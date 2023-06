كل ما تحتاج معرفته عن روبوت الدردشة القادم في إنستاجرام .. عاجل

تُعد شركة (ميتا) Meta إحدى الشركات الرائدة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، لذلك سارعت بدخول سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي السريع النمو، إذ عملت على إدماجه في ميزات مختلفة عبر منصتها بما يشمل الإعلانات، ولكنها الآن تختبر روبوتًا للدردشة في منصة إنستاجرام لتعزيز تجربة المستخدم.

شارك (أليساندرو بالوزي) Alessandro Paluzzi في تغريدة بعض ميزات روبوت الدردشة القادم في إنستاجرام، ونشر لقطة شاشة للروبوت لدعم تسريبه.

الجدير بالذكر أن (بالوزي) هو باحث في التطبيقات، وقد سرب العديد من الميزات الجديدة القادمة إلى منصات مختلفة في الماضي، ويعتبر مصدرًا موثوقًا لهذه النوعية من الأخبار.

إليك كل ما تريد معرفته عن روبوت الدردشة القادم في إنستاجرام:

وفقًا للقطة الشاشة التي نشرها (بالوزي) فإن روبوت الدردشة التفاعلي القادم في منصة إنستاجرام يمكن أن يساعدك في أداء العديد من المهام مثل:

#Instagram is working on bringing AI Agents (Bots 🤖) to your chats for a more fun and engaging experience 👀

ℹ️ AI Agents will be able to answer questions and give advice.

You'll be able to choose from 30 different personalities. pic.twitter.com/4eWLBbvs8w

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 5, 2023