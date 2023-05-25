تطبيقات تساعدك في أتمتة المهام في حواسيب ماك 

تتوفر العديد من التطبيقات المخصصة لأتمتة المهام في حواسيب ماك، وتكمن أهمية هذه التطبيقات في تسهيل العمل، وتوفير الوقت والجهد وتعزيز الإنتاجية.

فإذا كنت تقوم بالعديد من المهام المكررة يوميًا في حاسوب ماك، يمكنك الاستعانة بالتطبيقات التالية لأتمتة بعض تلك المهام:

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1- تطبيق Hazel لأتمتة تنظيم الملفات:

إذا كان سطح المكتب في حاسوبك مليء بالملفات سيساعدك تطبيق Hazel في تنظيمها. إذ يمكن لتطبيق Hazel تنظيم المجلدات المتعددة وتغيير مكانها وإعادة تسميتها وفرزها بناءً على تفضيلاتك تلقائيًا.

على سبيل المثال: يمكنك أن تطلب من Hazel مراقبة سطح المكتب وإرسال ملفات PDF تلقائيًا إلى موقع مختلف في الحاسوب، وإعادة تسمية الملفات ووضع علامة على أنواع معينة من الملفات. كما أن لديه القدرة على حذف الملفات تلقائيًا، وعند حذف تطبيق معين، يتخلص تلقائيًا من الملفات المتعلقة بالتطبيق.

يمكنك تحميل تطبيق Hazel والاستفادة من النسخة التجريبية المجانية وللاستمرار في استخدامه يجب شراء التطبيق مقابل 42 دولارًا.

2- تطبيق AlDente لإدارة بطارية حواسيب ماك:

يمكن لتطبيق AlDente الاهتمام بصحة البطارية في حاسوب ماك، رغم أن حواسيب ماك تأتي مع خيار يسمى Optimized Battery Charging، والذي يبطئ سرعة الشحن عند وصول طاقة البطارية إلى 80% لكن تطبيق AlDente يمكنه إيقاف شحن الحاسوب تلقائيًا عند الوصول إلى نسبة مئوية مخصصة تحددها أنت أو درجة حرارة معينة.

يتوفر إصدار مجاني من تطبيق AlDente لكن مع ميزات محدودة، وإذا أردت الوصول إلى جميع الميزات فيمكنك الاشتراك في الإصدار الاحترافي Pro مقابل 29 دولارًا.

3- تطبيق Amphetamine:

Amphetamine هو تطبيق مجاني يمنع حاسوب ماك من الدخول في وضع (الراحة) sleep. ويمكنك تحديد الأوقات التي تريد أن تمنع حاسوبك من التوقف مؤقتًا. على سبيل المثال: يمكن لتطبيق Amphetamine أن يمنع حاسوب ماك من الراحة إذا كان تنزيل برنامج معين قيد التنفيذ، أو عندما يكون الحاسوب متصل بشبكة الواي فاي المنزلية، أو إذا ربطت ملحق معين بالحاسوب عبر خدمة البلوتوث.

تطبيق Amphetamine مُتاح في Mac App Store مجانًا.

4- تطبيق Keysmith لتسريع عملك:

إذا وجدت نفسك تنفذ الإجراءات نفسها باستمرار استخدام لوحة المفاتيح، فيمكنك استخدام تطبيق Keysmith لإنشاء اختصارات مخصصة لتسهيل المهام. إذ يمكنك تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح لفتح متصفح جوجل كروم أو لتحديد النص أو استخدام الميكروفون وغير ذلك.

يُطلق على كل إجراء تخصصه اسم macro، ويتيح لك Keysmith استخدام ما يصل إلى خمسة منها مجانًا، وإذا كنت ترغب في استخدام المزيد من macro، فيمكنك شراء التطبيق مقابل 54 دولارًا.

5- تطبيق Shortcat للتحكم في الحاسوب باستخدام لوحة المفاتيح:

إذا كنت ممن يفضلون استخدام اختصارات لوحة المفاتيح، فربما ترغب في التحكم في حاسوب ماك بالكامل باستخدام لوحة المفاتيح. في هذه الحالة، يمكنك تجربة تطبيق Shortcat الذي يتيح لك إنجاز العديد من المهام دون استخدام الماوس، مما يسمح لك بالعثور على أي شيء في الشاشة والنقر فوقه باستخدام لوحة المفاتيح فقط.

على سبيل المثال: يمكنك كتابة كلمة Add باستخدام لوحة المفاتيح لتحديد زر (+) في الشاشة، أو كتابة OK للنقر فوق زر التأكيد أو زر موافق الظاهر في الشاشة.

6- تطبيق Stecker:

Stecker هو تطبيق مفيد ومجاني لمالكي حواسيب ماك الذين يستخدمون مجموعة من الملحقات مع الحاسوب. وباستخدام هذا التطبيق، يمكنك أتمتة المهام بناءً على الملحق المتصل بالحاسوب، مثل: تعطيل لوحة المفاتيح الخاصة بحاسوب ماك عند توصيل لوحة مفاتيح خارجية. كما يمكنك أتمتة العديد من الإجراءات المرتبطة بالملحقات الأخرى مثل: الماوس أو سماعة الأذن أو أي ملحق آخر متصل بحاسوب ماك.

تطبيق Stecker مُتاح في Mac App Store مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.