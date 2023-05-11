تطبيقات تساعدك في الحفاظ على صحتك أثناء السفر

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إن السفر تجربة رائعة وممتعة، ولكنه قد يؤثر بشكل كبير في صحتك بسبب التغيرات في النظام الغذائي وساعات النوم والجلوس لفترات طويلة. ومع ذلك، طوّرت العديد من التطبيقات لمساعدة المسافرين في الحفاظ على صحتهم أثناء السفر.

بعض هذه التطبيقات يذكرك بمواعيد الدواء، وبعضها يساعدك في التواصل مع الأطباء في الدولة التي ترغب في الذهاب إليها، وبعضها يمنحك نصائح عامة حول كيفية الحفاظ على الصحة أثناء السفر وغير ذلك.

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وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز التطبيقات التي يمكنك استخدامها للحفاظ على صحتك والبقاء بحالة جيدة أثناء السفر:

1- تطبيق Medisafe Pill Reminder:

Medisafe Pill Reminder هو تطبيق مصمم لمساعدتك في تتبع أدويتك، فهذا التطبيق سيساعدك في تذكر تناول الأدوية اليومية التي تحتاجها أثناء سفرك من خلال مجموعة متنوعة من الميزات السهلة الاستخدام، مثل: التذكير بوقت أخذ الدواء، وإنشاء روتين لتناول الأدوية وإمكانية وضع علامة بجانب أسماء الأدوية التي تناولتها، بالإضافة إلى إمكانية تتبع الأعراض الجانبية للأدوية، مثل: آلام البطن وحرقة المعدة وغيرها لتحديد أنواع الأدوية التي يجب تغييرها.

تطبيق Medisafe Pill Reminder مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Google Translate:

عند السفر إلى دولة لا تعرف كيف تتكلم لغتهم، سيكون من الصعب التواصل مع السكان المحليين، وإذا كنت مريضًا، ستحتاج إلى شرح مشكلتك للصيدلي أو الطبيب بلغة واضحة لتلقي الرعاية الطبية المناسبة، ولكنك لن تتمكن من التحدث بشكل جيد لعدم معرفتك بلغتهم.

ولحل مشكلة اللغة، يمكنك الاستعانة بتطبيق ترجمة جوجل، الذي يضم العديد من الميزات لترجمة النصوص بطرق مختلفة، مما يساعدك في التواصل مع الآخرين بسهولة، والحصول على المساعدة والرعاية المناسبة في حالات الطوارئ التي قد تتعرض لها أثناء سفرك.

وفيما يلي أمثلة على الميزات التي يوفرها تطبيق Google Translate:

ترجمة النصوص والكتابة بخط اليد: يمكنك التقاط صور للنص المطبوع، أو كتابة الكلمات والعبارات، أو رسم الأحرف والكلمات بخط يدك وستحصل على ترجمة فورية للغة التي تريدها.

وضع المحادثة (Conversation mode): يمكنك ترجمة الصوت وإجراء محادثة مع شخص يتحدث لغة مختلفة. وما عليك سوى النقر فوق رمز المحادثة البدء بالتحدث مع الآخرين.

حفظ العبارات المترجمة: يمكنك حفظ بعض العبارات المترجمة للعودة إليها في أي وقت.

تطبيق Google Translate مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

3- تطبيق Google Maps:

باستخدام تطبيق (خرائط جوجل) Google Maps، يمكنك تنزيل الخرائط لعرضها بدون اتصال بالإنترنت وهذا سيساعدك في الوصول إلى بعض الأماكن عندما تكون شبكة الهاتف المحمول غير متوفرة.

يمكنك الاحتفاظ بخرائط للأماكن المهمة مثل: الصيدليات المحلية والمراكز الطبية ومحلات السوبر ماركت لتسهيل الوصول إليها في حالات الطوارئ.

تطبيق Google Maps مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق AllTrails:

إذا كنت من محبي المشي لمسافات طويلة، فسيساعدك تطبيق AllTrails في تحسين تجربة المشي لمسافات طويلة بتوفير خرائط غير متصلة بالإنترنت وميزات تساعدك في أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتك أثناء المشي في طرق محددة.

إذ يوفر هذا التطبيق تفاصيل للطريق الذي ترغب في السير فيه، ويمنحك مؤشرات حول حالة الطقس ودرجات الحرارة، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية. ويمكنك أيضًا استخدام ميزة Lifeline لإعلام أصدقائك بمكانك مما يساعدهم في الوصول إليك بسهولة إذا تعرّضت إلى حالة طارئة.

تطبيق AllTrails مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Centers for Disease Control and Prevention:

يقدم تطبيق Centers for Disease Control and Prevention (CDC) دليل معلومات حول جميع الأمور المتعلقة بالسفر والصحة. إذ يمكنك تحديد وجهتك في التطبيق للعثور على معلومات محددة حول اللقاحات المطلوبة، وكيفية البقاء بصحة جيدة في المكان الذي ستزوره. كما يقدم هذا التطبيق نصائح عامة للمسافرين، ونصائح حول السياحة العلاجية، وموارد صحية أخرى تساعدك في الحفاظ على صحتك أثناء السفر.

تطبيق CDC مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.