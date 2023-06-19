إعدادات يمكنك ضبطها بعد شراء آيفون جديد لتحسين تجربة الاستخدام

يُعد آيفون من أبرز الهواتف الذكية التي يستخدمها الملايين حول العالم، فهو يقدم مستوى عالي من الأمان بفضل منظومة آبل التقنية. وعندما تقتني هاتف آيفون جديد، ستشعر بالحماس للبدء باستخدامه فورًا، لكن هناك بعض الإعدادات التي يمكنك ضبطها في آيفون لتحسين تجربة استخدامه، وسنذكر منها ما يلي:

1- ضبط إعدادات شاشة آيفون:

يُعد تخصيص إعدادات شاشة آيفون من الأشياء الأولى التي يجب القيام بها بعد تشغيل آيفون لأول مرة، لضبط الإضاءة والسطوع بما يناسبك.

ولتخصيص إعدادات الشاشة؛ اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر(الشاشة والسطوع) Display & Brightness. من هناك، يمكنك اختيار الوضع الفاتح (light) أو الداكن (dark) أو ضبط تلك الأوضاع لتتغير تلقائيًا اعتمادًا على الوقت.

قد ترغب أيضًا في تفعيل True Tone وهي ميزة تضبط ألوان الشاشة والإضاءة تلقائيًا بناءً على الإضاءة المحيطة بك. وإذا كنت ترغب في حماية بصرك، ففكر في إعداد جدول زمني لتشغيل Night Shift تلقائيًا، وهي ميزة تعمل كمرشح للضوء الأزرق وتغير ألوان الشاشة إلى درجات أكثر دفئًا.

2- تحقق من الضمان:

يأتي هاتف آيفون الجديد مع ضمان من آبل لمدة عام واحد. ولكن إذا كان هاتف آيفون الذي اشتريته مُستخدمًا، فمن المحتمل أن تكون صلاحية الضمان قد انتهت أو تبقى منها بضعة أشهر فقط.

وللتحقق من ذلك، انتقل إلى صفح Check Device Coverage وأدخل الرقم التسلسلي لهاتفك. وإذا كان هاتف آيفون جديدًا تمامًا، فسيكون لديك أيضًا خيار الترقية إلى ضمان +AppleCare في غضون 60 يومًا من شراء الهاتف.

3- اضبط إعدادات الأمان:

عند شراء هاتف آيفون جديد لا بد من إعداد ميزات المصادقة البيومترية، وذلك بالانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (Face ID & Passcode) أو (Touch ID & Passcode) للطرز القديمة، وابدأ بإعداد هذه الميزة. ويمكنك أيضًا تفعيل Face ID أو Touch ID عند إجراء عملية شراء في آب ستور، وللتعبئة التلقائية لكلمات المرور، واستخدامات Apple Pay.

من ناحية أخرى، تأكد من إعداد Find My في هاتف آيفون الجديد لتتمكن من تتبع هاتفك إذا ضاع أو سُرق، ويمكنك القيام بذلك بالانتقال إلى الإعدادات ثم انقر فوق اسمك، ثم اختر Find My.

يمكنك التحقق من موقع جميع أجهزة آبل الخاصة بك باستخدام هذا التطبيق طالما أنها تستخدم معرّف آبل (Apple ID) نفسه في جميع الأجهزة.

4- اضبط إعدادات الخصوصية للحد من التتبع:

يمكنك الاستفادة من الإعدادات الخاصة بالإعلانات في هاتف آيفون لتعزيز خصوصيتك، والحد من تتبع نشاطك بهدف إظهار إعلانات مناسبة لك. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم اختر (الخصوصية والأمان) Privacy & Security. اختر (Apple Advertising) وتأكد من إيقاف تشغيل إعداد (الإعلانات المخصصة) Personalized Ads. بعد ذلك، تأكد من تفعيل خيار (السماح للتطبيقات بطلب التتبع) Allows Apps to Request to Track، إذ تحد هذه الميزة من تتبع موقعك ونشاطك وتضمن أن تختار أنت بنفسك التطبيقات التي تريد السماح لها بالتتبع. بعد تشغيل هذه الميزة وتثبيت تطبيق جديد في الهاتف، ستظهر لك نافذة منبثقة عند فتح التطبيق لأول مرة تسأل إذا كنت تريد السماح لهذا التطبيق بالتتبع أم لا.

5- استخدم النسخ الاحتياطي في iCloud:

يُعد iCloud أفضل طريقة للتخزين السحابي والنسخ الاحتياطي لمُستخدمي أجهزة آبل، ومن خلاله يمكنك الاحتفاظ بنسخة من صورك وملفاتك وجميع بياناتك الخاصة، واستعادتها في أي وقت. وعند التسجيل في iCloud، تحصل تلقائيًا على 5 جيجابايت من التخزين السحابي المجاني.

ولإعداد النسخ الاحتياطي في آيكلاود، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق اسمك. اختر iCloud ثم فعّل خيار iCloud Backup.

بعد تفعيله سينسخ آيفون بياناتك تلقائيًا يوميًا عند قفله وشحنه وتوصيله بشبكة الواي فاي. ويمكنك اختيار التطبيقات التي تريد تمكين النسخ الاحتياطي فيها من داخل صفحة إعدادات iCloud.