خلال خوض مسابقات مباشرة مع مبرمجين آخرين في التطبيق.

يمكنك البدء باستخدام هذا التطبيق مجانًا، لكنك ستحتاج إلى الاشتراك في الإصدار المتميز للوصول إلى جميع الدروس والتخلص من الإعلانات.

تطبيق Soloearn مُتاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Koder:

إذا كانت لديك خبرة بسيطة في البرمجة وتبحث عن تطبيق يمكنه رفع مستوى مهاراتك، فإن Koder مناسب لك. فهذا التطبيق سيساعدك في تطوير مهاراتك في الكثير من لغات البرمجة المختلفة. ويتيح لك مشاركة الملفات مع الآخرين بسهولة ويتوافق مع منصة Dropbox ومنصات التخزين السحابي الأخرى، لتتمكن دائمًا من الوصول إلى الملفات التي تحتاجها في أي جهاز.

تطبيق Koder مُتاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور مجانًا.

4- تطبيق CodeSnack IDE:

يتميز تطبيق CodeSnack بإدماج تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعلم البرمجة. فعندما تستخدم CodeSnack للبدء بتعلم البرمجة يمكنك أن تطلب من روبوت الذكاء الاصطناعي التحقق من الكود البرمجي الذي أدخلته للبحث عن الأخطاء أو المساعدة في حل المشكلات التي تواجهها، وهذا مفيد للمبتدئين والخبراء على حد سواء.

يحتوي CodeSnack على الكثير من القوالب المدمجة (templates) للعديد من لغات البرمجة ويتيح لك أيضًا تشغيل الكود داخل التطبيق.

تطبيق CodeSnack IDE مُتاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق للوصول إلى جميع الميزات التي يوفرها.

5- تطبيق Mimo:

يساعد تطبيق Mimo أي مبتدئ أو مبرمج متمرس في تعلم لغة برمجة جديدة بسهولة، فهو يعمل بالأسلوب نفسه الذي يعمل به تطبيق تعلم اللغات الشهير Duolingo. إذ يمكنك وضع حدود لمقدار ما تريد تعلمه في يوم معين وتلقي نقاط لتحقيق أهدافك.

سيقدم لك Mimo مجموعة مخصصة من الدروس اعتمادًا على الأهداف التي حددتها، وسيساعدك في تتبع عدد الأيام التي أكملت فيها دروسك حتى تتمكن من رؤية مدى تقدم أدائك. وستتمكن أيضًا من الوصول إلى مجتمع مدمج داخل التطبيق يضم ملايين المبرمجين يمكنك الاستفادة من خبراتهم.

تطبيق Mimo مُتاح لمُستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.