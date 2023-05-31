إصدار iOS 16.5 يستنزف بطارية آيفون بسرعة .. إليك الحل

اشتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون على مدار الأيام القليلة الماضية من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت إصدار iOS 16.5 الجديد الذي طرحته آبل الأسبوع الماضي، والذي من المحتمل أن يكون التحديث الرئيسي الأخير قبل الكشف عن نظام iOS 17 في مؤتمر آبل للمطورين (WWDC 2023) الأسبوع القادم.

يتضمن تحديث iOS 16.5 مجموعة من الميزات الجديدة والإصلاحات الأمنية؛ إذ يضم أكثر من 30 إصلاحًا أمنيًا. ومع ذلك، ظهرت العديد من الشكاوى حول ارتفاع درجة الحرارة مصحوبة بسرعة نفاد شحن البطارية، وهناك من يشتكي من تأثر سرعة الشحن أيضًا.

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وقد ظهرت هذه الشكاوى بكثرة في موقع تويتر، و Reddit، بالإضافة إلى منتدى آبل الرسمي للدعم الفني، وغيرها.

@AppleSupport iOS 16.5 seems to be burning power and generating heat substantially faster/more than 16.4x. Down to 65% in under 1h45m off charge. Normally lasts way longer. iPhone 11Pro. — Mark Simmons (@MarkDSimmons) May 19, 2023

إذا كنت تعاني مع بطارية آيفون بعد تثبيت إصدار iOS 16.5؛ فيمكنك اتباع الحلول التالية:

في البداية؛ لا تقلق من ارتفاع درجة الحرارة وسرعة استنزاف بطارية هاتفك بعد تثبيت أي تحديث لنظام التشغيل إلا بعد مرور عدة أيام، وذلك لأن الهواتف الذكية ومنها بالتأكيد هاتف آيفون تحتاج إلى تنفيذ عدد من المهام في الخلفية بعد تثبيت أي تحديث، وهذه العملية بالطبع تستهلك طاقة البطارية أكثر من المعتاد، ولكن بمجرد اكتمال كل هذه المهام الإضافية ستعود البطارية إلى طبيعتها.

يرجع بعض الخبراء سرعة نفاد بطارية آيفون بعد تثبيت أي تحديث إلى عدة أسباب، منها:

تنفيذ هاتف آيفون الكثير من المهام في الخلفية لبعض الوقت بعد تثبيت تحديث جديد، مثل: إعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام والملفات المخزنة في الجهاز، وهي عملية قد تستمر لعدة ساعات أو عدة أيام بحسب طراز الهاتف الذي تستخدمه.

التطبيقات والألعاب التي قد لا تكون متوافقة مع إصدار iOS 16.5 بعد تثبيته.

الميزات والإضافات الجديدة في النظام التي قد تؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة، خاصةً إذا كان الهاتف قديمًا.

ما هي الحلول التي يمكنك اتباعها لتحسين بطارية آيفون؟

1- أعد تشغيل هاتفك:

قد تستغرب هذه الخطوة الآن؛ لأن عملية التحديث تعيد تشغيل آيفون تلقائيًا، ولكنها قد تساعد في حل المشكلة، لأن عملية إعادة التشغيل التي تحدث بعد تثبيت التحديث تؤدي إلى تشغيل مجموعة من المهام، مثل: إعادة فهرسة الملفات وإعادة ضبط البطارية، لذلك إعادة التشغيل الثانية قد تساعد في إصلاح الأمر.

وقد نجحت هذه الخطوة بالفعل مع العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، كما أن الأمر لن يستغرق منك أكثر من دقيقتين.

2- حدث جميع التطبيقات الموجودة في هاتفك:

قد لا تكون المشكلة في نظام التشغيل iOS ولكنها مشكلة تتعلق بتطبيق غير متوافق مع إصدار iOS 16.5 الجديد، وهذا يعني أن خطوة تحديث التطبيقات في هاتفك ستساعد في حل المشكلة بسرعة قبل تضييع وقتك.

ولتحديث جميع التطبيقات الموجودة في هاتفك؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (آب ستور) App Store في هاتفك.

اضغط على صورة حسابك الشخصي الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم التحديثات، حيث سترى قائمة التطبيقات المتاح لها تحديثات، اضغط على خيار (تحديث) Update الموجود بجوار كل تطبيق.

ولتحديث التطبيقات جميعها مرة واحدة اضغط على خيار (تحديث الجميع) Update all.

3- اكتشف التطبيق الذي يستنزف طاقة البطارية:

إذا لم تساعدك الخطوات السابقة في حل المشكلة؛ يوفر لك نظام iOS بعض الأدوات التي تحتاجها لمتابعة أداء التطبيقات، ويمكنك الوصول إليها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Setting في هاتفك.

اضغط على خيار (البطارية) Battery.

مرر إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم (استخدام البطارية حسب التطبيق) Battery Usage By App، حيث سترى التطبيقات مدرجة حسب نسبة استخدام البطارية.

اضغط على خيار (إظهار النشاط) Show Activity، أو النسبة المئوية بجوار أي تطبيق؛ وسيظهر لك بالتفصيل مقدار الوقت الذي قضيته في استخدام التطبيق ومقدار وقت عمل التطبيق في الخلفية.

يمكنك استخدام هذه المعلومات لتشخيص مشاكل استنزاف البطارية، فعلى سبيل المثال إذا وجدت وقت عمل التطبيق في الخلفية أكبر من وقت استخدامك له، فحاول إيقاف عمل هذا التطبيق في الخلفية، والتحقق من حل المشكلة.

4- تحقق إذا كانت بطارية آيفون يجب تغييرها:

إذا كنت تستخدم طرازًا قديمًا من هواتف آيفون، فقد تكون البطارية قديمة ويجب تغييرها، لأنه مع دورات الشحن المتكررة تنخفض السعة القصوى للبطارية بشكل كبير مما يؤدي إلى ظهور مشكلة نفاد طاقة البطارية بسرعة.

لذلك إذا كنت تواجه مشكلات في البطارية، فيمكنك التحقق من صحة بطارية هاتف آيفون لتحديد هل تحتاج إلى استبدالها أم لا:

انتقل إلى (الإعدادات) Setting في هاتفك.

اضغط على خيار (البطارية) Battery.

اضغط على خيار (صحة البطارية والشحن) Battery Health & Charging وتحقق من (السعة القصوى) Maximum Capacity للبطارية، إذا كانت النسبة أقل من 80%، فهذا يشير إلى تلف البطارية وأنها لا تدعم الأداء الطبيعي وقت الذروة، ويجب استبدالها.

إذا جربت هذه الحلول ولم تُحل المشكلة؛ فقد تكون المشكلة في إصدار iOS 16.5 نفسه، وفي هذه الحالة ستصدر آبل تحديث سريع، فكل ما عليك فعله في هذه الحالة هو الانتظار بعض الوقت.