إصدار iOS 16.5 يستنزف بطارية آيفون بسرعة .. إليك الحل

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون على مدار الأيام القليلة الماضية من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت إصدار iOS 16.5 الجديد الذي طرحته آبل الأسبوع الماضي، والذي من المحتمل أن يكون التحديث الرئيسي الأخير قبل الكشف عن نظام iOS 17 في مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) الأسبوع القادم.

يتضمن تحديث iOS 16.5 مجموعة من الميزات الجديدة والإصلاحات الأمنية؛ إذ يضم أكثر من 30 إصلاحًا أمنيًا. ومع ذلك، ظهرت العديد من الشكاوى حول ارتفاع درجة الحرارة مصحوبة بسرعة نفاد شحن البطارية، وهناك من يشتكي من تأثر سرعة الشحن أيضًا.

وقد ظهرت هذه الشكاوى بكثرة في موقع تويتر، و Reddit، بالإضافة إلى منتدى آبل الرسمي للدعم الفني، وغيرها.

@AppleSupport iOS 16.5 seems to be burning power and generating heat substantially faster/more than 16.4x. Down to 65% in under 1h45m off charge. Normally lasts way longer. iPhone 11Pro.

