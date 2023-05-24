إضافات كروم لتعرّف معاني الكلمات أثناء التصفح

إذا كنت تقرأ كثيرًا عبر الإنترنت، فستصادف كلمات جديدة ترغب في تعرف معناها وكيفية نطقها وخاصةً إذا كنت تتعلم لغة جديدة. ولكن إذا تركت صفحة الويب التي تقرأ فيها وانتقلت إلى تبويب آخر للبحث عن معنى كلمة معينة فإن ذلك سيقلل التركيز، لذا؛ سيكون من الأفضل لك استخدام واحدة من إضافات كروم التي توضح المعنى بمجرد تحديد كلمة ما.

مع هذه الإضافات، يمكنك التركيز في القراءة واستكمالها دون ترك التبويب الحالي، ومعظم هذه الإضافات تستخدم قواميس ممتازة مما يضمن توفير المعاني الصحيحة للكلمات.

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إليك أبرز خمس إضافات لمتصفح جوجل كروم لتعرّف معاني الكلمات:

1- إضافة Google Dictionary:

قاموس جوجل (Google Dictionary) واحدة من إضافات متصفح كروم التي طورتها شركة جوجل والتي توفر معاني الكلمات مباشرة في صفحة الويب النشطة التي تعمل فيها. إذ يمكنك النقر مرتين فوق كلمة لإظهار معناها، ويمكنك أيضًا الاستماع إلى نطقها من النافذة المنبثقة. وإذا لم تظهر النافذة المنبثقة عند النقر المزدوج، فقد تحتاج إلى تحديث الصفحة بعد تثبيت الإضافة.

تحتوي إضافة قاموس جوجل على ميزة بحث مدمجة يمكنك الوصول إليها بالنقر فوق رمز الإضافة الموجود في قائمة الإضافات Extensions الظاهرة بجوار شريط البحث في متصفح كروم. وعند استخدام ميزة البحث، يمكنك كتابة الكلمة التي تريد البحث عنها، وستحصل على معنى أكثر تفصيلاً، مع إظهار المرادفات.

إضافة Google Dictionary مُتاحة للتنزيل مجانًا في متصفح جوجل كروم.

2- إضافة Definer:

Definer هي إضافة لمتصفح كروم وهي عبارة عن قاموس للمعاني وتضم ميزات عديدة تساعدك في تحسين تجربة القراءة عبر الإنترنت بشكل كبير. ومثل قاموس جوجل يمكنك البحث عن معنى كلمة إما بالنقر فوقها مرتين أو باستخدام شريط البحث المدمج في الإضافة.

عندما تنقر مرتين فوق كلمة، تظهر نافذة منبثقة تتضمن معنى الكلمة وتتيح لك اختيار المصدر الذي تريد استخدامه للحصول على المعنى، حيث ستجد مجموعة من التبويبات الظاهرة في الجهة اليُسرى والتي تتضمن: قاموس جوجل، و(DuckDuckGo Instant Answers) وويكيبيديا، وترجمة جوجل، وبحث جوجل. ويمكنك أيضًا الاستماع إلى نطق الكلمة بالنقر فوق رمز مكبر الصوت.

بالإضافة إلى مجموعة الميزات المتعددة الاستخدامات، تتمتع إضافة Definer بتصميم جذاب بصريًا، وتحتوي على العديد من خيارات التخصيص التي تتيح لك تغيير مظهر الإضافة وإضافة المزيد من اللغات.

إضافة Definer مُتاحة للتنزيل مجانًا في متصفح جوجل كروم.

3- إضافة Dictionariez:

Dictionariez هي إضافة لمتصفح جوجل كروم وهي عبارة عن قاموس يوفر لك معاني للكلمات أثناء تصفح الإنترنت، ومثل معظم الإضافات في هذه القائمة، فإن Dictionariez تدعم إيماءة النقر المزدوج لعرض معنى الكلمة المحددة، أو يمكنك كتابة الكلمة في النافذة المنبثقة الخاصة بالإضافة. كما توفر Dictionariez خيار للاستماع إلى نطق الكلمات الإنجليزية باللهجات المختلفة، مثل: المملكة المتحدة (UK) والولايات المتحدة (US).

تخزن Dictionariez سجل الكلمات التي بحثت عنها حتى تتمكن من العودة إليها ومشاهدتها في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على ما يقرب من عشرة مصادر للمعاني يمكنك الاختيار منها من الإعدادات، ومن تلك المصادر ChatGPT.

إضافة Dictionariez مُتاحة للتنزيل مجانًا في متصفح جوجل كروم.

4- إضافة Dictionary Lookup:

Dictionary Lookup هي إضافة تتضمن قاموس بسيط يوفر نافذة منبثقة كلما نقرت مرتين فوق كلمة أثناء الضغط على زر Alt في لوحة المفاتيح، وتوضح المعنى التفصيلي للكلمة، بالإضافة إلى مرادفاتها وكيفية نطقها.

يمكنك تخصيص الإعدادات الخاصة بهذه الإضافة، باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى قائمة الإضافات (Extensions) بالنقر فوق رمز البازل الظاهر بجانب شريط البحث في متصفح كروم. انقر فوق رمز Pin الظاهر بجانب إضافة Dictionary Lookup لتثبيتها في شريط كروم العلوي وتسهيل الوصول إليها. بعد تثبيت الإضافة، انقر فوقها واختر Options للوصول إلى قائمة الإعدادات. في الإعدادات، يمكنك ضبط Mouse lookup modifier على None إذا كنت لا ترغب في الضغط على Alt أثناء النقر المزدوج. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح وخيارات المحتوى وحجم النافذة المنبثقة وفقًا لتفضيلاتك.

إضافة Dictionary Lookup مُتاحة للتنزيل مجانًا في متصفح جوجل كروم.

5- إضافة Instant Dictionary:

تُسهل إضافة Instant Dictionary تعلم كلمات جديدة بتقديم معانٍ مختلفة للكلمة نفسها عند استخدامها بطرق مختلفة، ويساعد هذا في فهم المصطلحات المعقدة في سياقات مختلفة.

تدعم هذه الإضافة العديد من مواقع الويب، مثل: مستندات جوجل (Google Docs) حتى تتمكن من البحث عن الكلمات أثناء الكتابة دون ترك المستند وفتح تبويب جديد في المتصفح.

تحتوي إضافة Instant Dictionary أيضًا على ميزة بحث يمكنك الوصول إليها بالنقر فوق أيقونتها، ومثل إضافة قاموس جوجل ستحصل على مزيد من التفاصيل حول كلمة ما إذا بحثت عنها باستخدام ميزة البحث المدمجة. بالإضافة إلى ذلك، تحفظ هذه الإضافة سجل البحث الخاص بك للعودة غليه في أي وقت.

إضافة Instant Dictionary مُتاحة للتنزيل مجانًا في متصفح جوجل كروم.