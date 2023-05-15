برامج مجانية لتحرير البودكاست

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يشهد مجال البودكاست نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت هذه الطريقة شائعة لنشر المحتوى المسموع. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يريدون إطلاق برامج بودكاست خاص بهم، يزداد الطلب على برامج تحرير البودكاست المتوفرة للحواسيب الشخصية.

ورغم وجود العديد من برامج تحرير الصوتيات الباهظة الثمن، يتوفر اليوم العديد من البرامج المجانية لتحرير البودكاست المتاحة للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز. وفي هذا المقال، سنستعرض خمسة من أبرز تلك البرامج:

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1- برنامج WavePad :

WavePad هو برنامج لتحرير المقاطع الصوتية سيساعدك في البدء بمجال البودكاست، إذ يمكنك تسجيل البودكاست مباشرة في WavePad أو إضافة تسجيلاتك السابقة ثم تحريرها، وستجد في هذا البرنامج الكثير من الأدوات المختلفة لمساعدتك في تحرير المقاطع الصوتية.

يوفر WavePad كل الأدوات الأساسية اللازمة لتحرير البودكاست، مثل: أدوات القص والنسخ واللصق، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن WavePad الكثير من التأثيرات الصوتية التي يمكنك الاستفادة منها مثل: التضخيم وتأثيرات إزالة الضوضاء.

يعد WavePad مناسبًا لأي شخص يتطلع إلى تعديل البودكاست الخاص به مجانًا، بغض النظر عن مستوى الخبرة. إذا كنت جديدًا في مجال تحرير البودكاست، فهناك العديد من مقاطع الفيديو التعليمية المُتاحة داخل WavePad نفسه.

برنامج WavePad مُتاح للتنزيل في حواسيب ويندوز مجانًا.

2- برنامج Spreaker Studio:

يُعد Spreaker Studio واحد من أفضل البرامج لبدء رحلة إنشاء البودكاست، وهو تابع لمنصة Spreaker وهي منصة بودكاست تُسهّل نشر حلقات البودكاست وتحقيق الدخل من نشره.

إذا لم تسنخدم أبدًا أدوات التحرير الصوتي من قبل، فقد يكون Spreaker Studio خيارًا جيدًا للبدء. فهو يضم واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، حيث يمكنك الوصول بسهولة إلى أدوات تحرير البودكاست، كما يحتوي على مؤثرات صوتية متعددة يمكنك إضافتها إلى التسجيل الصوتي.

برنامج Spreaker Studio مُتاح للتنزيل في حواسيب ويندوز مجانًا.

3- برنامج AudioDirector 365 :

إذا كنت تبحث عن برنامج لتحرير البودكاست يضم عدد كبير من الميزات، فقد يكون AudioDirector 365 مناسب لاحتياجاتك. إذ يوفر العديد من ميزات تحرير التسجيلات الصوتية مثل: القطع، وضبط مستويات الصوت، وتعزيز الصوت وغير ذلك الكثير وستجد أيضًا خيارات لإدماج التسجيلات معًا.

يأتي AudioDirector 365 أيضًا مع مجموعة متنوعة من الميزات التي تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لتعديل التسجيلات وإزالة الضوضاء وأي تشويش، وتحسين جودة الصوت.

يُتيح برنامج AudioDirector 365 تجربة ميزات الذكاء الاصطناعي مجانًا لمدة 30 يومًا، وإذا أردت الوصول إليها بشكل دائم فيمكنك الاشتراك بالخطة المدفوعة.

برنامج AudioDirector 365 مُتاح للتنزيل في حواسيب ويندوز مجانًا مع إمكانية الاشتراك.

4- برنامج Audacity:

يُعدّ Audacity واحد من البرامج الأكثر شيوعًا لتحرير الصوت، ويضم هذا البرنامج أدوات لتسجيل المقاطع الصوتية أو تحرير المقاطع المسجلة سابقة. ويدعم Audacity مجموعة كبيرة من التأثيرات بالإضافة إلى توفير جميع أدوات تحرير الصوت التي قد تحتاجها لتحرير البودكاست.

يأتي هذا البرنامج مع مجموعة من الإضافات (plugins) التي يمكنك تثبيتها. وهناك الكثير من تلك الإضافات يمكنك تنزيلها مجانًا، وكلها صنعها مستخدمون أرادوا توسيع إمكانيات برنامج Audacity في تحرير المقاطع الصوتية.

برنامج Audacity مُتاح للتنزيل في حواسيب ويندوز مجانًا.

5- برنامج GoldWave:

GoldWave هو برنامج تحرير بودكاست مجاني مُتاح للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، ويُعد خيار جيد إذا كنت تريد برنامج بسيط ولكنه لا يفتقر إلى الميزات الرئيسية.

يوفر برنامج GoldWave أدوات تحرير الصوت الأساسية التي ستحتاجها لتحرير البودكاست، مثل: القطع والنسخ وإزالة التشويش وغيرها. كما يحتوي على الكثير من التأثيرات الصوتية التي يمكنك تطبيقها في المقاطع الصوتية الخاصة بك.

برنامج GoldWave مُتاح للتنزيل في حواسيب ويندوز مجانًا.