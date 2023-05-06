تطبيقات تساعدك في تحسين علاقتك بالطعام

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العلاقة بين الإنسان والطعام هي علاقة معقدة ومتغيرة باستمرار، وقد تؤثر العادات غير الصحية المنتشرة في المجتمعات سلبًا في عاداتك الغذائية، فإذا كنت تعاني من اضطرابات الأكل وترغب في تحسين علاقتك بالطعام، ستجد الكثير من التطبيقات التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل لتحقيق التوازن في عاداتهم الغذائية، و في هذا المقال، سنعرض أبرز تلك التطبيقات:

1- تطبيق Nourishly:

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Nourishly هو تطبيق مصمم لمساعدتك في بناء علاقة صحية ومتوازنة مع الطعام والتعافي من اضطرابات الأكل، ويحتوي على ميزات متعددة تساعدك في تتبع وجباتك اليومية ومشاعرك، ومن تلك الميزات ما يلي:

تخطيط الوجبات (Meal Planning): يقدم هذا القسم أنظمة غذائية تتضمن وجبات طعام محددة، ويمكن أن يساعد اختيار واحد من تلك الأنظمة في تخفيف الضغط فيما يتعلق بتحديد ماذا تأكل كل يوم مما يُسهّل إصلاح علاقتك بالطعام.

ميزات تتبع الوجبات والوجبات الخفيفة (Meals and snacks tracking): يمكنك من خلال هذه الميزات تسجيل شعورك عند تناول الطعام، ويمكنك أيضًا تسجيل مستويات الجوع قبل الوجبات وبعدها.

ميزات تتبع الأفكار والمشاعر (Track thoughts and feelings): تسمح لك هذه الميزات بتدوين مخاوفك وأفكارك المرتبطة بالتغذية والطعام الذي تتناوله للمساعدة في تحديد أي محفزات أو مشكلات مرتبطة بالأكل وأسلوب التغذية.

Logs: يعرض هذا القسم أنماط أكلك ومؤشرات حول سلامتك اعتمادًا على المعلومات التي تضيفها إلى التطبيق أثناء تتبع الوجبات وتتبع الأفكار والمشاعر.

تطبيق (Nourishly) مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

2- تطبيق Way:

يهدف تطبيق Way إلى مساعدتك في تحسين علاقتك بالطعام والتركيز في الأمور التي تجعلك تشعر بالرضا عن جسمك، وذلك استنادًا إلى الوعي أو اليقظة (mindfulness) والعلاج السلوكي المعرفي (Cognitive Behavioral Therapy).

فبدلاً من مساعدتك في اتباع نظام غذائي صارم، يستخدم تطبيق Way أسلوب مختلف يعتمد على طرح أسئلة لمساعدتك في الكشف عن الأفكار والعواطف والمشاعر التي تحكم علاقتك بالطعام.

تُطرح هذه الأسئلة ضمن ما يُسمى جلسات (sessions) وتكون تلك الجلسات سريعة وممتعة ومسلية وغنية بالمعلومات وتساعدك في زيادة الوعي الذاتي حول أنماط الأكل وكيفية التفكير بالطعام والتغذية. بالإضافة إلى تعزيز قبول الذات والسيطرة على المشاعر السلبية الذي يمكن أن تؤثر في جوانب حياتك المختلفة ومنها النظام الغذائي وعلاقتك بالطعام.

تطبيق Way مُتاح لمُستخدمي آيفون فقط في آب ستور مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق feel better – deliciously ella:

قد لا يساعد التركيز كثيرًا في تحسين أنماط التغذية بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل، بل يؤثر سلبًا في صحتهم النفسية، وقد يكون التركيز في تحسين بعض الجوانب الأخرى من حياتهم هو الحل الأفضل والذي سيساعدهم تلقائيًا في تحسين علاقتهم بالطعام.

يُعد تطبيق (Feel Better – Deliciously Ella) مناسبًا لتلك الحالات، فهو يوفر وصفات صحية ومغذية وأدوات أخرى تساعد في تحسين نمط حياتك بشكل عام دون الإفراط في التركيز في الأنظمة الغذائية الصارمة وحساب السعرات الحرارية وغيرها.

يوفر هذا التطبيق مجموعة من الوصفات النباتية المصنوعة من مكونات صحية وبدون تركيز في عدد السعرات الحرارية. بالإضافة إلى التمارين المنزلية البسيطة، مثل: اليوجا والبيلاتس، وتمارين التأمل والتنفس العميق وغيرها. كما يوجد قسم كامل مخصص لتحسين النوم، يحتوي على أدوات لمساعدتك في النوم بشكل أفضل، مثل: الأصوات المهدئة وطرق الاسترخاء وغيرها.

تطبيق (feel better – deliciously ella) مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4 – تطبيق RR Eating Disorder Management:

يُعد تطبيق (RR Eating Disorder Management) هو الخيار المناسب للأشخاص الذين يبحثون عن طرق لإدارة رحلتهم إلى الشفاء من اضطرابات الأكل، مثل: فقدان الشهية العصبي، واضطراب نهم الأكل. بالإضافة إلى ذلك يقدم التطبيق طرق لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل عامة في تناول الطعام والوزن والشكل.

يستند هذا التطبيق في عمله إلى تقنيات العلاج السلوكي المعرفي وأبحاث المراقبة الذاتية، إذ يتيح لك الاحتفاظ بسجل للوجبات والأفكار والمشاعر مما يساعدك في معرفة أسباب اضطراب الأكل لديك ويقدم لك طرق مخصصة لعلاجها. ويقدم لك رسوم بيانية لمساعدتك في تتبع تقدمك بسهولة.

تطبيق (RR Eating Disorder Management) مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.